Neue Pläne für Radweg Lenggries-Jachenau: Staatsstraße soll näher an den Berg

Von: Andreas Steppan

Zwischen Raut und Rehgraben ist ein Teilstück des Radwegs Lenggries-Jachenau schon seit 2019 befahrbar. Die nächsten Bauabschnitte sind in Planung. © Arp/Archiv

Seit 2019 das erste Teilstück des Radwegs Lenggries-Jachenau eröffnet wurde, lassen die nächsten Bauabschnitte auf sich warten. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Jachenau/Lenggries – Die Radwegverbindung zwischen Lenggries und der Jachenau ist ein Projekt, das zuerst viele Jahre Vorlauf benötigte und nun seit einigen Jahren zumindest äußerlich stillsteht. Denn seit das erste fertige Teilstück zwischen Rehgraben und dem Jachenauer Ortsteil Raut im Herbst 2019 eröffnet wurde, wurde zwar im Hintergrund viel geplant – aber eben nicht weitergebaut. Das könnte sich bald ändern. Sowohl auf Lenggrieser als auch auch Jachenauer Seite ist dazu mittlerweile eine Verlegung der Staatsstraße im Gespräch.

Staatsstraße 2072 soll für Radwegbau in Jachenau verlegt werden

In der Jachenau hat beim Radwegbau als nächstes das Teilstück zwischen Höfen und der Schule in Wieden Priorität – zumal es auch das Neubaugebiet Friedelweide anbindet, wo laut Bürgermeister Klaus Rauchenberger besonders viele Kinder leben. Doch die Trassenplanung gestaltete sich kompliziert. Viele Varianten waren in der Diskussion – zum Beispiel, den Radweg auf eine Auskragung über der Jachen zu bauen oder – das war aus Sicht der Gemeinde zuletzt der Favorit – das Bachbett für den Radweg auf einem Stück zu verlegen.

Jetzt, so erklärt Rauchenberger auf Anfrage, gehe die Tendenz dazu, die Staatsstraße auf einem rund 600 bis 800 Meter langen Stück zwischen Sportplatzeinfahrt und der Freifläche nahe dem Autohaus Danner zu verlegen, um Platz für den Radweg zu schaffen. Die Staatsstraße müsste dazu näher an den Brunnenberg heranrücken. Rauchenberger zufolge zeigt sich das Staatliche Bauamt Weilheim zuversichtlich, dass dies schon kommendes Jahr umgesetzt werden könnte. Das Landratsamt habe signalisiert, dass es aus naturschutzrechtlicher Sicht bei dieser Variante „keine K.-o.-Kriterien“ gebe.

Selbst betrachtet der Bürgermeister diese Lösung mit gemischten Gefühlen. Er sei zwar froh, dass der Radweg weitergebaut wird. Ein Vorteil sei dabei auch, dass bei dieser Gelegenheit endlich ein Stück der arg löcherigen Staatsstraße 2072 saniert werde. Doch das Ganze sei eben auch „sehr aufwendig und wahnsinnig teuer“.

Staatsstraße 2072 wird in Waldgrund verlegt

Bevor man so nahe an den Berg herangehe, seien jedenfalls noch geologische Untersuchungen nötig. Rauchenberger erinnert daran, dass die Gemeinde in der Vergangenheit in dem Bereich Bauanträge wegen der Steinschlaggefahr abgelehnt habe. Während der Bauzeit müssten auf alle Fälle Spundwände zum Berghang gebaut werden, damit die Staatsstraße – praktisch die einzige Verbindung aus der und in die Jachenau – stets sicher befahrbar bleibt.

„Und wenn ich dort Waldbesitzer wäre, würde es mir die Haare aufstellen“, sagt Rauchenberger. Private Grundeigentümer würden sicher Einspruch erheben, dass die Straße in ihren Waldgrund verlegt werde – auch wenn der Wald wegen der Hanglage schwer zu bewirtschaften sei. Tatsächlich gehöre der betroffene Wald aber den Staatsforsten. Und von denen erwartet Rauchenberger bei Grundverhandlungen keine Widerstände.

Gegen die neue Variante wehrt er sich freilich auch nicht – zumal der Freistaat nicht nur die Baukosten trägt, sondern nun auch die komplizierte Planung übernommen hat, für die ursprünglich die Gemeinde zuständig gewesen wäre.

Auch in Lenggries ist Verlegung der Staatsstraße 2072 geplant

Staatsstraße verlegen: Das ist auch auf dem nächsten geplanten Teilstück auf Lenggrieser Seite das Mittel der Wahl. Wie berichtet hatte Bauamtsleiter Karl Ertl diese Variante schon im Frühjahr im Gemeinderat vorgestellt. Das Problem bei der vorgesehenen Verlängerung des Radwegs bis Leger wäre nach vorherigen Planungen gewesen, dass sie den Flutgraben neben der Straße betroffen hätten – und das hätte geschützte Arten betroffen beziehungsweise eine teure Brücke über den Flutgraben nötig gemacht.

Nun soll auch auf Lenggrieser Flur die Staatsstraße Richtung Berg verlegt werden, um Platz für den Radweg zu schaffen – und bei diese Gelegenheit gleich saniert und so angehoben werden, dass sie nicht mehr überflutet wird.

Verkehrsminister Bernreiter kommt am Dienstag

Laut Ertl ist eine naturschutzfachliche Untersuchung bereits in Auftrag gegeben, und die Gemeinde werde nun in die nötigen Grundstücksverhandlungen gehen. Ein Zeitpunkt, wann dieser Bauabschnitt umgesetzt werden könnte, lasse sich noch nicht nennen.

Neuigkeiten könnte es kommenden Dienstag geben. Für diesen Tag hat der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter einen Besuch im Landkreis angekündigt. Dabei soll es um den Zustand der Staatsstraßen gehen und auch um den Radwegbau Lenggries-Jachenau.

