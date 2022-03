Parkgebühren am Walchensee: Gemeinde passt Regeln nach einer Saison an

Von: Andreas Steppan

Teilen

Fünf Euro Parkgebühr am Tag werden seit vergangenem Sommer am Walchensee-Südufer fällig. Mittlerweile gibt es auch ein günstigeres Zwei-Stunden-Ticket. (Archivfoto) © Andreas Steppan

Die Einführung neuer Parkgebühren in Höhe von 5 Euro pro Tag am Walchensee-Südufer sorgte vergangenes Jahr für Diskussionen. Nun gibt es einige Erleichterungen.

Jachenau – Die Gemeinde Jachenau schärft die Regelungen in Sachen Parkgebühren am Walchensee nach. Der Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig dafür aus, eine Jahres-Parkkarte für Fischer einzuführen und zusätzliche Stellplätze für Wohnmobile freizugeben. Bereits seit einiger Zeit neu eingeführt ist zudem ein Parkticket für zwei Stunden.

Walchensee: Parkschein für 2 Stunden kostet 2 Euro

Die Zeiten, in denen das Parken am Walchensee-Südufer kostenlos war, sind seit dem vergangenen Sommer vorüber. Wie berichtet ließ die Gemeinde Parkautomaten aufstellen, an denen man nun pro Tag eine Gebühr von 5 Euro entrichten muss. Nach den Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten Saison hat die Gemeinde nun in einigen Details nachgearbeitet.

„Das Kurzzeitparkticket haben wir für diejenigen eingeführt, die im Winter am See spazieren gehen wollen, oder für die Badegäste im Sommer, die nach Feierabend schnell in den See springen“, erklärt Bürgermeister Klaus Rauchenberger. Auch sei es jetzt möglich, kurz an den See zu fahren und eine Tasse Kaffee zu trinken, ohne für einen ganzen Tag Parkgebühr zu zahlen. Der Parkschein für zwei Stunden kostet 2 Euro.

Zwei zusätzliche Parkplätze für Wohnmobile am Walchensee

Für die gemeindlichen Wanderparkplätze gibt es so ein Zwei-Stunden-Ticket übrigens nicht. Es sei bei Gästen, die von dort zu längeren Touren aufbrechen, nicht gefragt, so Rauchenberger. Eine Ausnahme gibt es auf dem Schützenhaus-Parkplatz, wo für Kirchgänger die ersten zwei Stunden kostenlos sind.

Viele Rückmeldungen zu den neuen Parkregeln gab es auch von Wohnmobilisten, die ihre Fahrzeuge seit dem vergangenen Jahr nur noch an drei ausgewiesenen Stellen am Südufer abstellen dürfen. Für sie gibt die Gemeinde jetzt zwei weitere Parkplätze frei, nämlich den P4 beim Kraftwerk Niedernach – er ist laut Bürgermeister normalerweise nicht so stark frequentiert – und den Parkplatz P11 in der Nähe der Wasserwacht-Station. Hier befindet sich laut dem Bürgermeister eine Anlegestelle, die Segler gegen eine Pauschale an die Staatsforsten nutzen können. „Da sind einige dabei, die mit dem Wohnmobil anreisen“, erklärt Rauchenberger. Wohnmobilisten zahlen am Walchensee-Südufer weiterhin 10 Euro Parkgebühr am Tag.

Walchensee-Südufer: Jahres-Parkkarte für Fischer

Zahlreiche Anfragen sind seit Einführung der Parkgebühren von Fischern eingegangen. Sie wünschen sich einen Jahresparkausweis – und dem kommt die Gemeinde jetzt auch nach. Zunächst hatte die Gemeinde wie berichtet gezögert. Jetzt aber führte Rauchenberger das Argument ins Feld, dass die Fischer in der Regel recht früh am Morgen am Walchensee unterwegs seien. „Wenn dann die Touristen und Badegäste kommen, sind sie meistens schon wieder weg.“ So kämen sich die verschiedenen Nutzergruppen bei den auf 1000 limitierten Parkplätzen am Südufer nicht in die Quere.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen

Der Jahresparkausweis für Fischer wird 75 Euro kosten und nur an Inhaber eines Jahresfischereiausweises verkauft. Verkaufsstelle ist der Fischereiverein Walchensee. „Es ist immer noch Coronazeit, es sollen nicht zu viele in die Gemeinde kommen, um sich den Parkausweis zu holen“, erklärte Rauchenberger.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.