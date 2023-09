Nach nur einem Jahr gekündigt: „Schützenhaus“ braucht neuen Wirt – „Hatten extrem schweren Stand“

Von: Andreas Steppan

Mittelpunkt des Dorflebens und Anlaufstelle für Ausflügler und Touristen: Das „Schützenhaus“ in der Jachenau steht abermals ohne Wirt da. Zuletzt wurde dem Pächter nach nur einem Jahr gekündigt. © Archiv

Paukenschlag in der Jachenau: Das „Schützenhaus“ braucht nach nur einem Jahr einen neuen Gastwirt. Die Trägervereine haben den Pachtvertrag gekündigt.

Jachenau – Mit großen Hoffnungen und Plänen trat Gregor Klug vergangenes Jahr als neuer Wirt im Jachenauer „Schützenhaus“ an, war dafür aus dem Raum Aschaffenburg ins Sonnental umgezogen. Sein Gastspiel dauerte am Ende jedoch gerade einmal zwölf Monate.

Die Trägervereine des „Schützenhauses“ haben Klug den Pachtvertrag im Juni gekündigt, wie Sprecher Stefan Müller gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Damit steht das Traditionsgasthaus innerhalb weniger Jahre zum wiederholten Mal ohne Betreiber da. Die Wirtssuche läuft.

„Schützenhaus“ in der Jachenau kündigt Pächter nach nur einem Jahr: „Hat nicht so funktioniert“

Fragt man nach den Gründen für das vorzeitige Aus des Pachtvertrags, bekommt man von beiden Seiten unterschiedlich ausführliche Antworten. Stefan Müller, der für die vier Verpächtervereine – Schützengesellschaft, Skiclub, Tourismusverein und Trachtenverein – spricht, erklärt knapp: „Es hat nicht so funktioniert.“

Gregor Klug zeigt sich unterdessen „aller Illusionen beraubt“ und sagt: „Wir hatten bei der Dorfgemeinschaft einen extrem schweren Stand.“ Er beklagt, dass die von den Vereinen versprochene Unterstützung weitestgehend ausgeblieben sei. „Von den Vereinen hat man kaum jemanden bei uns gesehen.“ Allgemein hätten die Einheimischen das „Schützenhaus“ immer mehr gemieden.

Klug führt dies auf „diverse Gerüchte“ zurück, auch über seinen angeblichen Umgang mit einheimischen Gästen. Außerdem habe es geheißen, er sei seinen Verpflichtungen gegenüber der Brauerei nicht nachgekommen, was laut Klug nicht stimmt. Auch sei zum Beispiel kritisiert worden, dass seine Frau Anja kein Dirndl getragen und nicht in der Wirtschaft mitgeholfen habe. „Sie war in der Küche beim Putzen und Spülen, aber das hat keiner gesehen.“ Ein Schlüsselereignis war nach Kluges Darstellung die Absage einer größeren Hochzeitsgesellschaft im „Schützenhaus“. Zuletzt sei man sich „im Dorf einig gewesen, nicht ins ,Schützenhaus‘ zu gehen“.

„Diverse Gerüchte“ und Wetterpech: Ex-Pächter klagt an

Was den Besuch von Touristen angeht, habe er wiederum extremes Wetterpech gehabt. Im Winter sei die Loipensaison praktisch komplett ausgefallen, es folgte ein verregnetes Frühjahr. Klugs Konzept, mit Kultur- und Kabarettveranstaltungen Gäste anzulocken, ging nicht auf. „Da saßen wir zuletzt mit vier Gästen da.“ Unterm Strich habe der Umsatz nicht gereicht. Deswegen hätten er und seine Frau den Pachtvertrag von sich aus zum 30. September gekündigt. Dass die Verpächter dem Ganzen schon drei Monate früher ein Ende machten, habe ihn „entsetzt“.

Klug und seine Frau sind nun wieder in ihre Heimat im Raum Aschaffenburg gezogen. In der Jachenau hatten sie nie eine Wohnung gefunden, sondern in einem Teil der Wirtswohnung, die sie sich mit einem Mitarbeiter teilten, „übernachtet, mehr kann man es nicht nennen“, sagt Klug. Bevor sie in die Jachenau kamen, hatte er als Bankkaufmann gearbeitet. Jetzt sieht er seine berufliche Zukunft weiter in der Gastronomie, hält sich mit Genauerem aber noch bedeckt.

Die Trägervereine haben die Verpachtung des „Schützenhauses“ derweil wieder über Ebay-Kleinanzeigen ausgeschrieben, wie Müller berichtet. Bis jetzt gebe es aber wenig Resonanz. Bis ein Wirt gefunden ist, würden die Vereine die Bewirtung von Vereinsveranstaltungen oder Heimatabenden in Eigenregie ehrenamtlich stemmen, sagt Müller. Der künftige Wirt müsse im „Schützenhaus“ nicht zwangsläufig bayerische Küche anbieten. Auch ein Kroate oder Grieche sei zum Beispiel denkbar. „Das sind ja meist Familienbetriebe, und wenn es funktioniert – warum nicht?“ (ast)

