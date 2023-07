Sturm zerstört Blechdach: Staatsstraße in die Jachenau gesperrt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Feuerwehr musste in den Jachenauer Ortsteil Hinterbichl ausrücken. © Symbolfoto/DPA

Um einen Sturmschaden musste sich am Montag die Jachenauer Feuerwehr kümmern. Etwa 400 Quadratmeter eines Blechdachs hatten sich gelöst. Auch die Straße musste gesperrt werden.

Jachenau - Der Sturm brach am Montagnachmittag los. Allerdings seien nur punktuell sehr starke Böen aufgetreten, schildert der Jachenauer Feuerwehr-Kommandant Andreas Demmel die Situation. Gegen 15.30 Uhr traf der Sturm dann den Bauernhof eines 58-Jährigen im Jachenauer Ortsteil Hinterbichl. „Das Dachblech wurde über den kompletten Dachstuhl der Länge nach abgedeckt und war nur noch an einem Eck befestigt und hing herunter“, berichtet die Tölzer Polizei in ihrem Pressebericht.

400 Quadratmeter Dachfläche lösen sich - Staatsstraße gesperrt

Etwa 400 Quadratmeter Dachfläche seien betroffen gewesen, sagt Demmel. Da das Blech auch in den Straßenraum ragte, musste die Fahrbahn der Staatsstraße 2072 von circa 15.40 Uhr bis etwa 17.30 Uhr komplett gesperrt werden. Sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jachenau entfernte mit Hilfe eines Krans und zwei Bulldogs mit Seilwinden das herunterhängende Dach.

Das ganze Dorf hilft zusammen, um das Dach wieder wetterfest zu machen

Im Anschluss wurde dafür gesorgt, dass das Dach der Tenne wieder wetterfest wurde. „Da hat das ganze Dorf zusammengeholfen“, sagt Demmel. Etwa 30 Helfer - vor allem aus den umliegenden Zimmereien - kümmerten sich darum. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 22.30 Uhr beendet.

Den entstandenen Sachschaden am Bauernhof beziffert die Tölzer Polizeiinspektion mit circa 10.000 Euro.

