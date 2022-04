Hochwasserschutz in der Jachenau: Bürger plädieren für Alternative - aber die würde Millionen kosten

Von: Andreas Steppan

Großes Interesse herrschte an einer Info-Veranstaltung im Jachenauer Schützenhaus. Franziska Marten vom Wasserwirtschaftsamt erläuterte die geplanten Maßnahmen an der Großen Laine. © Arndt Pröhl

Bei einem Infoabend zum geplanten Hochwasserschutz an der Großen Laine in der Jachenau flammte eine alte Idee wieder auf. Die Chancen auf Verwirklichung stehen aber schlecht.

Jachenau – Der Hochwasserschutz an der Großen Laine bewegt die Gemüter vieler Jachenauer. Das zeigte sich jüngst am regen Interesse an einer Info-Veranstaltung im Schützenhaus. Etwa 40 Zuhörer ließen sich von Franziska Marten vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim die Planungen erläutern. Einer der größen Diskussionspunkte war, ob es nicht doch möglich sei, das Wasser im Oberlauf des Bachs zurückzustauen, statt das Gewässer auf seinem Weg durch die Jachenau zu verbauen.

Große Laine: Lieber Rückstau als Deiche und Dämme?

Nach vielen Jahren der Diskussion und Vorbereitung liegt die fertige Planung des WWA für den Hochwasserschutz an der Großen Laine nun aktuell vier Wochen im Jachenauer Rathaus aus. Alle Bürger können Einwände formulieren. „Jeder Einwand wird bei einem Erörterungstermin besprochen und bewertet“, versprach Marten, die im WWA für den Bereich Gewässerentwicklung und Wasserbau im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig ist. „Je nachdem, werden die Einwände widerlegt, oder es wird nachgearbeitet.“

Erst nach diesem Prozedere werde die wasserrechtliche Genehmigung erteilt. Das Ziel sei, dass das Verfahren bis Jahresende abgeschlossen ist. „Dann werden wir in Abstimmung mit der Gemeinde schauen, wann die Umsetzung finanziert werden kann“, sagte Marten.

Hochwasserschutz in Jachenau wird deutlich teurer

Die Planung beinhaltet wie berichtet entlang des Verlaufs der Großen Laine vom Schützenhaus-Parkplatz durch Dorf und Setzplatz bis zur Einmündung in die Jachen eine Kombination aus Deichen, Mauern und schließlich einer Gerinneaufweitung. Ein großes Fragezeichen steht laut der WWA-Sachgebietsleiterin noch hinter den Kosten. „Nach Stand vom letzten Sommer liegen die Berechnungen bei 1,8 Millionen Euro“, sagte sie. „Aber uns ist klar, dass das überhaupt nicht mehr passt.“ Aktuell würden sich die Preise am Bau „fast täglich“ ändern. Klar sei: „Es wird teurer.“ Auf die Gemeinde entfallen – nach Abzug eines Kostenanteils, der rein dem Gewässerunterhalt dient – 30 Prozent. „Aber auch mit dem haben wir als Gemeinde ganz schön zu knabbern, mehr können wir nicht stemmen“, sagte Bürgermeister Klaus Rauchenberger.

Eine Kombination von Deichen, Mauern und Dämmen soll mehrere Jachenauer Ortsteile entlang der Großen Laine vor Überflutungen schützen. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Die Kosten sind auch ein entscheidendes Argument in der Diskussion, ob nicht eine andere Variante besser für die Jachenau wäre. In der Versammlung machte sich vor allem Peter Pöttinger-Pfund dafür stark, das Wasser der Großen Laine lieber weiter oben zurückzustauen. „Dann bräuchten wir diese fürchterliche Verbauung nicht.“ Eine Staumauer weit oberhalb des Dorfs hätte aus seiner Sicht zudem den Vorteil, dass sich die Jachenau damit im Bedarfsfall gezielt mit Brauch- und Trinkwasser versorgen könnte. „Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, mit welcher Trockenheit wir zu kämpfen hatten“, sagte er. Auch die Untersuchungen zur Festlegung von Wasserschutzgebieten im Jahr 2014 hätten gezeigt, dass die Jachenau vor enormen Trockenheitsproblemen stehe „und Landwirte um ihre Existenz bangen müssen“. Thomas Wametsberger brachte den Gedanken ins Spiel, dass sich ein Stausee auch zur Stromgewinnung nutzen ließe.

Mit geplanten Maßnahmen an der Großen Laine „viel gewonnen“

Marten erwiderte, dass das WWA einen Rückstau der Großen Laine in der Vergangenheit geprüft habe. Prinzipiell werde so ein Vorsorgeprinzip auch immer favorisiert. „Aber das wäre ein Bauwerk geworden, das irrsinnig viel Geld kostet. Da sind wir locker im zweistelligen Millionenbereich.“

Außerdem sei bei einem Wildbach wie der Großen Laine kein gesteuertes Rückhaltebauwerk möglich. „Da kommt das Wasser so schnell, dass keine Reaktionszeit zum Steuern eines Wasserauslasses bleibt.“ Der ehemalige 2. Bürgermeister Peter Krauß, der die Debatte um die Große Laine in seiner Zeit im Gemeinderat viele Jahre mitverfolgt hatte, wandte ein, dass es auch geologisch alles andere als einfach sei, eine solche Sperre zu bauen. Die jetzige Planung biete eine Lösung, „mit der für uns viel gewonnen ist und die für die Gemeinde auch bezahlbar ist“.

Planungsgrundlage sind errechnete Werte

Andere Zuhörer sorgten sich eher, ob die geplanten Maßnahmen sie tatsächlich ausreichend schützen werden. Schließlich haben speziell 1999 und 2005 viele Jachenauer schmerzliche Überflutungs-Erfahrungen gemacht. „Das Wasser stand bei uns am Setzplatz 14 Tage im Keller“, sagte etwa Nick Warham.

Die jetzige Planung geht laut Marten von einem Spitzenabfluss von 91 Kubikmetern pro Sekunde in der Großen Laine aus. Die Frage, wie dies im Verhältnis zu den Wassermengen früherer Hochwasserereignisse steht, konnte sie aber nicht genau beantworten, da es in der Großen Laine keine Pegel-Messstelle gebe. Die jetzige Planungsgrundlage sei ein für ein statistisches 100-jährliches Hochwasser „nach bestem Wissen“ berechneter Wert auf der Grundlage von Geografie, Vegetation oder Wetterdaten. „Es kann sein, dass das nie eintritt, aber auch, dass es überschritten wird.“

Jachenau: Kein Schutz vor Grundwasser-Schäden

Die Frage von Hans Müller, ob die Maßnahme auch davor schütze, dass das Grundwasser in den Keller drücke, musste Marten verneinen. „Wenn ich an einer Stelle bei den Grundwasserverhältnissen eingreife, habe ich woanders eine Verschlechterung.“

