Jachenauer Loipe wird kürzer: Einstieg in Leger nicht mehr möglich

Teilen

Bisher fehlte der Schnee – mit dem Startkuss, den sich dieses Paar auf unserem Archiv-Bild unter dem Loipenschild gibt, müssen Langläufer noch etwas warten. © Hans Demmel

Wer in der Jachenau langlaufen will, muss sich auf Änderungen einstellen: Der Einstieg in Leger ist nicht mehr möglich. Die Loipengebühr muss jetzt am Automaten bezahlt werden.

Jachenau – Noch reicht die Schneedecke zum Präparieren der Loipe in die Jachenau nicht aus. „Es fehlen 20 Zentimeter“, hat die Gäste-Information diese Woche gemeldet, „aber eventuell kommt am Wochenende ja noch etwas dazu.“ Sobald gespurt werden kann, geht es natürlich los.

Langjähriger Betreiber in Leger stellt Parkplatz nicht mehr zur Verfügung

Allerdings sollten sich die Wintersportler auf einige Veränderungen einstellen: Den Loipeneinstieg gleich hinter dem Lenggrieser Ortsteil Leger gibt es in dieser Saison nicht mehr. Auch der große Parkplatz dort steht nicht mehr zur Verfügung. Der Grund dafür ist, dass sich der langjährige Betreiber zurückgezogen hat. Über seine Beweggründe schweigt er.

Die Streckenlänge im Jachental wird weniger und verläuft nun vom Dorf bis zu einem Wendepunkt auf halbem Weg zwischen „Lettner“ und Leger. Ein erster Loipeneinstieg ist beim „Dannerer“ möglich. Dort gibt es auch einen Parkplatz. Natürlich kann auch im Dorf der Parkplatz beim „Schützenhaus“ genutzt werden, von dort sind es nur wenige Meter bis zum Start vor dem Gasthof Jachenau.

Bürgermeister befürchtet an schönen Tagen Engpässe beim Parken

„Natürlich fehlen die Parkplätze in Leger und an schönen Wintertagen wird es Engpässe geben“, befürchtet Bürgermeister Klaus Rauchenberger. Gerne würde die Gemeinde mehr Plätze anbieten, bisher fehlt es jedoch am geeigneten Grundstück. „Wer uns bei einer Lösung unterstützen möchte, kann sich gerne melden“, appelliert der Bürgermeister an alle.

Saisonkarten für Langläufer gibt es im Rathau

Eine Änderung gibt es für die Entrichtung des Loipenpflegebeitrags. Nutzer müssen die 4 Euro jetzt in einen Automaten werfen. Dafür wurden Geräte in Tannern, Niggeln, Dorf sowie am Setzplatz aufgestellt. Die Saisonkarte ist im Rathaus erhältlich. Die Parkgebühr muss freilich extra entrichtet werden.

Durch die allgemein gestiegenen Kosten ist das Präparieren der Loipe mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb wird auf faire Entrichtung von Pflegebeitrag und Parkgebühr gehofft. Die Verantwortlichen haben bereits Kontrollen angekündigt. Nun hoffen alle auf genug Schnee. Dann steht dem Langlaufvergnügen nichts mehr im Wege. (dh)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.