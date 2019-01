Jachenauer Haushalt: „Keine großen Sprünge“

Weil die Haushaltslage angespannt ist, plant die Gemeinde Jachenau sehr zurückhaltend für das Jahr 2019

Jachenau– Als „ziemlich angespannt“ bezeichnete Bürgermeister Georg Riesch die Haushaltslage der Jachenau. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er die Grundzüge des Etats 2019 vor. Ein fertiger Haushaltsentwurf lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Dafür war in den schneebedingten Turbulenzen der vorangegangen Tage noch keine Zeit gewesen, zumal Rathaus-Geschäftsleiter Michael Alt seien Arbeitsplatz in der Jachenau wegen der Straßensperrung nicht erreichen konnte.

Gebeutelt werden die Gemeindefinanzen laut Riesch durch eine Nachwirkung des Jahres 2017. Eine hohe Gewerbesteuer-Vorauszahlung – so etwas kann in der Jachenau nur von Eon kommen – hatte rechnerisch die Steuerkraft der Gemeinde in die Höhe getrieben. Diese ist nun Berechnungsgrundlage dafür, wie viel Kreisumlage die Gemeinde heuer an den Landkreis abtreten muss. Dieser Betrag steigt nach Rieschs Angaben im Vergleich zu 2018 von 360 000 auf 490 000 Euro. Ansonsten hatte die Jachenau übrigens nicht viel vom Gewerbesteuer-Segen: Von der Vorauszahlung musste sie 2018 den Großteil mit Zinsen zurückzahlen.

Gleichzeitig habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren so große Aufgaben gestemmt – in erster Linie den Umbau der „Post“ –, dass man es heuer zwangsläufig etwas ruhiger angehen lasse. „Wir werden keine großen Sprünge machen.“

Bei den wichtigsten Investitionen zählte Riesch denn auch keine großen neuen Projekte auf. Für die Sanierung von Gemeindestraßen kalkuliert er zum Beispiel mit 50 000 bis 55 000 Euro. Weniger Geld als zuletzt müsse die Gemeinde in die Reparatur der Wasserleitungen stecken. Nachdem man ein großes Leck entdeckt und behoben habe, sei der zeitweise eklatante Wasserverlust wieder zurückgegangen. Für die weitere Planung sowie einen Grunderwerb für den Fahrradweg Lenggries-Jachenau würden etwa 15 000 Euro fällig. Bezahlen muss die Gemeinde heuer das neue Loipenspurgerät. Vom Preis in Höhe von 160 000 Euro kommen 47 000 Euro über einen Staatszuschuss wieder herein. „Das ist fest zugesagt“, so Riesch.

„Wenn wir unsere Hauptaufgaben erledigt haben, werden wir schauen, was wir uns noch leisten können“, schloss der Rathauschef. So sei die „große Unbekannte“, inwieweit die Gemeinde heuer mit der Gestaltung der Ortsmitte weitermachen könne, für die sie im Rahmen der Städtebauförderung Zuschüsse erhält. Hier stehen als nächstes der barrierefreie Ortsdurchgang, öffentliche WCs und eine Verbesserung der Parksituation auf dem Programm. ast