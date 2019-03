„Outdoor against Cancer“ in der Jachenau: Training für Körper und Psyche

Bewegung in der Natur hilft, um gesund zu bleiben beziehungsweise zu werden. Das gilt ganz besonders für Menschen, die eine Krebserkrankung durchlaufen oder hinter sich haben. Ein Besuch bei einem Langlauftraining der besonderen Art in der Jachenau.

Lenggries – Es ist eine bunte Truppe, die sich auf der Loipe im Lenggrieser Ortsteil Leger zusammengefunden hat. Sie alle sind noch nie auf Skiern gestanden und haben das Ziel, Langlaufen zu lernen. Was nicht so ganz einfach ist. Ein Mädchen im schwarzen Skianzug versucht, mit den Skistöcken Schwung zu holen – und landet erst mal auf dem Po. Die nächste Teilnehmerin übersteht die ersten Meter sturzfrei – und fährt dann einer anderen Langläuferin über die Ski. „Aaaah – wie bremst man denn hier?“, ruft sie lachend. Die Teilnehmer amüsieren sich über sich selbst und ihre wackligen ersten Schritte auf Skiern. Was man in der gelösten Atmosphäre fast vergessen könnte: Die 25 Teilnehmer sind nicht nur Langlauf-Anfänger, sondern auch allesamt Krebspatienten. Und sie beteiligen sich am Projekt „Outdoor against Cancer“.

Initiatorin ist Petra Thaller. Die Bergsportlerin und Journalistin ist selbst eine ehemalige Brustkrebspatientin und weiß um die Tücken der Krankheit. Sie zählt nun zu den glücklichen Menschen, die sämtliche Therapien gut hinter sich gebracht haben. „Während meiner eigenen Erkrankung habe ich erkannt, wie schwierig es ist, Menschen vor allem in Krisensituationen nachhaltig zu motivieren.“ In einer fortschreitend digitalisierten Welt fehle es oft an Bewegung in der Natur. Körper und Psyche bräuchten aber genau das, um gesund zu bleiben. So entstand die Idee, „Outdoor against Cancer“ ins Leben zu rufen. Ein Projekt, das demnächst auch in Schweden, Italien, Griechenland und Österreich starten soll und von der Europäischen Union gefördert wird.

„Die Leute fühlen sich von ihrem Körper im Stich gelassen“, sagt Thaller. Immer wieder gebe es Tage, an denen man sich denke: „Leck mich am Arsch, ich muss heute liegen bleiben.“ Durch das Langlaufen erkennen die Patienten, dass sie ihrem Körper vertrauen können und dass sie die Kraft haben, etwas Neues zu beginnen. Zugleich senke der Sport das Rückfall-Risiko.

Eine der Teilnehmerinnen ist die Münchnerin Niki N., die eine Brustkrebs-Erkrankung erfolgreich überstanden hat und nun einmal wöchentlich an einem Outdoor-against-Cancer-Kurs in München teilnimmt. „Das Training ist sehr abwechslungsreich“, sagt N. „Meist arbeiten wir im Freien mit Isomatten und Therabändern.“ Sport unter freiem Himmel sei gerade für Menschen mit einem angeschlagenen Immunsystem ideal. Immer wieder gebe es außergewöhnliche Angebote wie Kamelreiten, einen Segeltörn – oder eben einen Langlaufkurs: „Auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, aber wir lachen viel in den Kursen.“

