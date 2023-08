Nach 20-minütiger Verfolgung: Geschädigter stellt Unfallflüchtige

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Mit der Lichthupe und Winken versuchte der Mann, die Tölzerin zum Anhalten zu bewegen. © Marcus Führer

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht kommt auf eine Tölzerin (85) zu. Der Geschädigte stellte die Verursacherin nach einer kurzen Verfolgungsfahrt.

Jachenau - Laut Polizei beobachtete ein 24-jähriger aus Hechingen (Baden-Württemberg) am Samstag gegen 10.35 Uhr am Walchensee-Parkplatz in Niedernach, wie eine VW-Passat-Fahrerin gegen seinen dort geparkten VW- Polo stieß, sich allerdings nicht weiter um den Schaden kümmerte, sondern einfach weiterfuhr.

Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Nach circa 20 Minuten mit Aufblenden, Hupen und Winken blieb die 85-jährige Tölzerin schließlich stehen, sodass der Hechinger sie zur Rede stellen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.