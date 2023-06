Vier Tage wird gefeiert: Gebirgstrachtenverein Jachenau wird 75

Freuen sich auf die Jubiläumsfeier: Die Jachenauer Trachtler beim Gruppe © nach dem Kirchgang beim Jahrtag. Foto: Demmel

Der Gebirgstrachtenverein Jachenau wird heuer 75 Jahre alt. Ab Donnerszag beginnen die Feierlichkeiten mit Festzelt und Co.

Jachenau – Letzte Vorbereitungen werden noch getroffen, dann steht einem großen Fest nichts mehr im Wege: Der Gebirgstrachtenverein Jachenau lädt zu seinem 75-jährigen Gründungsfest ein. Gleich an vier Tagen wird gefeiert. Ab Donnerstag, 22. Juni, wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Zeltbetrieb. Höhepunkt ist der Fest- Sonntag, 25. Juni, beginnend mit Kirchenzug, Feldgottesdienst und anschließendem Festzug durch den Ort. Zahlreiche befreundete Trachtenvereine – teilweise mit Musikkapellen –, aber auch die Ortsvereine aus dem „Sonnental“ werden teilnehmen. Und selbstverständlich ist die Bevölkerung samt Urlaubsgästen zur Teilnahme eingeladen.

Gründung: 1948 beim „Huberwirt“

Gegründet wurde der Gebirgstrachtenverein Jachenau am 31. Juli 1948 beim „Huberwirt“ in der Jachenau. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Plattlergruppe, und seit Langem wurde auch Theater gespielt. Der Entschluss, einen Verein zu gründen, reifte jedoch in den Kriegsjahren fern der Heimat, an der Front oder in Gefangenschaft. Besonders großen Anteil hatte Kaspar Kohlhauf, der später Gründungsvorstand wurde. 31 Mitbegründer waren es, die den Verein aus der Taufe hoben – Buam und Madln, die Freude am Zusammensein hatten und das Tanzen und Platteln nach alter Tradition fortführen wollten.

Noch im selben Jahr schlossen sich die Jachenauer dem Oberlandler Gauverband an. Mit sechs weiteren Vereinen gehört die Jachenau zur Gaugruppe Tölz. Im Herbst 1948 wurde die Anfertigung einer Fahne in Auftrag gegeben, die im Juni 1950 der damalige Jachenauer Pfarrer Josef Konrad weihte. Fahnenmutter war Elisabeth Kohlhauf, die Patenschaft übernahm der Trachtenverein „Lenggries Stamm“. Rund 1700 Trachtlerinnen und Trachtler aus 43 Vereinen, sowie 9 Musikkapellen, gaben den Jachenauern damals die Ehre. Zum Jubiläumsfest wurde die Fahne jetzt restauriert. Sie wird im Rahmen des Gottesdienstes wieder geweiht.

Anfangs tat sich der junge Verein übrigens etwas schwer: Ein Trachtenverein war im Jachental etwas Neues. Doch schnell entwickelte sich ein gesundes und engagiertes Vereinsleben. So wurde erstmals 1949 ein Maibaum aufgestellt und im August des gleichen Jahres zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs auf dem Staffel ein Kreuz errichtet. Die Burschen lernten anfangs das Platteln in der Werkstatt von Kassier Georg Kiefersauer, ansonsten waren die Plattlergruppen im Vereinslokal, beim „Huberwirt“ untergebracht. 1972 beteiligte sich der Trachtenverein am Bau des Schützenhauses in Gemeinschaft mit drei weiteren Ortsvereinen und ist seither Miteigentümer der Immobilie. Nach der Fertigstellung wurden die Proben und auch Heimatabende im Schützenhaussaal durchgeführt. Bei vielen Gauwertungsplatteln wurden seither große Erfolge erzielt.

Miesbacher Joppe gehört zur Ausstattung

Dabei tragen die Jachenauer, wie von Beginn an üblich, den Werdenfelser Hut. Neben dem Schützenstrumpf, der von der örtlichen Schützenkompanie übernommen wurde, gehört auch die Miesbacher Joppe zur richtigen Ausstattung. Diese Tracht ist bis heute das „guade Gwand“ und wird von jedem Vereinsmitglied auch zum 75-jährigen Gründungsfest mit Stolz getragen. (Hans Demmel)

