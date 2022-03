Olympischer Geist in Leger

Von: Melina Staar

Teilen

Und los geht’s: Die Schüler der Von-Rothmund-Schule beim gemeinsamen Auftakt-Kreis. Danach ging es auf Schneeschuhe und Langlauf-Ski. © SOBY

Für die meisten Schüler der Von-Rothmund-Schule war es das erste Mal, dass sie mit Langlaufen und Schneeschuhgehen in Berührung kamen. In Vorbereitung auf die „Special Olympics“ im Januar 2023 durften sie nun in die Sportarten reinschnuppern.

Jachenau – Mit viel Spaß am Neuen hat eine Gruppe Schüler der Von-Rothmund-Schule Bad Tölz jetzt in Leger ersten Kontakt mit den Sportarten Langlauf und Schneeschuhlaufen aufgenommen. Der Hintergrund der Aktion sind die „Special Olympics“ Bayern, die Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung, die im Januar 2023 in Bad Tölz und Umgebung stattfinden werden.

„Bei den Schnuppertagen wollen wir die örtlichen Athleten miteinbinden“, erklärte Projektleiterin Heike Gaßner. Die Zugangsvoraussetzungen bei den „Special Olympics“ seien so gestaltet, dass wirklich jeder mitmachen könne. Zu den Sportarten, in denen sich die Teilnehmer – im Altersbereich von 8 bis 80 Jahren – messen, zählen neben Langlaufen und Schneeschuhlaufen auch Alpin Ski, Snowboard, Klettern, Floorball, Stocksport, Shorttrack und Eiskunstlauf. An verschiedenen Terminen gibt es für die örtlichen Athleten weitere Möglichkeiten, in die Sportarten reinzuschnuppern.

Die Tölzer Von-Rothmund-Schüler waren vergangene Woche gleich mit Feuereifer bei der Sache. Eine Langlauf-Schule aus Lenggries stellte Material und Trainer, außerdem waren ehrenamtliche Sportkoordination von Special Olympics Bayern (SOBY) mit dabei.

„Aufstehen lernen ist das Wichtigste“

Sobald die Schneeschuhe angeschnallt waren, legten die Teilnehmer sofort los. Zwei Schüler liefen sofort eine weite Strecke über die Schneefläche, andere folgten mit etwas Abstand. Schließlich gab es noch einen Spaßparcours zu bewältigen.

Etwas länger dauerte es, bis die Langläufer in die Loipe gingen. Trainer Stefan Jaud ließ zunächst alle in einem Kreis aufstellen und fragte in die Runde, wer denn schon einmal auf Ski gestanden sei. Einige meldeten sich. „Und hat es euch schon mal geschmissen?“ Kollektives Nicken. „Wichtig ist, dass man das Aufstehen lernt, dann konzentriert man sich auch besser.“

Wohin man auch blickte, überall waren strahlende Gesichter zu sehen. Nach einem Aufwärmspiel durften die Langläufer zunächst mit einem Ski probieren, schließlich mit beiden. „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagte Konrektorin Sylvia Schaffner. „Jeder ist sein persönlicher Sieger, es gibt keinen Leistungsgedanken.“ Lehrer Stefan Ernstberger betonte den „speziellen Spirit“, den die Spiele in sich hätten. Er begleitete Schüler bereits bei zahlreichen Sommer-Special-Olympics, im Winter ist es eine Premiere. „Einmal Special Olympics, immer Special Olympics“, beschrieb er den besonderen Charakter.

Lesen Sie auch Verdi-Heim: Denkmalschützer reichen Petition im Landtag ein Der Streit um die Schutzwürdikgeit des ehemaligen Verdi-Areals („Emil-Freymuth-Ferienheim“) in Kochel am See geht in eine neue Runde. Zwei Denkmalschützer haben nun eine Petition eingereicht. Verdi-Heim: Denkmalschützer reichen Petition im Landtag ein Auftakt zum Wunderfalke-Festival: Hans Kammerlander und Willi Weitzel im Tölzer Kurhaus Hans Kammerlander eröffnete am Samstag gemeinsam mit Willi Weitzel das diesjährige Tölzer Wunderfalke-Festival. Auftakt zum Wunderfalke-Festival: Hans Kammerlander und Willi Weitzel im Tölzer Kurhaus

Anmeldung für „Special Olympics“ ab Mai möglich

Und ein bisschen konnte man auch in Leger bereits den Olympischen Gedanken spüren, mit einem solchen Eifer waren alle dabei. Mit 700 Athleten rechnen die Organisatoren im Januar 2023. Aber der Effekt der „Special Olympics“ soll auch noch länger nachwirken, wie Gaßner erklärte. „Wir wollen langfristig Vereine mit einbinden, so dass es auch dort Trainingsangebote gibt.“ So gebe es beim Klettern bereits eine inklusive Gruppe, für die die Nachfrage sehr groß sei. Weitere Projekte laufen gerade erst an. Ab Anfang Mai ist die Anmeldung über die Internetseite der SOBY möglich.

Der Wintersporttag war jedenfalls ein voller Erfolg. „Juhu“ oder „Ich kann das schon gut!“, war überall zu hören. Und als die Brotzeitpause anstand, hatten viele Schüler noch gar keine Lust aufzuhören.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.