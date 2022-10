Verkehrsminister Bernreiter in der Jachenau: Sorgenkinder Staatsstraße und Radweg

Von: Andreas Steppan

Wie geht’s weiter mit dem Radweg und der Staatsstraße? Über diese Themen diskutierten am Dienstagabend (v. li.) Georg Kohlhauf und Josef Danner (3. und 2. Bürgermeister Jachenau), Günter Haubner (3. Bürgermeister Lenggries), Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Landrat Josef Niedermaier, Verkehrsminister Christian Bernreiter sowie der Jachenauer Rathauschef Klaus Rauchenberger. © Arndt Pröhl

Der Zustand der Staatsstraße 2072 und die Fortsetzung des Radwegs waren Themen bei einem Besuch vom Verkehrsminister Christian Bernreiter in der Jachenau.

Jachenau – In Sachen Verkehr gibt es in der Jachenau zwei Dauerthemen, die seit vielen Jahren für Diskussionen sorgen: der Zustand der Staatsstraße 2072 und der Bau des Radwegs nach Lenggries. Hoffnung auf Fortschritte ruhten nun auf einem Besuch des bayerischen Verkehrsministers Christian Bernreiter. Konkrete Zusagen machte der CSU-Politiker bei seiner Stippvisite am Dienstagabend allerdings nicht.

Kritik an Plänen für Radwegbau in der Jachenau

Mehr Bewegung, das wurde bei dem vom Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU) organisierten Termin deutlich, ist derzeit im Thema Radweg. Aktuell laufen Planungen für den nächsten Bauabschnitt zwischen Höfen und Wieden. „Das ist der wichtigste Abschnitt – aber gleichzeitig einer der schwierigsten“, sagte Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim.

Denn hier gibt es eine Engstelle, an der die Staatsstraße auf der einen Seite dicht an der Jachen verläuft, auf der anderen Seite nah am Hang des Brunnenbergs. Weil eine Radwegtrasse über nahe Wiesen an Grundstücksverhandlungen scheitert, müsste der Radweg auch noch in diese schmale Lücke gelegt werden. Dazu ist wie berichtet im Gespräch, die Staatsstraße in Richtung Brunnenberg zu verlegen, um Platz zu schaffen. An der Bergflanke müsste dafür – je nachdem, wie hart und stabil der Fels dort ist – eventuell eine drei bis fünf Meter hohe Stützwand gebaut werden, so Herda.

Bernreiter „kann Umweltrecht nicht aushebeln“

Der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger aber kritisiert diese Planung. Dies griff auch Bachhuber auf: „Es ist schwer zu verstehen, dass man für viel Geld einen Berg abtragen und eine Riesen-Stützwand bauen muss, obwohl es an anderer Stelle leichter ginge.“ Was er meinte: Es wäre auch möglich, stattdessen die Jachen zu verlegen, um Platz für den Radweg zu schaffen. Das allerdings wäre mit einem Eingriff in FFH-Gebiet verbunden. Aus Rauchenbergers Sicht aber ist der fragliche offiziell so kartierte „Auwald“ gar nicht so schützenswert.

Bernreiter machte deutlich, dass auch er das Umweltrecht „nicht aushebeln“ könne. Bachhuber regte an, dass Bernreiter einmal mit Umweltminister Thorsten Glauber reden könne. Bernreiter selbst brachte ein Planfeststellungsverfahren ins Gespräch – also ein aufwendiges Baugenehmigungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern, das im Extremfall auch zu einer Enteignung des Grundeigentümers auf der Alternativtrasse führen könnte. Auf Herdas Vorschlag verblieb man so, die Planungen für die Straßenverlegung bis Frühjahr so weit voranzubringen, dass man deren Kosten abschätzen kann. Ein Baugrundgutachten soll laut Herda in den kommenden Wochen fertig sein. Er verwies auch darauf, dass diese Variante naturschutz- und wasserrechtlich genehmigungsfähig sei. Sollte sie sich also nicht als exorbitant teuer herausstellen, bleibt sie nach Stand der Dinge am wahrscheinlichsten.

Sanierung der Staatsstraße 2072 in die Jachenau seit 20 Jahren gefordert

Wenig Hoffnung brachte der Termin für eine lang ersehnte Sanierung der Staatsstraße 2072. Rauchenberger hatte dem Minister eindringlich den „desolaten Zustand“ der Straße erläutert. „Und es ist für uns Jachenauer die einzige Verbindung: Pendler, Rettungswagen, Schüler, wer zum Arzt oder zur Behörde fährt, dazu der Ausflugsverkehr zum Walchensee: Alles muss über diese Straße.“ Eine Sanierung sei bestimmt seit 20 Jahren ein Thema – aber noch immer nicht in Sicht.

Bernreiter hörte zwar aufmerksam zu, stellte aber auch fest: „Wir können nicht alles gleichzeitig machen.“ Auf der gleichen Tour hatte er zuvor die Staatsstraße 2368 zwischen Dietramszell und Tölz in Augenschein genommen – und war wohl zum Schluss gelangt, dass die Straße in die Jachenau nicht die schlechteste im Land ist.

Sanierung anderer Straßen hat Vorrang

Auch Stefan Scheckinger, Chef des Staatlichen Bauamts Weilheim, verwies darauf, dass man bei begrenzten finanziellen Mitteln Prioritäten setzen müsse. Für die Instandhaltung der Staatsstraßen im Landkreis habe die Behörde normalerweise ein Budget von 1,5 bis 2 Millionen Euro jährlich – heuer waren es wegen eines Sondertopfes wie berichtet ausnahmsweise 7 Millionen Euro. Zuerst seien Unfallschwerpunkte oder viel befahrene Straßen an der Reihe. Für kleinere Ausbesserungen der Staatsstraße in die Jachenau habe man heuer schon 400.000 Euro ausgegeben.

