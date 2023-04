Verkürzte Loipe, kaum Schnee: Vertrackter Winter im Langlauf-Paradies Jachenau

Von: Andreas Steppan

Auf solch perfekte Bedingungen wie auf diesem Archiv-Foto wartete man im Loipen-Paradies Jachenau im vergangenen Winter vergeblich. Es konnte nur zweimal gespurt werden. © Hans Demmel

Die Jachenau gilt als Loipen-Dorado. Die zurückliegende Langlauf-Saison aber war voller Hindernisse – mit wenig Schnee und unfreiwilligen Neuerungen.

Jachenau – Der Kontrast könnte nicht größer sein. Im vorangegangenen Winter hatte die Jachenauer Loipe mit 63 Öffnungstagen einen wahren Höhenflug erlebt. Von da ging es im Winter 2022/23 in ein tiefes Tal. „Es ist kaum was gegangen, nur zweimal wurde gespurt“, zieht Bürgermeister Klaus Rauchenberger Bilanz. Die beiden Schneeepisoden im Januar und Anfang März blieben jeweils kurz und „eigentlich nichts Vernünftiges“, so der Bürgermeister. „Das war mehr Aufwand als Nutzen.“

In der Jachenau ist die Langlauf-Saison quasi ausgefallen

Leidtragende seien alle Langlaufbegeisterten gewesen – und speziell die Jugend im Skiclub, deren Jahresmeisterschaft nicht stattfinden konnte, so der Bürgermeister. Zu spüren bekam den Quasi-Ausfall der Langlaufsaison auch die Gastronomie. „Langläufer sind zwar in der Regel nicht die Großkonsumenten“, stellt Rauchenberger fest. „Aber auch der kurze Einkehrschwung mit Suppe, Getränk oder einer Tasse Kaffee ist ein Faktor. Das ist alles weggefallen.“

Auf Einnahmen musste auch die Gemeinde verzichten. Von den vier Euro „Loipenpflegebeitrag“ kam kaum etwas herein, Fixkosten wie die Versicherung fürs Loipenfahrzeug sowie Auf- und Abbau von Markierungen, Zäunen oder kleinen Brücken vor und nach der Saison seien geblieben, so der Rathauschef. Über die Jahre mache die Gemeinde jedenfalls kein gutes Geschäft mit der Loipe. „Unterm Strich wäre es schon ideal, wenn wir die Kosten decken könnten.“

Darum war die Jachenauer Loipe heuer kürzer

Auch wenn es mangels Schnee weniger auffiel: Bei der Jachenauer Loipe hat sich heuer einiges geändert. Allen voran, dass sie zwei bis drei Kilometer kürzer ist. Der Grund laut Bürgermeister: Ein Grundeigentümer auf Lenggrieser Seite habe nicht mehr erlaubt, dass die Gemeinde Jachenau als Loipen-Betreiber mit dem Spurgerät über sein Gelände fährt. Beziehungsweise hätte er dafür Geld verlangt. Andere Eigentümer, auf deren Grund gespurt wird, bekommen laut Rauchenberger aber auch nichts – außer dem herzlichen Dankeschön der Gemeinde. „Wenn wir jedem Geld bezahlen, können wir zusperren.“

Eine Idee wäre zwischenzeitlich gewesen, dass die Gemeinde Jachenau von ihrer Seite bis zu der Grundstücksgrenze spurt und von der anderen Seite her der Eigentümer des bisherigen Loipeneinstiegsparkplatzes in Leger. Dann hätte es dazwischen eine Lücke von ungespurten 400 bis 500 Metern in der Loipe gegeben. „Das Überlaufen seines Grunds kann der Eigentümer nicht verhindern, das fällt unter das freie Betretungsrecht der Natur“, sagt Rauchenberger. Doch letztlich habe der Eigentümer in Leger bei dieser Variante doch nicht mitmachen und auch den Parkplatz nicht mehr betreiben wollen. Über die Gründe der Beteiligten möchte Rauchenberger sich nicht äußern. Er verweist darauf, dass sich alles auf Lenggrieser Seite abgespielt habe.

Reizvolles Stück der Jachenauer Loipe ist weggefallen

Jedenfalls endete die Jachenauer Loipe nun schon in Letten und führte von dort über eine Schleife zurück. Viele Langläufer, so Rauchenberger, hätten bedauert, dass damit ein reizvolles, mit Anstiegen und Gefällen sportlich herausforderndes und noch dazu besonders schneesicheres Stück der Loipe wegfiel. Der fehlende Parkplatz in Leger konnte dadurch kompensiert werden, dass die Gemeinde Lenggries einen Ersatzparkplatz in Letten einrichtete. Zudem boten Privateigentümer eine Fläche in Niggeln als Parkplatz an.

Das nächste Problem: Nicht nur in Leger gab es nun niemanden mehr, der den Loipenpflegebeitrag für die Gemeinde abkassierte. Auch beim Parkplatz am Loipeneinstieg in Tannern wollte der private Parkplatzbetreiber diese Aufgabe nicht mehr für die Gemeinde erledigen. Und in Dorf, wo dies bis dato zwei Damen übernommen hatten, fiel eine von ihnen aus gesundheitlichen Gründen aus. All das führte dazu, dass die Gemeinde zum Kassieren der Gebühr auf Automaten umstellte.

Automaten vom Walchensee zur Loipe versetzt

Über die nötigen Maschinen verfügte die Gemeinde schon. „Die Parkautomaten am Walchensee-Südufer müssen im Winter sowieso abgebaut werden, weil sie hochsensibel sind und dort den ganzen Winter im Schatten stehen.“ Statt sie wie zuvor bei einem Landwirt unterzustellen, wurde ein Teil davon an den Loipeneinstiegen aufgestellt und neu programmiert.

Auf den Härtetest, wie sich all das bewährt, muss die Gemeinde nun mindestens bis zum nächsten Winter warten.

