Radweg Thema in Jachenauer Bürgerversammlung: „Fakt ist, dass sich nichts tut“

Von: Andreas Steppan

Legte vor rund 60 Interessierten Rechenschaft ab: Klaus Rauchenberger in der Bürgerversammlung im „Schützenhaus“. © Hias Krinner

In der Lenggrieser Bürgerversammlung kamen einige Themen auf den Tisch: Bürgermeister Rauchenberger sprach über die Radwegverbindung nach Lenggries und Parken am Walchensee.

Jachenau – Die Jachenau mag von der Einwohnerzahl her die kleinste Gemeinde im Landkreis sein, „aber eine, die immer wieder im Fokus steht“. Das stellte Landrat Josef Niedermaier am Sonntag als Gast der Bürgerversammlung im „Schützenhaus“ fest. So enthielt der Bericht von Bürgermeister Klaus Rauchenberger einige Themen, die auch überregional Interesse wecken: die Parksituation am Walchensee etwa oder den Radwegbau von Lenggries ins Sonnental.

Bürgerversammlung Jachenau: Radweg zwischen Jachenau und Lenggries als großes Thema

Zum Thema Radweg berichtete der Bürgermeister den rund 60 Anwesenden allerdings: „Fakt ist, dass sich nichts tut.“ Fertig ist nur ein Teilstück von Rehgraben bis Raut. Der Abschnitt von Raut bis Höfen scheitere bislang aber an der Weigerung eines Grundstückbesitzers, so Rauchenberger. Zwischen Schule und Dorf wiederum habe sich die Gemeinde die Grundstücke gesichert, aber aktuell keinen Zugriff auf Tauschflächen, die sie den Eigentümern dafür angeboten habe. So liegt der Fokus auf dem Stück zwischen Schule und Höfen – mit dem Problem, dass dafür an einer Engstelle die Staatsstraße Richtung Brunnenberg verlegt und dort eine große Stützmauer gebaut werden müsste. Als im Oktober bei einem Besuch von Verkehrsminister Christian Bernreiter gesagt wurde, dass dafür eine Kostenberechnung erstellt wird, „ist es mir kalt den Buckel runtergelaufen, weil mir klar war: Da geht nichts weiter“, so Rauchenberger. Und in der Tat: „Bis heute haben wir keine Kostenaufstellung.“ Ihm selbst wäre ohnehin die Variante lieber, die Jachen zu verlegen, um Platz zu schaffen. Doch das geht aus Naturschutzgründen nicht.

Das hänge auch mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ zusammen, merkte Landrat Josef Niedermaier an. Dieses sowie ein damals vorbereitetes weiteres Volksbegehren zum Thema Versiegelung hätten mit dazu geführt, dass die Staatsregierung die Gesetze zu Flächenverbrauch und Naturnutzung verschärft habe. „Grundlage sind gesellschaftliche mehrheitliche Entscheidungen“, so Niedermaier. Die Konsequenzen müssten einem bewusst sein und ließen sich nicht so einfach aushebeln.

Frust wegen Sanierung der Staatsstraße 2072

Auch auf Rauchenbergers Frust, dass die Staatsregierung die lange geforderte Sanierung der Staatsstraße 2072 nicht in Aussicht stelle, antwortete der Landrat. In unserer Region seien die Kosten des Straßenausbaus wegen des Naturschutzes und der nötigen Ausgleichsmaßnahmen sehr hoch, der berechnete wirtschaftliche volkswirtschaftliche Nutzen dagegen wegen der relativ wenigen Fahrzeuge eher gering. „Ich kämpfe dafür, dass die Systematik bei der Kosten-Nutzen-Rechnung geändert wird“, sagte er.

Unverständnis über Regelungen der Parkraumbeschilderung wam Walchensee

Unverständnis äußerte Rauchenberger auch darüber, dass die Gemeinde die Parkraumbeschilderung am Walchensee schon nach einem Jahr wieder für 10 000 Euro ergänzen musste. Der Zweckverband Kommunale Dienste habe das Beschilderungskonzept erst selbst mit dem Landratsamt erstellt und dann gesagt: „Die Schilder sind verkehrt, so können wir nicht kontrollieren.“ Niedermaier verwies darauf, dass das Landratsamt zuletzt mit Klagen gegen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Parkens im Naturschutzgebiet überzogen worden sei. „Die Richter sagen dann: Das Schild hätte 100 Meter weiter stehen müssen, damit man besser erkennt, wo man nicht parken darf. Das heißt, wenn ich einen Verstoß gerichtsfest verfolgen will, muss ich die Beschilderung ändern. Da müssen wir wirklich gesellschaftlich mit uns ins Reine kommen.“

Aus dem Haushaltsbericht von Gemeindekämmerer Felix Kellner in der Bürgerversammlung wurde aber auch deutlich, dass sich die Investitionen in Schilder und Parkautomaten für die Gemeinde amortisieren: 2022 betrugen die Einnahmen aus den Parkgebühren am Walchensee rund 153 000 Euro.

