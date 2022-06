Parkplätze am Südufer fast voll: Frühwarnstufe am Walchensee

Von: Andreas Steppan

Teilen

Gut gefüllte Liegewiesen, aber eine entspannte Atmosphäre: So beschreibt die Wasserwacht das Wochenende am Westufer des Walchensees. © Wasserwacht Walchensee

Am Walchensee beobachtete man am Hitze-Wochenende gespannt, ob der Überfüllungsgrad erreicht würde, ab dem die Mautstraße künftig gesperrt werden soll. Es ging in den kritischen Bereich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Wasser war am Wochenende so ziemlich der einzige Platz, an dem man es gut aushalten konnte. Weil so viele Menschen Abkühlung suchten, wurde am Walchensee-Südufer erstmals die Frühwarnstufe ausgelöst, weil sich die Parkplätze am Südufer stark füllten. Die Grenze, ab der an den beiden Enden der Mautstraße die Schranken heruntergelassen werden, um keine weiteren Fahrzeuge einzulassen, wurde am Ende nicht erreicht. „Aber wir waren nicht mehr weit weg“, sagt der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger.

Bis zu 853 Fahrzeuge am Walchensee-Südufer

Wie berichtet ist seit Kurzem ein System aktiviert, über das an den beiden Mautstellen in Einsiedl und Niedernach gezählt wird, wie viele Fahrzeuge sich am Südufer befinden. Ungefähr ab 1100 Fahrzeugen soll die Straße gesperrt werden – um die endgültige Grenze festzulegen, will man erst einmal Erfahrungen sammeln. Eine Frühwarnung ging am Sonntag aber schon einmal los, wie Rauchenberger berichtet. „Ich habe insgesamt zehn Meldungen aufs Handy bekommen.“ Der Höchststand sei gegen 14.30 Uhr mit 853 Fahrzeugen erreicht worden.

Im Fall der Fälle müsste die Gemeinde die verkehrsrechtliche Anordnung zur Straßensperrung treffen. Der Bürgermeister nahm deshalb die Situation in Augenschein. „Es waren aber noch Parkplätze frei – an einigen Stellen, die halt nicht so beliebt sind“, stellte er fest und musste daher noch nicht handeln.

Wassertemperatur im Walchensee auf über 20 Grad gestiegen

Wichtig ist ihm, dass im Fall einer Sperrung die anreisenden Autofahrer rechtzeitig darauf hingewiesen werden. Elektronische Tafeln dafür seien noch nicht fertig. Die Staatsforsten hätten aber als Übergangslösung eine Tafel angefertigt, die ein Mitarbeiter im Bedarfsfall über ein bestehendes Schild in Wegscheid hängen könnte, das eigentlich dazu da ist, lawinenbedingte Sperrungen der Mautstraße anzuzeigen.

Ein überraschend entspanntes Bild zeichnen unterdessen Lisa und Alois Grünwald von der Wasserwacht Walchensee von der Lage am Westufer: „Es war ein richtig ruhiges Wochenende“, sagt Lisa Grünwald. Von Überfüllung oder Verkehrschaos keine Rede. Die Liegewiesen hätten sich zwar gut gefüllt – allerdings sei es ungewöhnlich windstill gewesen, sodass die Surfer ausblieben. Die Wassertemperatur im Walchensee sei innerhalb weniger Tage von etwa 17 auf jetzt über 20 Grad angestiegen.

Am Sonntag 739 Besucher im Freibad Eichmühle in Bad Tölz

Mit 22 Grad ist auch die Wassertemperatur im Sylvensteinsee „angenehm“, sagt Korbinian Landthaler, Vorsitzender der Wasserwacht Lenggries. Dementsprechend sei auch dort am Wochenende „gut was los“ gewesen.

Nicht mehr wirklich erfrischend ist unterdessen der Kirchsee, der laut Michael Zinsmeister von der Wasserwacht 29 Grad warm ist. Rettungseinsätze unter den vielen Badenden am Wochenende habe die Wasserwacht nicht leisten müssen. Ein höchst ungewöhnliches Vorkommnis habe es aber gegeben: die – offenbar an diesem Ort geplante – Geburt eines Kindes am Kirchsee. Nähere Angaben konnte Zinsmeister dazu nicht machen, er habe lediglich davon gehört.

Das Tölzer Freibad Eichmühle verzeichnete laut Martina Geisberger, Sprecherin des Betreibers Stadtwerke, am Samstag 566 und am Sonntag 739 Besucher. Das entspreche in etwa dem Durchschnitt eines guten Tages, sei von Spitzenwerten aber noch ein Stück entfernt. „Es können bei uns auch bis zu 1000 Besucher sein, und mit 1500 Besuchern wäre es ein Rekordtag.“

Einlass-Stopp im Alpenwarmbad Benediktbeuern

Ähnlich stuft Tobias Riesch, Geschäftsleitender Beamter im Rathaus, die Lage für das Lenggrieser Freibad ein. Mit 600 Gästen sei es am Sonntag „sehr gut besucht“ gewesen. Den Rekord von 800 Besuchern habe man aber nicht erreicht.

Fürs Alpenwarmbad Benediktbeuern spricht Betriebsleiter Robert Baumgartner von einem „Spitzenwochenende“, das man aber dank guter personeller Aufstellung gut bewältigt habe. Um eine Überfüllung zu vermeiden, habe man am Sonntagnachmittag vorübergehend einen Einlassstopp verhängt.

Zu diesem Mittel schreitet bei Bedarf auch Gitti Pirchmoser, Betreiberin des Alpenbads in Arzbach. Sie freute sich über einen „traumhaften Abschluss der Ferien“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.