Walchenseekraftwerk: Verbände fordern Verstaatlichung

Von: Andreas Steppan

Die Rohe des Walchenseekraftwerks.

Ein breites bayerisches Verbändebündnis spricht sich dafür aus, dass das Walchenseekraftwerk künftig vom Freistaat Bayern und nicht mehr von einem Privatunternehmen betrieben wird.

Lenggries/Jachenau/Kochel am See – Nach einem Ortstermin am Rißbach veröffentlichten die 14 beteiligten Organisationen am Montag dazu eine Presseerklärung, unter anderem unterzeichnet vom Lenggrieser Verein „Rettet die Isar jetzt“, Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, Forum Walchensee und dem Isartalverein. Gemeinsam firmieren sie unter der Bezeichnung „Bündnis Walchensee-Dialog“.

In zwei aktuellen Faktoren sieht das Bündnis laut Mitteilung die Chance auf die Rückverstaatlichung: zum einen in der Neuvergabe der Konzession zur Wassernutzung im gesamten Kraftwerkssystem, zu dem neben dem großen Kraftwerk in Kochel am See auch die Rißbach-Überleitungen in den Walchensee und die Anlagen in Obernach und Niedernach zählen; zum anderen in der Tatsache, dass der Bund kürzlich das Unternehmen Uniper – den jetzigen Eigentümer und Betreiber des Kraftwerksystems – zu 99 Prozent übernommen hat, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern.

Bessere Chancen auf „ökologische Verbesserungen für Deutschlands letzte Wildflusslandschaft“

Aus Sicht der Vereine und Verbände eröffnet sich damit eine Möglichkeit zur Verstaatlichung. Und die wiederum, so argumentieren sie, biete bessere Chancen auf „ökologische Verbesserungen für Deutschlands letzte Wildflusslandschaft und zugleich für die Energieversorgungssicherheit“. In der Pressemitteilung heißt es: „Liegt die Energieversorgung in staatlicher Hand, hat der Staat Kontrolle über diese kritische Infrastruktur.“ Die jetzige Lage müsse als Chance genutzt werden, „Wasserkraft naturverträglicher als bisher zu betreiben“. Im Mittelpunkt stünden hier Fragen zum ökologischen Zustand der Isar und anderer Zuflüsse zum Walchensee.

Auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (CSU) hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, den Freistaat bei der Erzeugung erneuerbarer Energien eigenständiger aufzustellen. Als ersten Schritt dazu nannte er ausdrücklich eine mögliche Übernahme von insgesamt 97 Wasserkraftanlagen des Konzerns Uniper an Donau, Isar, Lech und Main. Unterstützung kommt von den Grünen im bayerischen Landtag, die sich seit Jahren für die Rückführung der Wasserkraft in die öffentliche Hand einsetzen. Das „Bündnis Walchensee-Dialog“ stellt sich nun ausdrücklich hinter Glaubers Vorstoß und die Grünen-Fraktion.

über 200 Rote-Liste-Arten

„Die Obere Isar samt begleitender Auenlandschaft zwischen Mittenwald und Sylvensteinspeicher ist die letzte verzweigte Wildflusslandschaft Deutschlands“, argumentieren die Umweltverbände und Vereine. „Sie ist als Naturschutzgebiet sowie als Natura-2000-Gebiet geschützt.“ Es gebe dort die deutschlandweit einzigen größeren Vorkommen der europaweit geschützten Lebensraumtypen „Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation“ und „Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Deutscher Tamariske“. Über 200 Rote Liste-Arten kämen an der Oberen Isar vor.

Dem Bündnis sei in Bezug auf den Klimaschutz der Bedarf an erneuerbaren Energien bewusst. „Es sieht aber die Notwendigkeit, naturschutzfachliche Aspekte in einer künftigen Konzession wesentlich stärker als bisher zu berücksichtigen.“

Ortstermin am Rissbach

Vertreter der beteiligten Organisationen hatten sich vor Kurzem bei einem Ortstermin am Rißbach mit Vertretern des bayerischen Umweltministeriums, der Regierung von Oberbayern, der Landratsämter Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie des Wasserwirtschaftsamts Weilheim über geplante Untersuchungen der Behörden ausgetauscht. Themen waren unter anderem eine Überarbeitung des Natura-2000-Managementplans sowie das Durchführen von Abflussversuchen, in denen auch das Flussgeschiebe untersucht werden soll.

Das Bündnis begleitet das Verfahren der Neukonzessionierung wie berichtet aktiv – eine Möglichkeit, die die beteiligten Organisationen ausdrücklich begrüßen.

