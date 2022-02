Jachenau: Liftbetreiber Josef Tiefenbrunner und seine historischen Pistenraupen

Von: Felicitas Bogner

Josef Tiefenbrunner sammelt Pistenraupen. Das ist die erste, die am Skilift Mühle zum Einsatz kam. An der roten Raupe habe sogar schon ein Museum aus Obergurgl Interesse bekundet. © arp

Seit 1966 gibt es in der Jachenau den Skilift Mühle. Seit 1966 ist er in Familienbesitz. Die große Passion von Betreiber Josef Tiefenbrunner sind die Maschinen rund um den Lift. Besonders am Herz liegen ihm seine Pistenraupen.

Jachenau – Diesen Winter lief die Liftanlage noch gar nicht – wetterbedingt. Vergangene Saison war auch nichts los – coronabedingt. Auch der Winter davor fiel mit zwei Skitagen vor dem Lockdown mau aus. Aufhören ist für Josef Tiefenbrunner (59), den Betreiber des Jachenauer Skilift Mühle, aber keine Option. „Dichtgemacht ist schnell, wieder angefangen nicht“, sagt er. Aktuell zehrt der Skilift Mühle von den guten Wintern. „Da haben wir immer Geld beiseite gelegt.“ Diese Rechnung geht nur auf, weil Tiefenbrunner nicht von den Lifteinnahmen lebt. Er ist Landwirt, hat in der Jachenau einen Mastviehbetrieb, Forst und ein Sägewerk. „Das sind meine Standbeine“, erklärt er. Doch wo man auch rund um sein Sägewerk steht und geht, ist nicht zu übersehen, dass sein Herz für den Schlepper schlägt.

Skilift Mühle gibt es seit 1966 - damals lief noch vieles anders

Den Betrieb hat sein Vater, Benedikt Tiefenbrunner, mit seinem Nachbarn Josef Utzschneider gebaut und 1966 eröffnet. In Mühle war immer alles Handarbeit, und die Landwirte erledigten die Arbeiten nebenbei. Genau wie Josef Tiefenbrunner es heute gemeinsam mit seinem Nachbarn, Thomas Rauchenberger, macht. Vor dem Sägewerk steht ein nigelnagelneues Häuschen aus hellem Holz. „Das habe ich für die Liftstation als Desinfektionshütte gebaut“, erklärt er. Sobald genug Schnee da ist, will er das Hütterl zur etwa drei Autominuten vom Sägewerk entfernten Talstation fahren. „Da kommen dann Desinfektionsspender und Waschbecken rein“, erklärt er. In der Scheune vor dem Sägewerk wartet schon sein nächstes Projekt: Die ehemalige Pistenraupe vom Buchberg. Die Reifen sind platt, die hintere Scheibe vom Führerhäuschen gesprungen und die Innenverkleidung löst sich an vielen Stellen. „Die muss generalüberholt werden“, sagt der 59-Jährige und streift mit seinem Stiefel etwas Schmutz von den platten Reifen. „Genau das ist mein Ding, ich bin eben ein Tüftler und kann nichts wegschmeißen“, sagt er. „Man kann mit allem etwas anfangen und ich war schon oft froh, dass ich vieles nicht weggeschmissen habe“, begründet er seine Sammler-Affinität. Die Buchberg-Raupe hat der gelernte Landmaschinenmechaniker schon zweimal repariert, als sie dort noch in Gebrauch war. „Als die Betreiber dann aufgehört haben, habe ich sie für einen guten Preis ergattert“, sagt Tiefenbrunner und klopft auf die Armatur.

Auch am Lift legt Tiefenbrunner selbst Hand an: „Die Verkleidung und Montage aller Teile habe ich gemacht.“ © arp

Leidenschaft hin, Schrauberei her: Ohne die Muße, alles selbst zu reparieren, würde es nicht funktionieren. „Eine neue Pistenraupe liegt immerhin bei über 250 000 Euro,“ sagt der Landwirt kopfschüttelnd. Für den Erwerb von ausrangierten Maschinen hat er sich oft mächtig ins Zeug gelegt. Sein aktuelles Raupen-Modell hat er aus Österreich. Das bedeutet aber auch, dass Tiefenbrunner dort hinfahren, die vier Meter breite und acht Meter lange Maschine in Einzelteile zerlegen musste, diese dann mit einem Lkw in die Jachenau transportieren musste, um alles zu reparieren und zusammenzusetzen. So viel Arbeit in den Pistenraupen auch stecken mag, ihr Einsatz erleichtert vieles. Angefangen haben die Bauernfamilien mit einer Handpistenwalze. „Wir haben die Felgen von Fahrradreifen genommen und Holzlatten draufgeschraubt.“ Ein Liftbügel diente als Griff. „Abends sind wir mit dieser Konstruktion hinter uns her ziehender Weise die Pisten mit Skiern runtergefahren“, erklärt Tiefenbrunner das damalige System. „Das Ergebnis war dementsprechend. Bei pappigem Schnee eine Katastrophe.“

Josef Tiefenbrunner sammelt alte Pistenraupen

Die erste Pistenraupe kauften sie 1968. „Die war Baujahr 67, ab dann hatten wir keine Buckelpiste mehr“, sagt der 59-Jährige lachend. Das Sammlerstück, das bis 1980 im Einsatz war, steht auch heute noch hinter dem Lifthäuschen. „Die könnte man zwar noch anschmeißen, aber die Technik ist längst überholt.“ Insgesamt hat Tiefenbrunner fünf Pistenraupen. „Ich sammel die mittlerweile.“ Hergeben würde er keine. „Es haben schon Museen gefragt, die meine Pistenraupen haben wollten, aber die behalte ich alle.“ Auch wenn viele Skigebiete immer luxuriöser werden, verlässt sich Tiefenbrunner auf Stammkunden. „Hier kommen viele aus der Gegend und Münchner her, dazu haben wir Stammgäste, die jedes Jahr hier Urlaub machen, die kommen teils sogar aus Frankreich angereist.“

Ebenfalls zur Sammlung von Tiefenbrunners Pistenraupen gehört dieses Modell aus dem Baujahr 1970. © arp

Der Kundenkontakt ist ihm wichtig. Tiefenbrunner selbst steht bei den 35 Bügeln und hilft beim Einstieg. An der Kasse trifft man ihn nicht: „Das wäre geschäftsschädigend, ich kann von keinem Geld verlangen“, sagt er mit einem verlegenen Lächeln. Die Preise hat er nie erhöht. Am Kassenhäusel hängt ein verblichenes, rotes Blechschild mit den Preisen in D-Mark.

Tiefenbrunner hat seit über 50 Jahren die Preise nie erhöht

Beim Lifteinstieg fungiert Tiefenbrunner nicht nur als Bügelhalter, sondern auch als Seelsorger – wie er selbst sagt – sei seine Person gefragt. Eine Familie kam jedes Jahr, plötzlich ohne den Vater. „Da hat mir die Mutter alles über die Trennung erzählt“, berichtet er. „Diese Situationen machen es für mich aus, mich jedes Wochenende bei gutem Schnee hier herzustellen.“ Zum Spaß und Glück vieler. Immerhin hat sogar die einstige Skirennläuferin Elisabeth Willibald hier ihre ersten Schwünge gemacht.

Dass es trotz allem Fleiß auch schlechte Zeiten geben kann, ist Tiefenbrunner nicht neu. „In den 1980er-Jahren gab es auch einen Einbruch. Da wollten alle nur noch Langlaufen oder in die großen Skigebiete“, sagt er schulterzuckend. Künstliche Beschneiung kommt für ihn aber nicht in Frage. „Es wäre zu teuer und umweltschädlich. Wenn genug Schnee da ist, sperr ich auf, wenn nicht, dann nicht.“ Tiefenbrunner nimmt’s gelassen: „Es kann ja nicht jedes Jahr alles gleich sein.“

