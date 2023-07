Blitz schlägt in Baum ein: Vier Rinder sterben auf beliebtem Wanderberg

Von: Andreas Steppan

Der Jochberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Trotz angekündigter Gewitter waren dort auch am Sonntag viele Wanderer unterwegs. © Archiv

Dass sie unter einem Baum Schutz vor einem Gewitter suchten, wurde im Gemeindegebiet Jachenau vier Rindern zu Verhängnis. Die Polizei kritisiert, dass sich in dem Gebiet auch Menschen unnötig in Gefahr begaben.

Jachenau – Ein Gewitter hat am Sonntag auf dem Jochberg vier Rinder das Leben gekostet. Ein Blitz hatte in einen Baum eingeschlagen, unter dem mehrere Tiere Schutz suchten. Laut Polizei stellen dort auch öfters Menschen bei Gewittern unter, die es theoretisch genauso hätte treffen können.

Gewitter am Jochberg kostet Rinder das Leben

Wie die Kochler Polizei mitteilt, spielte sich der Vorfall im Bereich zwischen Jocheralm und dem Gipfel des Jochbergs ab. Als gegen 15 Uhr ein Gewitter über dem Gebiet niederging, stellte sich eine Gruppe von sieben Tieren unter den einzeln stehenden Baum. Dann schlug der Blitz in den Baum ein. Die Rinder wurden schwer verletzt. Einige von ihnen stürzten anschließend das stark abschüssige Gelände hinunter. Landwirte konnten sie nur noch tot bergen.

Die Polizei schlägt im Zusammenhang mit dem Vorfall kritische Töne in Bezug auf Wanderer an, die in dem Bereich unterwegs waren. „Trotz der Ankündigung heftiger Unwetter im Wetterbericht befanden sich unvernünftigerweise noch sehr viele Menschen am Berg“, schreibt Polizeihauptkommissar Frank Bentz. „Sie hatten sich dadurch unnötig in Gefahr gebracht.“



Unter dem Baum suchen oft auch Menschen Schutz

Er erläutert, dass der fragliche Baum exponiert an einem stark frequentierten Wanderweg stehe. Bei starkem Regen würden dort üblicherweise auch Wanderer gerne Schutz suchen. Am Sonntag sei das allein deswegen nicht möglich gewesen, weil der Platz bereits von den Rindern belegt war. Wohl nur deshalb sei durch den Blitzeinschlag kein Mensch zu Schaden gekommen.

