Schwierige Bergung in Gebirgsgraben: Holzlaster stürzt um - Fahrer springt aus kippendem Wagen

So liegt der umgekippte, vollbeladene Holzlaster derzeit im Klausengraben.

Jachenau

In der Jachenau ist am Freitag ein vollbeladener Holzlaster in den Klausengraben gestürzt. Der Fahrer sprang aus dem kippenden Wagen. Nun läuft eine schwierige Bergungsaktion.