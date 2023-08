Jachenauerin (16) erlernt Beruf der Autosattlerin: „Haben mir viele nicht geglaubt“

Von: Melina Staar

Wird ab September zur Autosattlerin ausgebildet: Franziska Kohlhauf aus der Jachenau. © arp

Es ist ein Beruf, dem man nicht allzu oft begegnet. Doch Franziska Kohlhauf aus der Jachenau wird ihn ab September erlernen. Die 16-Jährige beginnt eine Lehre zur Autosattlerin.

Jachenau – Ursprünglich habe sie mit dem Gedanken gespielt, nach ihrem Quali an der Mittelschule Lenggries Raumausstatterin zu werden, sagt Franziska Kohlhauf. Doch dafür habe es keine freien Lehrstellen gegeben. So sei sie schließlich auf eine Jachenauer Firma gestoßen, die die Ausbildung zur Autosattlerin anbot. Nach einem Praktikum war ihr schnell klar: Das ist das Richtige. „Ich habe gemerkt, da wird mit viel Ehrgeiz gearbeitet. Ich wusste, da will ich unbedingt lernen“, sagt die 16-Jährige begeistert.

Franziska Kohlhauf erlernt Beruf der Autosattlerin: „Da wird mit viel Ehrgeiz gearbeitet“

In ihrer Lehre wird sie mit Echtleder arbeiten. „Damit werden nicht nur Autositze neu bezogen, sondern auch Motorradsitze, Kissenbezüge oder große Vorhänge hergestellt“, sagt sie. Der Beruf sei sehr abwechslungsreich. So habe sie in ihrem Praktikum miterlebt, wie ein riesiger Vorhang für ein Theater hergestellt wurde. Für solche Arbeiten sind eigene große Nähmaschinen notwendig, die es heute gar nicht mehr so oft gibt.

Bei ihrem Lehrmeister Felix Schaub wird sie auch in Kontakt mit exklusiven Fahrzeugen kommen. Denn oft wollen Besitzer von Autos wie Porsche oder Ferrari ihre Sitze in einer besonderen Farbe nachjustieren. Auch das wird in der Jachenau gemacht.

Während sie ihre Lehrstelle bequem mit dem Fahrrad erreichen kann, ist der Weg in die Berufsschule umso weiter. Denn ihr Ausbildungszweig wird nur in Mainburg angeboten. „Der Unterricht erfolgt blockweise“, erklärt die Jachenauerin. In der Zeit wird sie dort im Wohnheim unterkommen. Das sei zunächst ungewohnt, aber sie freue sich darauf. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre.

Franziska Kohlhauf aus der Jachenau: „Dass es diesen Beruf wirklich gibt, haben mir viele nicht geglaubt“

Autosattler werde eher als Männerberuf gesehen, weiß Kohlhauf. „Frauen machen als Sattlerinnen oft eher Pferdesättel. Aber ich bin gegen Pferde allergisch“, ergänzt sie. Freunde und Schulkollegen, denen sie von ihrem Berufswunsch erzählt habe, hätten zunächst gedacht, sie werde dort im Büro arbeiten. „Dass es diesen Beruf wirklich gibt, haben mir viele nicht geglaubt.“

Dass sie nun mit den Händen arbeiten kann, freut die 16-Jährige sehr. „Ich habe Handwerken schon immer sehr gemocht, auch an der Schule.“ Sie freue sich, dass sie ihre Stärken zum Einsatz bringen kann: Kreativität und logisches Denken. Nach der Arbeit das, was man geschafft habe, in den Händen zu halten, sei toll.

Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich Franziska Kohlhauf gerne künstlerisch. „Ich male gerne, habe mich auch schon manchmal an der Nähmaschine probiert. Wenn es um Geschenke geht, versuche ich auch immer etwas Kreatives zu gestalten.“ Ab dem 1. September kann sie diese Freude am Gestalten nun in ihrem Beruf fortsetzen. (mel)

