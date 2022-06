Pavillon für Schüler in Jachenau: Kleines Projekt, großer Aufwand

Von: Andreas Steppan

Vor der Ferdinand-Feldigl-Schule in der Jachenau - hier ein Archiv-Foto von der Einweihung des neu gestalteten Pausenhofs im Jahr 2019 - soll einen Pavillon bekommen. © Arndt Pröhl

Die Idee war in der Corona-Zeit entstanden: Ein Pavillon an der Schule in der Jachenau soll auch mal Unterricht im Freien ermöglichen. Die Umsetzung aber zieht sich in die Länge.

Jachenau – Die Haushaltslage lässt der Gemeinde Jachenau aktuell keinen Spielraum für große Investitionen – zu sehr hat man noch daran zu knabbern, den Umbau der ehemaligen „Post“ abzubezahlen. Und mit dem Hochwasserschutz an der Großen Laine zeichnet sich schon die nächste finanzielle Belastung ab. Entsprechend bescheiden fallen die Bauvorhaben aus, die die Gemeinde aktuell in Angriff nimmt. Zwei davon – an Schule und Kindergarten – behandelte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Jachenau: Schuppen am Kindergarten gilt offiziell als „Sonderbau“

Wie Bürgermeister Klaus Rauchenberger berichtet, soll am Kindergarten ein gerade mal 2,60 auf 2,70 Meter großer Anbau entstehen. „Das wird ein Unterstellschuppen für Spielgeräte, die bis jetzt meistens im Freien stehen“, erklärt der Rathauschef. Platziert werden soll der Anbau auf der nordwestlichen Seite des Hause an einem Gebäudeeinschnitt. Das könnte eigentlich schnell vonstatten gehen. Doch laut Rauchenberger gibt es auch bei so einem kleinen Projekt beträchtliche bürokratische Hürden. Weil der Schuppen offiziell als „Sonderbau“ gelte, müsse die Gemeinde beim Landratsamt einen Bauantrag mit Konzepten zu Statik und Brandschutz einreichen. „Deswegen zieht sich das so“, sagt der Bürgermeister.

Dasselbe gilt für einen Pavillon, den die Gemeinde an der Schule bauen will. „Der Gedanke ist in der Corona-Zeit entstanden“, so Rauchenberger. Als die Kinder im Klassenzimmer nicht singen durften und Masken tragen mussten, sei der Wunsch aufgekommen, einen Platz im Freien zu haben, an den man bestimmte Unterrichtsaktivitäten verlegen könnte und wo man geschützt vor Regen und Hitze wäre. Auch nach der Pandemie erscheint der ungefähr 3,50 auf 7 Meter große Holzpavillon dem Bürgermeister noch sinnvoll – sei es für den Unterricht an der frischen Luft oder für die Pause. Allerdings: Auch da habe es nun eine Weile gedauert, bis die Baupläne inklusive Statik und Brandschutz fertig waren.

Jachenau hofft auf rasche Genehmigung für Pavillon an Schule

Der Gemeinderat beschloss nun, die Pläne für Unterstellschuppen und Pavillon in der vorliegenden Form beim Landratsamt einzureichen. Rauchenberger hofft, nicht zu lange auf die Baugenehmigung warten zu müssen, damit man endlich loslegen kann. Beim Pavillon sei dabei angedacht, dass sich auch Eltern mit Arbeitsleistungen einbringen, zum Beispiel bei den Holzarbeiten.

