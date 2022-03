Jachenau: Neue Forststraße erschließt 500 Hektar Wald

Von: Andreas Steppan

Die Waldbewirtschaftung (das Symbolbild zeigt Baumstämme an einem Holzlagerplatz) soll durch den Bau einer neuen Forststraße in der Jachenau erleichtert werden. © Stefan Sauer / dpa

Im Gemeindegebiet Jachenau, im Reichenbachtal, beginnt voraussichtlich im Sommer eines der größten regionalen Forststraßen-Bauprojekte der jüngeren Zeit.

Jachenau – Im Gemeindegebiet Jachenau beginnt voraussichtlich im Sommer eines der größten regionalen Forststraßen-Bauprojekte der jüngeren Zeit: Eine neue Verbindung soll vom Reichenbachtal hinauf zum Labersberg und Langecksattel führen und dort sowohl staatliche als auch private Waldgebiet erschließen.

Neue Forststraße in der Jachenau: Arbeiten könnten im April beginnen

Das Reichenbachtal verläuft nördlich der Staatsstraße 2072 ungefähr parallel zum Jachental in Richtung Benediktenwandgebiet. Im Jachenauer Gemeinderat stand am Dienstag im nicht öffentlichen Teil die Vergabe der Arbeiten auf der Tagesordnung. Zuvor hatte Bürgermeister Klaus Rauchenberger in der öffentlichen Sitzung informiert, dass sechs Baufirmen fristgerecht ein Angebot eingereicht hätten. Bisher sei bei dem Forststraßenbau immer von einem „Millionenprojekt“ die Rede gewesen, sagte er. Da die eingegangenen Angebote aber um gut 200.000 Euro auseinandergelegen hätten, werde die Kostenschwelle zum siebenstelligen Bereich wohl doch nicht überschritten. Nach Rauchenbergers Einschätzung könnten die Bauarbeiten sogar bereits im April beginnen, „wenn die Witterung es zulässt“.

Dass die Ausschreibung den Jachenauer Gemeinderat beschäftigte, liegt daran, dass die Gemeinde offizieller Bauträger ist. Das bedeutet in diesem Fall aber lediglich, dass sie die finanzielle Abwicklung regelt. Tatsächlich handelt es sich um ein gemeinsames Vorhaben der Staatsforsten und von Privatwaldbesitzern. Die Planung übernimmt Revierförster Hans-Jörg König-Mandel vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen.

Auch Almen profitieren von der neuen Forststraße

„Es werden damit ungefähr 500 Hektar Wald erschlossen“, erklärt Georg Kohlhauf, Vorstand der Wegegemeinschaft Jachenauer Almen, in der sich die etwa zehn beteiligten Waldbauern zusammengeschlossen haben. Von der betroffenen Waldfläche befinde sich ungefähr gleich viel im Besitz von Privaten und – im höher gelegenen Teil – der Staatsforsten. Aktuell gebe es nur einen groben, steilen Schlepperweg, so Kohlhauf. Die neue, fünf bis sechs Kilometer lange Forststraße ermögliche einen Abtransport des Holzes per Lkw.

Daneben seien als „Hinterlieger“ auch zehn Almbauern im Bereich von Scharnitz- oder Bichler Alm Nutznießer, erklärt Kohlhauf. Sie könnten dann zumindest einen guten Teil des Wegs zu den Almen mit dem Pkw zurücklegen. Entsprechend würden sie mit einem „Obolus“ an den Baukosten beteiligt. Zudem werde der Bau aus der „Bergwaldoffensive“ des Freistaats gefördert, die eine gezielte Bewirtschaftung der Forstflächen und damit der Erhalt stabiler und widerstandsfähige Bergwälder ermöglichen soll. Der Rest der Kosten werde – gemäß der Anteile der erschlossenen Gebiete – zwischen Staatsforsten und Wegegemeinschaft aufgeteilt.

Erster Antrag auf Forststraße wurde vor 10 Jahren gestellt

Der „Reichenautal-Nordweg“, wie das Vorhaben offiziell heißt, ist von langer Hand vorbereitet. „Den Antrag haben wir 2012 gestellt“, sagt Kohlhauf. Entsprechend froh ist er, dass der Bau nun beginnt. Dass es so lange gedauert hat, liege „an verschiedenen Faktoren“, sagte Bürgermeister Rauchenberger nur ganz allgemein im Gemeinderat. Und Gemeinderat Josef Orterer kommentierte trocken: „Was lange währt, wird endlich gut.“

Fest steht, dass im Genehmigungsverfahren bereits diverse Stellungnahmen eingeholt wurden. Kohlhauf berichtet, dass es von Seiten der Wasserwirtschaft „keine Einwände“ gegeben habe. Auch die Untere Naturschutzbehörde im Tölzer Landratsamt habe dem Projekt zugestimmt. „Ein FFH-Gebiet wird umgangen“, sagt der Vorstand der Wegegemeinschaft.

Bis die Forststraße genutzt werden kann, ist nun allerdings noch einmal Geduld gefragt: Die Bauzeit ist mit drei Jahren veranschlagt.

