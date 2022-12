Pumpspeicherwerk, Corona und „Schneechaos“: Chronik der Jachenau fortgeschrieben

Von: Andreas Steppan

400 Seiten Lesestoff bietet die Neuauflage der Jachenauer Chronik. © kn

Heimatforscher Jost Gudelius hat die Chronik der Jachenau auf den aktuellen Stand gebracht. In der Neuauflage sind die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Jahre enthalten.

Jachenau – 14 Jahre nach ihrem Ersterscheinen hat die Jachenauer Chronik von Autor Jost Gudelius eine dritte Auflage bekommen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Neudruck, sondern um eine aktualisierte und erweiterte Version, die die Geschichte des Ortes bis in die Gegenwart fortschreibt. Ab sofort ist das Buch im Rathaus sowie im Dorfladen für 40 Euro erhältlich.

Autor Jost Gudelius zog für Chronik von Haus zu Haus

Im Vergleich zu den bisher 384 Seiten ist die dritte Auflage der Chronik mit ihren 400 Seiten nicht nur reicher an Umfang, sonder auch an Inhalt. Angewachsen ist vor allem das fünfte Kapitel über die Haus- und Familiengeschichte der Jachenauer Anwesen. Von Februar bis Juli dieses Jahres zog Gudelius von Haus zu Haus, „um die Veränderungen hinsichtlich neuer Eigenheime, neuer Besitzer und verstorbener Jachenauer sowie nachgewachsener Bürger in den Familien zu recherchieren“, wie der Autor berichtet. Sein Ziel sei es gewesen, „alle aktuellen Kinder – auch die kleinsten – zu erfassen“, sagt er.

Zudem habe er die Zeittafel des Geschehens im Dorf von 2013 bis 2022 ergänzt. Einige entscheidende Entwicklungen gab es in dieser Zeit: „ Unter anderem das Ende der Planung für das Pumpspeicherkraftwerk am Jochberg, die Entwicklung des Baugebiets Friedelweide, das Eintreffen von bis zu 51 Asylbewerbern, der Umbau des Gasthofs Post zum Rathaus und Café mit Hotelbetrieb, der Beginn des Radwegebaus, das ,Schneechaos in Jachenau‘, der unerwartete Tod von Pfarrer Willi Milz, Corona mit Lockdown, die Flut Münchner Naherholer, die Umsetzung des Walchenseekonzepts, die Kommunalwahl mit Klaus Rauchenberger als neuem Bürgermeister bis hin zum 200-jährigen Gründungsfest des Veteranen- und Kriegervereins“, zählt Gudelius auf.

Weitere 300 Exemplare der Jachenauer Chronik gedruckt

Darüber hinaus habe er die Gelegenheit genutzt, einige kleine Fehler zu korrigieren beziehungsweise neue Erkenntnisse über geschichtliche Fakten einzufügen, etwa in Bezug auf die Gründungsgeschichte des Klosters Benediktbeuern. Damit sei die dritte Auflage der Chronik „inhaltlich auf dem neuesten Stand“. Überarbeitet wurde auch das Layout.

Nach 1000 Exemplaren im Jahr 2008 und weiteren 300 in 2013 seien nun erneut 300 Exemplare hergestellt worden. Die aktuellen Preissteigerungen – insbesondere beim Papier – hätten sich auch auf die Herstellungskosten ausgewirkt, erklärt der Autor. Sponsoren sei es zu verdanken, den Preis mit 40 Euro dennoch „sozial und familienverträglich“ zu halten.

