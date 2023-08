Zirkusfieber am Walchensee: „Für uns alle ein Herzblutprojekt“

Von: Vinzent Fischer

Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung ist bei der akrobatischen Choreografie des Jugendzirkus Chapoclac gefragt. Auf der Abschluss-Show im Tölzer Kurhaus zeigen die Teilnehmer ihr Können. © arp

Der internationale Jugendzirkus Chapoclac war auch dieses Jahr wieder zu Gast am Walchensee-Südufer. Zum Abschluss gibt es eine Show im Tölzer Kurhaus.

Jachenau – Manege frei hieß es wieder am Walchensee-Südufer: Zum achten Mal fand dort der internationale Jugendzirkus Chapoclac von 18. bis 24. August statt. Veranstalter des Projekts am Walchensee-Camp ist der Bezirksjugendring Oberbayern. Für Leiterin Caro Eberl (40) ist es eine besondere Angelegenheit: „Das ist für uns alle ein Herzblutprojekt.“

„Die Jugendlichen müssen bei uns Teamplayer sein“: Jugendzirkus zu Gast am Walchensee

Rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren nahmen am Jugendzirkus teil. 25 Betreuer kümmerten sich um die Teilnehmer. Das Programm war erneut binnen kürzester Zeit ausgebucht, freut sich Eberl. In den vergangenen Tagen hat sich die Truppe intensiv auf die bevorstehende Show im Tölzer Kurhaus vorbereitet, die den Abschluss des einwöchigen Programms bildet.

Von Jonglage über Diabolo bis zur Slackline ist für die Teilnehmer einiges geboten. Auch Akrobatik gibt es, an einem Vertikaltuch oder auf festem Untergrund. Eine einstudierte Tanz-Choreografie rundet das Programm ab. „Es ist mega schön hier“, freut sich „Zirkus-Mama“ Caro Eberl, die das Projekt von Beginn an auf die Beine gestellt hat.

„Die Jugendlichen müssen bei uns Teamplayer sein“, erklärt sie. Das schweißt zusammen: „Alle unterstützen sich gegenseitig und wachsen aneinander.“ Auch die Inklusion von Kindern mit Behinderung klappt mit der Unterstützung von sechs Inklusionsassistenten „wirklich super“. Der Zirkus sei schließlich auch eine „wahnsinnig tolle Methode, um inklusiv zu arbeiten“.

„Alle haben richtig Lust, Sachen auszuprobieren“

Inklusionsassistentin Anna Leinauer ist über das Engagement der Jugendlichen begeistert: „Man merkt, dass alle richtig Lust haben, Sachen auszuprobieren“. Den Reiz an der Akrobatik macht für sie aus, „miteinander Figuren zu erschaffen“.

Die Teilnehmer stammen vor allem aus Oberbayern. Dank einer Kooperation mit dem Kreisjugendring München-Stadt und dem Verein „Animativa“ sind dieses Jahr auch einige Südtiroler dabei. Einer davon ist Matthias (14), der sich an einem Vertikaltuch hinauf hangelt. „Ich mache schon seit fünf Jahren Zirkus“, sagt Matthias. Besonders angetan hat es ihm die Luftakrobatik am Tuch. „In der Luft sein, begeistert mich“, meint der Bozener, der sich als grundsätzlich sportaffin bezeichnet. Sein Antrieb ist es, bestimmte Figuren einzuüben und zu festigen.

Am Vertikaltuch zeigen Matthias (oben) und Vera unter den Augen von Betreuerin Daria Wiedenhofer (re.) ihre Figur. © arp

Vera (16) aus dem Vinschgau hat „vollstes Vertrauen“ in Matthias, als beide gemeinsam in der Luft die Übung präsentieren und sie sich an seinen Händen festhält. Zum zweiten Mal ist sie beim Zirkus Chapoclac. „Ich hatte bis dahin noch keine Luft-Erfahrung. Ich fand es voll interessant“, erklärt Vera. Deshalb habe sie die Luftakrobatik heuer einfach mal ausprobiert – und direkt Gefallen daran gefunden. „Es ist lustig hier“, sagt die Südtirolerin lachend. „Man ist umgeben von motivierten Leuten.“ Sie könne jedem nur ans Herz legen, beim Jugendzirkus mitzumachen. (vfi)

Weitere Infos

Die Varieté-Show des internationalen Jugendzirkus’ Chapoclac findet an diesem Donnerstag, 24. August, um 19 Uhr im Kurhaus in Bad Tölz statt. Karten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Schüler und Studenten 5 Euro.

