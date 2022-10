Walchensee: Schranke an der Mautstation hat sich nie geschlossen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Neue Mauthäuschen, Verkehrszählung über Induktionsschleifen und für den Notfall eine Schranke: An der Mautstraße am Walchensee hat sich einiges verändert. Ein echter Härtetest für die Maßnahmen blieb heuer aber aus. © Arp/Archiv

Am Walchensee-Südufer geht eine Saison mit einigen Neuerungen zu Ende. Vor allem wurde eine wichtige Maßnahme aus dem Walchensee-Konzept scharf gestellt: An den Mautstationen in Einsiedl und Niedernach ging eine automatische Verkehrszählung in Betrieb

Jachenau – Außerdem wurden für den Fall einer Überlastung der Mautstraße Schranken eingebaut. Die Beteiligten vor Ort ziehen eine positive Bilanz. Die augenfälligste Feststellung ist: Kein einziges Mal war das Südufer so überlastet, dass sich die neuen Schranken senkten, um die Zufahrt weiterer Badegäste zu blockieren. „An zwei Tagen wurde die Frühwarnstufe ausgelöst“, berichtet der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger. Sobald das System 850 Fahrzeuge am Südufer registriert, bekommt der Rathauschef eine Meldung aufs Handy. Er hält sich dann bereit, um als Vertreter der zuständigen Verkehrsbehörde eine Straßensperrung anzuordnen. Doch so weit kam es noch nicht.

Wetter spielte eine entscheidende Rolle

Und das, obwohl es ein Sommer der Superlative war. Fast durchgehend herrschte Hitze, entsprechend viele Menschen zog es an den Walchensee. „Und die Badesaison hat ungewöhnlich lange angehalten“, sagt Rauchenberger. „Sonst gibt es meistens irgendwann einen Kälteeinbruch, das Wasser kühlt ab, und es geht nichts mehr.“ Dieses Jahr aber sei die Wassertemperatur noch bis in den September angenehm geblieben. Genau das könnte die Besucherströme aber auch entzerrt haben.

War die Montage der Schranken überflüssig, wenn sie nie zum Einsatz kamen? Ganz und gar nicht, findet Rudolf Plochmann, Chef des Tölzer Forstbetriebs. Den Staatsforsten gehört die Mautstraße, sie ließen auch die neue Technik einbauen. Schon kommendes Jahr, wenn vielleicht viele Menschen wieder eher den Urlaub daheim verbringen, könne die große Bewährungsprobe für die Schranken noch kommen.

Plochmann: „Das ganze Gesamtpaket des Walchensee-Konzepts hat sich bewährt“

Aber auch so: „Das ganze Gesamtpaket des Walchensee-Konzepts hat sich bewährt“, resümiert Plochmann, „und das sogar bei der außergewöhnlichen Hitze.“ Die neue Zähltechnik gebe erstmals in Echtzeit einen Überblick, wie viele Fahrzeuge sich gerade im Bereich der Mautstraße befinden. Das weiß auch Rauchenberger zu schätzen. Die Erfahrungswerte in diesem Jahr hätten gezeigt, dass man bei einem Richtwert von 1100 Fahrzeugen bleiben könne, bei dem man die Schranken schließen werde, so der Bürgermeister.

Genauso sind laut Plochmann die neuen Ausweichparkplätze vor den Mautstationen, die Parkgebühren und auch die „segensreiche Tätigkeit der Ranger“ wichtige Bausteine, die die Situation verbessert haben. Laut Rauchenberger sind die Verstöße gegen das Nachtparkverbot stark zurückgegangen – ebenso wie Vandalismus und Verschmutzung an den mobilen Toiletten. „Nur einmal wurden 12 bis 13 Stück umgeworfen – eine Aktion von ein paar Verrückten.“ Insgesamt sei aber alles geordnet abgelaufen. „Die Leute haben sich größtenteils gut benommen, so kann es weitergehen.“

Elektronische Anzeigetafeln kommen im Frühjahr

Technisch fehlen jetzt nur noch die elektronischen Anzeigetafeln, die den Autofahrern schon bei der Anfahrt signalisieren, wenn das Walchenseegebiet überfüllt ist. Wäre das im vergangenen Sommer der Fall gewesen, hätten Forst-Mitarbeiter ausrücken und händisch Schilder aufhängen müssen. Im kommenden Frühjahr aber soll nach Auskunft von Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim stattdessen eine LED-Technik installiert werden, die von der Straßenmeisterei oder den Mautposten per Knopfdruck über Mobilfunk aus der Ferne aktiviert werden kann. Die Schilder-Standorte befinden sich laut Herda an der B13 auf Höhe „Hirschkuss“ in Gaißach und an der Abzweigung zur Bretonenbrücke – also an den Stellen, an denen im Winter auch auf Lawinensperrungen hingewiesen wird.

E-Bike-Verleih gut angenommen

Neu in der Walchensee-Region war in dieser Saison auch Stefan Draxl, der im April einen E-Bike-Verleih in Jachenau-Mühle eröffnete. Das schöne Wetter spielte ihm in die Karten. „Es gab Familien, die viermal kamen“, berichtet er. Viele Ausflügler und Touristen hätten sich E-Bikes ausgeliehen, aber auch auffallend viele Einheimische. „60 Prozent machen die Runde um den Walchensee, einige fahren die Sylvensteinrunde, manche in die Eng und der Rest hinauf zu den Almen“, sagt Draxl. Auch jetzt, im sonnigen Oktober, laufen die Geschäfte für ihn noch gut.

Betreiberin der „Waldschänke“ ist nicht zufrieden

Das kann Christine Fischer in der Niedernacher „Waldschänke“, die sie zum 1. Juni übernahm, nicht behaupten. Nach dem verregneten, kalten September sei leider auch jetzt im Oktober „nicht viel los“, sagt sie. „Die Tagesausflügler fehlen. Das ist schwierig.“ Im Juli und August habe sie viele Gäste gehabt, „das war richtig schön“, lautet der positive Teil ihrer Bilanz. Aber mit nur zwei guten Monaten im Jahr werde sie sich in Zukunft nicht über Wasser halten können. Von 1. November bis 30. April hat die „Waldschänke“ ohnehin Winterpause.

