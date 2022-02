Unbekannte beschädigen Loipe mit Geländewagen

Von: Stefanie Wegele

Ein Fahrzeug hat auf dieser Loipe einen Schaden von 200 Euro verursacht. © Gemeinde Jachenau

Eine einwandfrei präparierte Loipe finden Langläufer im Winter in der Regel in der Jachenau vor. Jetzt haben Unbekannte die beliebte Langlauf-Spur gleich zweimal nacheinander beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Jachenau - Wie die Polizeiinspektion Bad Tölz mitteilt, war auf der Loipe sowohl in der Nacht auf Samstag, 29. Januar, als auch in der Nacht auf Sonntag, 30. Januar, jemand in einem Geländefahrzeug unterwegs. Die Folge: eine zerstörte Spur zwischen den Ortsteilen Höfen und Bäcker auf einer Länge von etwa 200 Metern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise oder Beobachtungen im genannten Zeitraum unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Vor zwei Jahren waren Radler auf der Loipe unterwegs

Wie Klaus Rauchenberger, Bürgermeister der Gemeinde Jachenau, auf Nachfrage berichtet, entdeckte der Loipenspurer den Schaden am Samstag gegen 6 Uhr morgens. Die Gemeinde erstattete Anzeige. „Wollte da jemand sein Auto ausprobieren? Oder war es Übermut?“, spekuliert Rauchenberger über den Grund für die Fahrt auf der Loipe. Vor zwei Jahren seien Radfahrer auf der Loipe unterwegs gewesen und hätten sie beschädigt. Der Rathauschef betont: „Loipen sind für Langläufer da und nicht für irgendwelche anderen Fahrzeuge.“

