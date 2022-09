Am Walchensee: Warum es künftig in Breitort die Hausnummer 55 gibt - aber 1 bis 54 nicht

Von: Andreas Steppan

Eine historisch gewachsene Eigenheit sind die Bruchteil-Hausnummern in der Jachenau. © Jost Gudelius/Archiv

Viele Adressen in der Jachenau zeichnen sich durch die historischen Bruchteil-Hausnummern aus. Bei der Vergabe eine Adresse am Walchensee verzichtete der Gemeinderat nun darauf.

Jachenau – Ins seit Jahrzehnten bestehende Jugendcamp in Breitort am Walchensee-Südufer ist heuer mit neuem Betreiber wieder Leben eingekehrt. Wie berichtet hat der Landkreis München das Gelände mit den zehn Zelthütten und weiteren Gemeinschaftsbauten aus Holz gepachtet und per Nutzungsvertrag dem Kreisjugendring München-Land überlassen. Jetzt bekommt das Walchenseecamp auch eine vollständige Adresse: Der Jachenauer Gemeinderat gab dem Antrag des Betreibers auf Erteilung einer Hausnummer einstimmig statt.

Hausnummern in Jachenau gehen auf 1808 zurück

Mit Hausnummer sei das Walchenseecamp für Lieferanten leichter zu finden, hatte der Kreisjugendring sein Anliegen begründet. Außerdem sei die Hausnummer Voraussetzung, um bei der Telekom einen Telefon- und Internetanschluss zu beantragen.

Mit den Hausnummern ist es in der Jachenau allerdings so eine Sache. Historisch gehen sie auf die Durchnummerierung der Höfe von 1 bis 59 nach der Säkularisierung 1808 zurück. Alle Anwesen, die später dazukamen, erhielten davon ausgehend Bruchteil-Hausnummern. In Wieden zum Beispiel hat der Kindergarten die Hausnummer 13 ½, die Schule die 13 ¼.

Walchenseecamp in Breitort braucht eine Hausnummer

In Breitort am Walchensee-Südufer existieren bislang die Hausnummern 56, 57, 58 und 58 ½, erklärte Verwaltungsmitarbeiterin Rosmarie Fischer. Sie regte daher an, für das Walchenseecamp die Adresse „Breitort 55“ zu vergeben, auch wenn es in Breitort keine Hausnummern von 1 bis 54 gibt. Aber es sei nachvollziehbarer, wenn sich neben dem Anwesen Nummer 56 die Hausnummer 55 befinde und nicht etwa die 1.

„Historisch richtig wäre ja eine Bruchteil-Hausnummer“, merkte Gemeinderat Josef Orterer an.

Auf diese Diskussion ließ sich das Gremium aber gar nicht erst ein. Schon in der Vergangenheit hatte man wiederholt festgestellt, dass die Bruchteilhausnummern in der modernen Zeit für Komplikationen sorgen – nicht zuletzt bei Navigationsgeräten.

