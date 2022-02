Jachenau: Skilift Mühle steht noch immer still

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Seit 1966 gibt es den kleinen Skilift in der Jachenau. In der aktuellen Saison konnte er aber noch nicht öffnen. © me/Archiv

In der Jachenau gab es nicht genug Schnee zum Skifahren. Aber der Liftbetreiber Tiefenbrunner nimmt den Ausfall dennoch gelassen.

Jachenau – Während in Lenggries und Gaißach die Lifte laufen, sieht es in der Jachenau beim Skilift Mühle anders aus. Bislang konnte Betreiber Josef Tiefenbrunner noch nicht öffnen. „Schnee ist heuer eben Mangelware hier“, sagt er. Eigentlich wäre alles fertig, und Tiefenbrunner steht mit seinem Familienbetrieb in den Startlöchern. „Wir wollten am letzten Januar-Wochenende aufmachen. Aber dann kam der warme Wind – und der Schnee war wieder weg“, berichtet der Jachenauer.

„Lift ist nicht mein finanzielles Standbein“

Zuletzt hat er Wintersportler in der Saison 2019/2020 befördert. „Da waren es aber auch nur zwei Tage. Erst gab es ewig nicht genug Schnee und dann kam Corona“, erinnert er sich. Doch Tiefenbrunner nimmt es gelassen: „Natürlich sind das für den Betrieb auch finanzielle Ausfälle, aber wir hatten ja auch schon sehr gute Winter.“ Die Existenz des kleinen Isarwinkler Lifts steht so oder so nicht in Frage. „Und selbst wenn es noch fünf weitere Winter mit dem Skifahren nicht klappt, gebe ich das nicht auf.“ Tiefenbrunner betreibt in der Jachenau das Sägewerk und ist Landwirt. „Der Lift ist nicht mein finanzielles Standbein“, erklärt er. Viel mehr sei es sein Hobby, wie er selbst sagt. „Aufgeben steht also nicht zur Debatte.“

Hygieneplan ist parat

Seit 1966 ist der etwa 450 Meter lange Schlepplift in Familienbesitz. Seither wurden noch kein einziges Mal die Preise erhöht, erklärt Tiefenbrunner. Die Hoffnung, doch noch in die Saison starten zu können, ist da. „Wir haben schließlich einen Hygieneplan, und alles ist parat“, sagt der Liftbetreiber. Aufgrund der Coronabestimmungen könne er aktuell aber nicht wie gewohnt auf sein Punktekartensystem zurückgreifen. „Es gibt nur Tages- und Halbtagespässe.“ Josef Tiefenbrunner verspricht: „Wenn genug Schnee da ist, sperr ich sofort auf.“

Die neuesten Nachrichten aus Bad Tölz lesen Sie hier.