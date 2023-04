Kuriosum in der Jachenau: Noch einmal eine Bruchteil-Hausnummer

Eine historisch gewachsene Eigenheit sind die Bruchteil-Hausnummern in der Jachenau.

Im Gemeinderat wird wieder einmal über eine historisch gewachsene Jachenauer Eigenheit diskutiert: die Bruchteil-Hausnummer.

Jachenau – Die Diskussion um die traditionsreichen Jachenauer Bruchteil-Hausnummern brandet regelmäßig auf. Jüngster Anlass: Ein Neubau im Ortsteil Höfen braucht eine Hausnummer. Im Gemeinderat führte das zu einer kleinen Debatte. Am Ende sprach sich das Gremium dafür aus, die Hausnummer 19 1/3 zu vergeben.

Nach der Säkularisation wurden 1808 erstmals die Jachenauer Höfe durchnummeriert

Die Jachenauer Hausnummern sind historisch gewachsen. Nach der Säkularisation wurden 1808 erstmals die Jachenauer Höfe durchnummeriert – beginnend in Sachenbach mit den Nummern 1 und 2, von dort weiter das Jachental auf der linken Flussseite hinunter bis Tannern und Fleckhaus und anschließend auf der anderen Flussseite zurück zum Walchensee, wo der „Bräu“ in der Mitte des Südufers mit der 59 den Schlusspunkt bildet. Alle Gebäude, die später dazukamen, erhielten davon ausgehend Bruchteil-Hausnummern.

In einzelnen Ortsteilen ist man auf „glatte“ Hausnummern umgestiegen

So lag beim aktuellen Fall auch die Lösung nahe, nach althergebrachter Art dem Neubau in Höfen die Nummer 19 1/3 zu geben. Eugenie Grünwald erinnerte allerdings daran, dass man in einzelnen Ortsteilen, etwa Rechen, schon vor Jahren begonnen hatte, glatte neue Hausnummern zu vergeben. „Damit sollten wir weitermachen“, fand sie. Sie verwies auf praktische Probleme, etwa die leichtere Auffindbarkeit durch den Rettungsdienst.

„An den Hausnummern hängen alte Alm- und Weiderechte“

„Die Bereinigung wäre logisch“, stimmte Bürgermeister Klaus Rauchenberger zu, gab aber zu bedenken: „An den Hausnummern hängen alte Alm- und Weiderechte.“ Eine Umstellung würde ihm zufolge einen „Rattenschwanz“ nach sich ziehen, etwa eine Umschreibung mit allen betroffenen Grundbesitzern im Grundbuchamt.

Bruchteil-Hausnummer als Alleinstellungsmerkmal der Jachenau

Josef Orterer argumentierte: „Die Bruchteil-Hausnummern sind ein Alleinstellungsmerkmal der Jachenau. Ich fände es leichtfertig, wenn man es über den Haufen schmeißt.“ In der Vergabe konventioneller Hausnummer sah er „keinen Mehrwert“.

Auch die Befürworter einer moderneren Nummerierung erklärten sich dann mit der traditionellen Methode einverstanden, da der Bauherr ja zügig eine Hausnummer brauche.

