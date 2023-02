Verzögerung beim Hochwasserschutz in der Jachenau

Von: Andreas Steppan

Auch wenn sie harmlos aussieht, kann die Große Laine, die hier am Schützenhaus-Parkplatz vorbeiplätschert, zu einem reißenden Gewässer werden. © Arp/Archiv

Es wird wohl in diesem Jahr nichts nichts mit dem Baubeginn für die Schutzmaßnahmen an der Großen Laine in der Jachenau. Bürgermeister Rauchenberger befürchtet nun eine Kostensteigerung.

Jachenau – Die Maßnahme steht schon seit vielen Jahren im Raum. Doch mit dem Baubeginn für den geplanten Hochwasserschutz an der Großen Laine im Gemeindegebiet Jachenau wird es voraussichtlich auch heuer nichts. „Ob wir es bis Herbst schaffen, ist fraglich“, sagt Dora Schulze, Abteilungsleiterin im Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA), auf Anfrage unserer Zeitung. Mit einer Umsetzung sei „eher nächstes Jahr“ zu rechnen.

Eine Kombination aus Deichen, Mauern und schließlich einer Gerinneaufweitung soll die Jachenauer Ortsteile entlang der Großen Laine besser vor Überschwemmungen schützen (wir berichteten). Der Bach, der sich beim Schützenhaus-Parkplatz mit der Kleinen Laine vereint, fließt am Feuerwehr-Gerätehaus vorbei durch Dorf, dann in einem Bogen zwischen Setzplatz und Rechen hindurch und mündet schließlich bei Point in die Jachen.

Zwischenetappe ist erreicht: Gutachten ist fertig

Eine Zwischenetappe auf dem Weg zu dem seit Langem diskutierten Hochwasserschutz ist immerhin erreicht. Dieser Tage sei das Gutachten zu der Maßnahme fertig geworden, erklärt Dora Schulze. Sie wollte es an diesem Mittwoch an die Gemeinde weiterleiten. Das Dokument enthält Stellungnahmen zu allen Einwendungen, die eingingen, als die Pläne von Mitte April bis Mitte Mai vergangenen Jahres öffentlich im Rathaus auslagen. „Ursprünglich war angekündigt, dass die Stellungnahmen nach drei Monaten fertig sind“, sagt der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger. Dass es nun deutlich länger dauerte, habe personelle Gründe, erklärt Dora Schulze.

Inhaltlich berichtet sie, dass die eingegangenen Einwände keine Umplanung nötig machen. Fragen und Sorgen lassen sich ihr zufolge gut beantworten beziehungsweise entkräften. Einige Anregungen und Verbesserungsvorschläge könnten in der Umsetzungsphase gut berücksichtigt werden, „sodass alle zufrieden sind“.

Kein Totholz im Wildbach: Zu große Gefahr

„Die Fischer haben sich zum Beispiel gewünscht, die Gewässersohle etwas aufzurauen“, berichtet die Abteilungsleiterin. Auch sollen sogenannte „Störsteine“ eingebracht werden. Nicht möglich sei es hingegen, Totholz einzubringen. „Das kann man bei einem Wildbach wie der Großen Laine nicht machen“, stellt Schulze klar. Es bestünde sonst die Gefahr, dass sich das Totholz verklaust. „Und das steht im Widerspruch zum Ziel des Hochwasserschutzes.“

Auch bei einer leichten Aufweitung des Mündungsbereichs der Großen Laine in die Jachen oder einer Anpassung des veränderten Zuflusses des Schandlbachs in die Große Laine zeigt sich Schulze offen für leichte Änderungen. Durchgeführt würden die Arbeiten von der eigenen Flussmeisterstelle des WWA. „Und der Flussmeister hat viel Erfahrung mit Wildbächen.“ Er werde in Abstimmung sicher jeweils die passende Lösung finden.

Ausgleichsflächen sind vorgesehen

Was allerdings nach wie vor fehlt, ist laut Dora Schulze eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde. Das nun an die Gemeinde versandte Gutachten steht insofern noch unter Vorbehalt. Die WWA-Abteilungsleiterin zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Naturschutzbehörde dem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wird. „Ausgleichsflächen sind vorgesehen, und ein landschaftspflegerischer Begleitplan liegt vor.“ Allerdings könne ohne die Stellungnahme rein formal kein Wasserrechtsbescheid – sozusagen die Baugenehmigung – ausgestellt werden.

Liegt der Bescheid vor, ist noch eine entscheidende Frage zu klären: die Finanzierung. Im Jahr 2021 wurden die Kosten der Maßnahme einmal auf 1,8 Millionen Euro geschätzt. Doch schon bei einer Info-Veranstaltung im April 2022 hatte eine Vertreterin des WWA erklärt: „Das passt überhaupt nicht mehr.“ Die allgemeine Preisentwicklung seither ist bekannt. Bürgermeister Rauchenberger befürchtet daher: „Je länger es dauert, desto teurer wird es.“ Das besorgt ihn, weil die Gemeinde 30 Prozent der Kosten zu tragen hat – für eine kleine Kommune wie die Jachenau ein dicker Batzen.

