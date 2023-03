Neue Regelung am Walchensee: Zwei Stunden Gratisparken in Niedernach

Von: Andreas Steppan

Beliebte Einkehrmöglichkeit: Christine Fischer (2. v. re.) übernahm vergangenes Jahr die „Waldschänke“ in Niedernach. Sie freut sich nun über die Einführung eines kostenlosen Zwei-Stunden-Parktickets für den Parkplatz vor der Mautstation. © Privat/Archiv

Bei den Parkgebühren am Walchensee-Südufer gibt es neue Sonderregelungen. Von einer davon soll die Gastronomie profitieren. Auch für Einheimische gilt eine Ausnahme.

Jachenau – Seit am Walchensee-Südufer 2021 Parkgebühren eingeführt wurden, gab es immer wieder einzelne Kritikpunkte. Die Gemeinde hat darauf reagiert und mehrmals in Details nachgeschärft. Eine weitere Neuerung beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Eingeführt wird ein kostenloses Zwei-Stunden-Ticket für den Ausweich-Parkplatz vor der Mautstation in Niedernach.

Vereinbarung zwischen Wirtin der „Waldschänke“ und Gemeinde Jachenau

Die einstimmig befürwortete Änderung geht auf Gespräche zwischen der Wirtin der Niedernacher „Waldschänke“ und der Gemeinde zurück. Wie berichtet hatte Christine Fischer das Lokal vergangenes Jahr übernommen. Dabei stellte sie fest: „In der Hauptsaison fahren die Leute an den See wie verrückt.“ Dann herrsche auch in der „Waldschänke“ viel Betrieb. In der Nebensaison, wenn man am Südufer vielleicht nicht einen ganzen Badetag verbringen, sondern nur einen Spaziergang machen und einen Kaffee trinken möchte, sei bei ihr aber deutlich weniger los.

Nach Fischers Ansicht hat das auch mit den Parkgebühren zu tun. Um mit dem Auto bis zu ihrem Lokal zu kommen, muss man nämlich erst mal fünf Euro Maut berappen und dann auch noch die Parkgebühr. Die kostet für Pkw prinzipiell fünf Euro am Tag. Vergangenes Jahr hatte die Gemeinde unter anderem für die kurze Einkehr am Seeufer schon zusätzlich ein Zwei-Stunden-Ticket für zwei Euro eingeführt. Dennoch: „Das ist schon ein teurer Kaffee“, meint die Wirtin.

Auf Ausweichparkplatz vor Mautstation zwei Stunden kostenlos parken

Nach eigenen Worten „sehr froh und dankbar“ ist Christine Fischer nun für die neue Vereinbarung mit der Gemeinde. Gäste bekommen die Möglichkeit, auf dem Ausweichparkplatz vor der Niedernacher Mautstation ihren Pkw für zwei Stunden kostenlos abzustellen. Wer von dort aus den laut Fischer fünf bis zehn Minuten langen Fußweg bis zur „Waldschänke“ auf sich nimmt, der spart sich fünf Euro Maut plus mindestens zwei Euro Parkgebühr als „Grundgebühr“ für die Einkehr.

Fischer weist darauf hin, dass man vom Parkplatz bis zu ihrer Gaststätte auch nicht auf der Mautstraße gehen muss, sondern einen ruhigeren kleinen Pfad durch den Wald nehmen kann. Sie hofft nun, „dass die Menschen diese Möglichkeit annehmen“. Die Übereinkunft mit der Gemeinde beinhaltet übrigens auch, dass die Wirtin die Kosten für die Umprogrammierung des Parkautomaten (rund 240 Euro) trägt.

Mautstraße am Walchensee: Schranke ging noch nicht herunter

Unter den Gemeinderäten regte sich am Dienstag kein Widerspruch gegen die Neuerung. „Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass die Parkgebühren kein statisches System sind und wir immer wieder nachjustieren können“, stellte Josef Orterer fest. „Man hat gesehen, dass der Parkplatz vor der Mautstation noch nicht so angenommen wird“, sagte er. Das neue kostenlose Zwei-Stunden-Ticket könne ein Anreiz sein, ihn mehr zu nutzen.

Auch Rathaus-Geschäftsführer Felix Kellner sah es als erwünschten Nebeneffekt, dass künftig vielleicht weniger Besucher direkt bis ans Seeufer fahren, sondern ihr Auto schon vor der Mautstation stehen lassen und von dort aus spazieren gehen oder auch mit dem Radl weiterfahren. Bürgermeister Klaus Rauchenberger merkte an, dass der Ausweichparkplatz eigentlich nur für den Fall gebaut worden sei, dass die Mautstraße wegen Überfüllung geschlossen wird. Dieser Fall sei allerdings bisher nicht eingetreten.

Einheimische parken in der Jachenau kostenlos

Der Gemeinderat beschloss am Dienstag noch eine zweite Änderung in der Parkgebührenordnung. Diese betrifft die Befreiung von der Parkgebühr, die für Einheimische gilt. Wer mit Erstwohnsitz oder zweitwohnungssteuerpflichtigem Nebenwohnsitz in der Jachenau gemeldet ist, kann sich in der Gemeinde eine Sondergenehmigung ausstellen lassen. Liegt diese gut sichtbar im Fahrzeug, ist die Benutzung aller gebührenpflichtigen Jachenauer Parkplätze kostenlos. Diese Regelung wurde vor einem Jahr eingeführt.

Die Rechtsaufsicht habe der Gemeinde dazu geraten, eine sachliche Begründung für die Ausnahme in ihre Gebührenordnung mit aufzunehmen, sagte Rathaus-Geschäftsleiter Felix Kellner. Deswegen steht dort jetzt, dass Einheimische von den Auswirkungen des Tagestourismus stark belastet seien. Ohne diese Belastungen seien die Parkgebühren nicht notwendig, die Einnahmen würden zur Pflege der diesbezüglichen Infrastruktur verwendet.

