Rennradler stürzt am Samstag gleich zweimal: Hubschrauber im Einsatz

Polizei

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Es war wohl einfach nicht der Tag eines 79-jährigen Hohenpeißenbergers. Der Mann stürzte am Samstag gleich zweimal mit dem Rennrad.

Kochel am See/Jachenau - Das Glück nicht auf seiner Seite hatte ein 79-jähriger Hohenpeißenberger am Samstag. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 13 Uhr mit seinem Rennrad auf der Bundesstraße 11 am Walchensee unterwegs, als er in Richtung Einsiedl auf einer Gefällstrecke nach rechts aufs Bankett geriet und stürzte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Nach dem zweiten Unfall kommt der Rettungshubschrauber

Trotz Prellungen und Abschürfungen setzte er seine Fahrt nach diesem Unfall noch fort – allerdings nicht lange. Denn an der Mautstation in Niedernach touchierte er den Bordstein und stürzte gegen 14.20 Uhr erneut. Bei diesem Sturz zog sich der Hohenpeißenberger Verletzungen im Gesicht zu und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.