Nach Minister-Besuch im Landkreis: Straßensanierung in Dietramszell beginnt, Radweg-Frage in Jachenau weiter offen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Auch das Thema Radweg Jachenau wurde im Oktober 2022 mit Minister Christian Bernreiter (2. v. re.) diskutiert. © Arp/Archiv

Verkehrsminister Christian Bernreiter besichtigte vergangenes Jahr Problemstellen in der Jachenau und in Dietramszell. Das ist elf Monate später Stand der Dinge:

Jachenau/Dietramszell – Einen Staatsminister in die Region zu lotsen, kann manchmal einiges bewegen. Das gilt nach einem Besuch des bayerischen Verkehrsministers Christian Bernreiter (CSU) im Landkreis im Oktober vergangenen Jahres allerdings nur zum Teil. Während die Sanierung der Staatsstraße 2368 zwischen Kirchbichl und Obermühltal in der Gemeinde Dietramszell nun am 18. September – mit Verspätung – beginnen soll, herrscht beim Jachenauer Thema, das damals mit Bernreiter diskutiert wurde, weiterhin Stillstand.

Vorrangig hatte der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger den Minister eigentlich auf den schlechten Zustand der Staatsstraße 2072 aufmerksam machen wollen – der machte aber recht deutlich, dass hier keine Aussichten auf die gewünschte rasche Sanierung bestehen.

Kann Staatsstraße in Jachenau für Radweg verlegt werden?

Stattdessen hatte sich das Gespräch in der Jachenau auf das Thema Radweg konzentriert, speziell auf eine Engstelle an der geplanten Trasse zwischen den Ortsteilen Bäcker und Wieden. Hier, so vereinbarte man damals, solle geprüft werden, ob die Staatsstraße in Richtung Brunnenberg verlegt werden kann, sodass in den schmalen Bereich zwischen Berghang und Jachen zusätzlich noch der Fahrradweg hineinpasst.

Ein Ingenieurbüro sollte im Auftrag des Staatlichen Bauamts klären, wie aufwendig so eine Straßenverlegung wäre und was sie kosten würde.

Auf das Ergebnis dieser Prüfung warte das Staatliche Bauamt bis heute, erklärt nun der zuständige Abteilungsleiter Martin Herda auf Rückfrage. „Zuerst muss untersucht werden, ob man in den Hang eine Stützmauer bauen müsste oder ob eine Straßenverlegung an den steilen Hang möglich wäre“, so Herda. „Auf dieser Grundlage wäre der zweite Schritt eine Kostenschätzung, die man dann dem Ministerium vorlegen müsste, um zu klären, ob die Maßnahme aus Mittel für den Staatsstraßenausbau bezahlt werden könnte.“

Weil das beauftragte Ingenieurbüro allerdings stark ausgelastet und am Rande seiner Personalkapazitäten sei – ebenso wie das Staatliche Bauamt selbst –, „ist es leider nicht möglich, dass wir alles so schnell vorwärtsbringen wie gewünscht“, sagt der Abteilungsleiter. Mit dem Jachenauer Bürgermeister habe er sich vergangene Woche über den Stand der Dinge ausgetauscht, sagt Herda.

Sanierung zwischen Kirchbichl und Obermühltal beginnt am 18. September

Vorwärts geht es hingegen in Sachen Staatsstraße 2368. Minister Bernreiter hatte auf seiner Landkreis-Tour im Oktober 2022 auch diese Strecke besichtigt – und ließ sich überzeugen, dass es sich bei der Buckelpiste um eine der schlechtesten Straßen Bayerns handelt. Nachdem sich Anfang des Jahres zeigte, dass staatliche Mittel zur Verfügung stehen, habe das Staatliche Bauamt die Planungen zur Sanierung ab Februar mit Nachdruck vorangetrieben, erklärt Herda.

Ein Beginn der Bauarbeiten, die voraussichtlich vier Millionen Euro kosten, war wie berichtet sogar schon für den Beginn der Sommerferien angekündigt. Dann kam es aber zu Verzögerungen. Das Staatliche Bauamt nannte als Grund Lieferprobleme bei den Baumaterialien. Außerdem berichtet Herda nun von „vergaberechtlichen Schwierigkeiten“. Die Ausschreibung habe wiederholt werden müssen. „Jetzt haben wir aber eine Baufirma gefunden und können am 18. September beginnen“, sagt der Abteilungsleiter.

Gearbeitet werde auf der Staatsstraße bis zum Ende der Herbstferien, südlich von Kirchbichl voraussichtlich etwas länger. Die umfangreiche Sanierung soll nach der Winterpause 2024 fortgesetzt werden und werde dann wohl die gesamte Bausaison von April bis Oktober in Anspruch nehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.