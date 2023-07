Ansturm am Walchensee: Mautstraße erstmals gesperrt - Rettungswagen in Einsiedl blockiert

Von: Andreas Steppan

Die große Hitze und die traumhaften Badebedingungen am Walchensee zogen am Wochenende zahlreiche Badegäste an – bis es am Sonntagmittag zu viele waren und die Mautstraße am Südufer gesperrt wurde. © Andreas Steppan

Am Walchensee-Südufer gingen am Sonntag erstmals die Schranken an den Mautstationen herunter. Die Straße wurden wegen des großen Ansturms gesperrt.

Jachenau- Der Ernstfall, für den man sich am Walchensee mit neuer Technik gerüstet hat, ist am Sonntag eingetreten. Der Ansturm von Badegästen war so groß, dass an den Maustationen bei Einsiedl und Niedernach erstmals die Schranken geschlossen und die Zufahrten zum Südufer gesperrt wurden. Das Parkchaos verlagerte sich dann aber zum Teil an andere Stellen am See.

Am 9. Juli um 13.15 schließen sich am Walchensee die Schranken

Ein Zählsystem ist seit 2022 an den Mautstationen am Walchensee-Südufer installiert. Wird die Marke von 1100 Fahrzeugen überschritten, wird die Straße gesperrt. Die Mautposten machen dann die Schranken an beiden Enden der Süduferstraße zu. Vergangenes Jahr war das noch kein einziges Mal nötig. Am Sonntag aber war es um 13.15 Uhr soweit.

Die Mautstraße gehört den bayerischen Staatsforsten. Rudolf Plochmann, Chef des zuständigen Forstbetriebs Bad Tölz, ist mit dem Ablauf zufrieden. „Das System hat sich bewährt, ein Parkchaos wie in früheren Jahren wurde vermieden“, zieht er Bilanz. „Weil es das erste Mal war, war es auch für uns etwas aufregend.“ Es sei aber alles geregelt abgelaufen.



Ausweichparkplätze in Einsiedl und Niedernach

Die Autofahrer hätten die für diesen Zweck gebauten Ausweichparkplätze in Einsiedl und Niedernach in Anspruch genommen. Nach einer Weile seien auch die voll gewesen. Einige Autofahrer hätten umgedreht, andere vor Ort gewartet, bis sich die Schranken wieder öffnen. Um 16 Uhr konnte die Zufahrt laut Plochmann wieder freigegeben werden. Unter den Autofahrern gebe es zwar immer „ein, zwei, die sich aufregen“, so Plochmann. „Aber im Großen und Ganzen lief alles geordnet und gesittet“, sagt er.



„Etwas schade“ war laut Plochmann nur, dass die frühzeitige Information der anreisenden Autofahrer „nicht 100-prozentig geklappt hat“. Bei einer Straßensperrung werde die Polizei in Rosenheim informiert, von dort sollen dann die Einspeisung der Info in die Navigationssysteme und Durchsagen im Verkehrsfunk in die Wege geleitet werden. „Das hat leider lange gedauert“, sagt Plochmann.



Der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger hat einen weiteren Kritikpunkt: dass es auf den Zufahrtsstrecken noch immer nicht die längst versprochenen elektronischen Anzeigetafeln gibt, die per LED die Sperrung der Süduferstraße anzeigen. Deswegen mussten Forstmitarbeiter am Sonntag eigens zu den vorhandenen Schildern an der B13 auf Höhe „Hirschkuss“ und an der Abzweigung zur Bretonenbrücke fahren und von Hand entsprechende Tafeln anbringen.



Erste Vorwarnung aufs Handy um 11.38 Uhr

Rauchenberger selbst bekam am Sonntag die Sperrung erst später mit. Er hielt sich beim Jubiläum des Christlichen Bauernvereins in Gaißach auf und hatte sein Handy nicht dabei. Als er heimkam, sah er die zahlreichen Meldungen auf dem Telefon. „Die erste Warnung kam um 11.38 Uhr, als es 808 Fahrzeuge waren, bei 1112 Fahrzeugen wurde dann zugemacht“, berichtet er. Ein persönliches Eingreifen des Bürgermeisters war aber ohnehin nicht nötig. Laut Rauchenberger ist mit dem Landratsamt vereinbart, dass die nötige verkehrsrechtliche Anordnung bei der Marke von 1100 Fahrzeugen automatisch in Kraft tritt.



Zum richtigen Zeitpunkt kam die Sperrung aus Sicht von Walchensee-Ranger Johann Adlwarth. In zwei Zweierteams seien die Ranger am Samstag und Sonntag je zehn Stunden am Südufer im Einsatz gewesen, berichtet er. Darüber hinaus sahen zwei Naturschutzwächter an der Isar nach dem Rechten.

Immer mehr Aggression gegen Walchensee-Ranger

Dass ab 13.15 Uhr die Schranken unten waren, habe den Rangern und der Polizei etwas Luft verschafft, um die Verhältnisse am See zu ordnen, so Adlwarth. Zu dem Zeitpunkt hätten schon etliche Autos Rettungswege blockiert, andere hätten sich verbotenerweise abseits der Straße auf gesperrte Waldwege ins Landschaftsschutzgebiet gestellt.



Was Adlwarth dabei auffällt: „Einige Leute werden uns gegenüber immer aggressiver.“ Dabei seien die Ranger immer bemüht, die Menschen sensibel, ruhig und mit guten Argumenten aufzuklären. „Und doch sieht man immer wieder den berühmten Mittelfinger.“



Während die Sperrung die Verhältnisse am Südufer beruhigte, ging das Chaos allerdings andersorts am See weiter. „Diejenigen, die zum Walchensee angereist sind, fahren nicht wieder heim, sondern stellen ihr Auto auf Teufel komm raus woanders am See ab“, sagt Frank Bentz von der Polizeistation Kochel.



Rettungsweg bei Halbinsel Zwergern zugeparkt

„Chaotische Zustände“ hätten im Bereich Einsiedl/Halbinsel Zwergern geherrscht. Dort habe „die Rücksichtslosigkeit vieler Verkehrsteilnehmer“ die Durchfahrt eines Rettungswagens unmöglich gemacht. Durch verkehrswidrig abgestellte Autos sei die Mindestdurchfahrbreite von 3,05 Metern deutlich unterschritten gewesen.



Prompt hätte gegen 16 Uhr wegen eines Notfalls ein Rettungswagen genau hier durchgemusst, um sich um eine 28-Jährige zu kümmern. Die Rettungskräfte hätten aussteigen und die letzten 100 Meter zu Fuß zu der Patientin gehen müssen.



Im genannten Bereich habe die Polizei anschließend 50 Parkverstöße aufgeschrieben, die jeweils mit mindestens 55 Euro geahndet würden. Laut Bentz lagen zusätzlich die Voraussetzungen zum Abschleppen vor, was in der Praxis in diesem Fall aber nicht durchführbar gewesen sei.

