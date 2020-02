Münchner Motorradfahrer wird in Straßengraben geschleudert und kommt ums Leben

Für einen Biker aus München kam jede Hilfe zu spät: Am Ortseingang von Jachenau hat sich am Montagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Münchner ist am Montagnachmittag in der Jachenau tödlich verunglückt.

Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine.

Dann kollidierte er mit einem Auto.

Tragödie in der Jachenau: Motorradfahrer schleudert gegen Auto - tot

Jachenau - Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer aus München ist am Montagnachmittag in der Jachenau tödlich verunglückt. Das berichtet die Polizei Bad Tölz.

Der Unfall passierte gegen 14.50 Uhr. Der Münchner war auf dem Weg von Lenggries in die Jachenau. Kurz vor dem Ortsschild verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach links über die Fahrbahnmitte, stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde dann in den rechten Straßengraben geschleudert, berichtet die Polizei. Dort verläuft eine Natursteinmauer.

Münchner Motorradfahrer stirbt noch am Unglücksort - Autofahrer unter Schock

Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Reanimierungsmaßnahmen vor Ort blieben erfolglos, berichtet ein Mitarbeiter der Tölzer Polizei. Die Helfer hatten noch einen Hubschrauber angefordert, der auf dem nahe gelegenen Fußballplatz gelandet war. In dem entgegenkommenden Auto saß ebenfalls ein Münchner. Der 42-Jährige blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Warum es zu dem Unfall kam, muss jetzt ein Gutachter klären. Neben der Polizei waren das BRK und zehn Mitglieder der Feuerwehr Jachenau am Unfallort.

Die Floriansjünger übernahmen die Bergungsarbeiten und kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle. Der Einsatz dauerte vier Stunden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 20 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden für die Erstellung des Gutachtens sichergestellt.

Erster tödlicher Motorradunfall im Präsidialbereich in diesem Jahr

Bei dem Unfall handelt es sich um den ersten tödlichen Motorradunfall im gesamten Präsidialbereich Oberbayern Süd in diesem Jahr. „Mit trauriger Gewissheit zeigt sich bereits zu Jahresbeginn, wie relevant das Thema Verkehrssicherheit im Allgemeinen und der Themenkomplex Motorrad im Speziellen ist und nach wie vor zu den Hauptaufgaben des polizeilichen Einsatzspektrums gehört“, so die Polizei.

Ein weiterer Münchner (21) starb am Montag bei einem entsetzlichen Unfall auf der A9.

