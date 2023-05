Nein zu „Riesenapparat“: Jachenau erteilt Funkmast-Antrag am Fischberg eine Absage

Von: Andreas Steppan

Teilen

Ein hoher Funkmast sollte am Fischberg entstehen. Die Gemeinde sagt Nein dazu. (Symbolbild) © Weissbrod/DPA

Ein 50 Meter hoher Funkmast sollte am Walchensee entstehen. Die Jachenauer Gemeinderäte sehen allerdings keinen Bedarf und erteilten jüngst ihre Absage.

Jachenau – Die Gemeinde Jachenau hat die Errichtung eines 50 Meter hohen Funkmasts am Walchensee abgelehnt. Der Gemeinderat verweigerte in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag des Anbieters Telefónica das gemeindliche Einvernehmen.

Funkmast am Walchensee: Antrag des Anbieters Telefónica abgelehnt

Mit dem Antrag hatte sich das Gremium wie berichtet schon in der vorhergehenden Sitzung befasst. Aus den Reihen der Gemeinderäte war damals schon viel Skepsis zu hören, ob der Mast am Fischberg, nahe der – für den motorisierten Verkehr gesperrten – Staatsstraße 2072 Richtung Sachenbach, wirklich nötig ist. Man stellte den Antrag zurück und wollte vom Mobilfunkanbieter erst einige Fragen beantwortet bekommen.

Gemeinderat testet Vorhaben mit Drohnenflug

Außerdem wollte Gemeinderat Jost Gudelius, im Hauptberuf Inhaber eines Vermessungsbüros, mithilfe eines Drohnenflugs simulieren, welche Bereiche der Mast abdecken würde. Das, so berichtet Bürgermeister Klaus Rauchenberger, ist mittlerweile geschehen. Gudelius ließ die Drohne demnach am vorgesehenen Mast-Standort auf 50 und sogar 100 Meter Höhe steigen und stellte per Kamera fest, wohin von dort die Sichtachse reicht. Das Ergebnis laut Rauchenberger: Die in erster Linie angestrebte Abdeckung der Staatsstraße sei „sehr fraglich“. Der Bürgermeister erklärt außerdem: „Jeder, der in dem Bereich mit dem Handy unterwegs ist, sagt, dass das Netz dort schon gut ist.“

Gremium befindet Funkmast als überflüssig

Der Gemeinderat hält den Mast – „ein Riesenapparat“, wie in der vorigen Sitzung kommentiert wurde – deshalb für überflüssig. Da auf Rückfrage der Gemeinde auch keine Antwort mehr von Telefónica kam, lehnte das Gremium den Bauantrag nun einstimmig ab. Ob das verweigerte gemeindliche Einvernehmen die Genehmigung letztlich verhindert, kann Rauchenberger nicht abschätzen. Er räumt ein, dass es sich bei einem Funkmast um ein „privilegiertes Bauvorhaben“ handelt, das prinzipiell auch im Außenbereich erlaubt ist. „Schauen wir, wie es weitergeht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.