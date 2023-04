Jachenau hebt Sätze für Kinderbetreuung an

Von: Andreas Steppan

Bürgermeister Rauchenberger wies auch auf jährlich steigende Kosten hin – die zu erwartende Lohnerhöhung für die Erzieherinnen, die gerade bei den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst inbegriffen sind, noch gar nicht mitgerechnet. © Uwe Anspach/dpa

In der Jachenau steigen die Kita-Gebühren zum 1. September. Das wurde nun im Gemeinderat beschlossen.

Jachenau – „Damit sind wir aber im Vergleich zu anderen immer noch sehr günstig“, betonte Bürgermeister Klaus Rauchenberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der die Erhöhung einstimmig beschlossen wurde. Anlass, sich das Thema vorzunehmen, war laut Rauchenberger ein Hinweis aus dem Landratsamt. Demzufolge entsprach die bisherige Gebührengestaltung der Gemeinde bei einer bestimmten Gruppe von Kindern nicht den Vorschriften. Für Kinder über drei Jahre kostete eine Betreuung von täglich vier bis fünf Stunden bis dato 90 Euro pro Monat. Dazu kamen dann noch 10 Euro sogenanntes Tee- und Spielgeld.

Tee- und Spielgeld wird zurückgezahlt

Der Freistaat erstattet Eltern bekanntlich 100 Euro Betreuungskosten im Monat. Das Tee- und Spielgeld lässt sich dabei aber nicht abrechnen. Die Folge ist nun: Die Gemeinde muss den betroffenen Eltern das Tee- und Spielgeld zurückzahlen. Ab dem neuen Kindergartenjahr steigt die Gebühr für die vier- bis fünfstündige Betreuung dann auf 100 Euro. Fünf bis sechs Stunden kosten dann 110 Euro (bisher: 100), sechs bis sieben Stunden liegen bei 121 Euro im Monat (bisher: 110 Euro). Jeweils oben drauf kommen noch einmal 10 Euro Spiel- und Teegeld.

Vergleiche mit anderen Gemeinden

Vor der Erhöhung hatte die Gemeinde laut Rauchenberger Vergleichswerte bei anderen Gemeinden eingeholt. Die verlangen ihm zufolge für die vier- bis fünfstündige Betreuung 137 beziehungsweise 110 Euro.

Noch größer ist der Unterschied zu vergleichbaren gemeindlichen Einrichtungen bei den Krippenkindern bis drei Jahre. Da verlangt die Gemeinde Jachenau bislang 120 Euro im Monat für täglich vier bis fünf Stunden. Die Vergleichswerte aus anderen Kommunen lagen laut Rauchenberger hier bei 225 und 297 Euro. Vor diesem Hintergrund kann sich nach Ansicht des Bürgermeisters nun auch „niemand beschweren“, wenn die Gebühren ab September auf 150 Euro steigen. Fünf bis sechs Stunden Betreuung kosten dann 165 statt 132 Euro, sechs bis sieben Stunden 182 statt 145. Auch hier gilt: 100 Euro können sich die Eltern vom Freistaat zurückholen.

Steigende Kosten im Personalbereich

Rauchenberger wies auch auf jährlich steigende Kosten hin – die zu erwartende Lohnerhöhung für die Erzieherinnen, die gerade bei den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst inbegriffen sind, noch gar nicht mitgerechnet. „Ich bin gespannt, was sie durchbringen“, sagte der Bürgermeister. Aber auch so schon seien die Erzieherinnen aufgrund des Personalmangels in einer guten Verhandlungsposition und hätten zum Beispiel neuerdings das Recht, sich zusätzlich zum Urlaub zwei sogenannte Regenerationstage dazuzukaufen. Rauchenberger gelangte zu dem Schluss: „Deswegen müssen wir uns mit der moderaten Erhöhung nicht verstecken.“

