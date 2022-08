Weniger Grills, mehr Weiße Waldvögelein: Walchensee-Ranger ziehen Bilanz

Von: Andreas Steppan

Im Einsatz für den Naturschutz: Gaby Kammerloher und Hans Adlwarth arbeiten als Walchensee-Ranger. Sie merken, dass sich ihre Arbeit auszahlt – auch wenn es in einigen Bereichen noch viel zu verbessern gibt. © Johanna Kirschenhofer/TLT

Am Walchensee läuft die Badesaison – und mit ihr die Arbeit der Walchensee-Ranger, die darauf achten, dass die Natur nicht zu stark unter dem Besucheransturm leidet. Die Zahl der illegalen Nachtparker und Griller hat abgenommen. Das Müllproblem ist nach wie vor akut.

Jachenau/Kochel am See – Der Walchensee erlebt ein Auf und Ab, was den Besucherandrang angeht. Im Corona-Jahr 2020 war der Ansturm enorm. Im Jahr darauf ebbte die Frequenz etwas ab – zu viele verregnete Tage hatte der Sommer 2021. Heuer hingegen folgt eine Hitzewelle auf die nächste, und der Walchensee ist zur Abkühlung wieder sehr gefragt – trotz oder wegen einer relativ warmen Wassertemperatur von 20 Grad. Doch bei allen Schwankungen machen die Walchensee-Ranger auch einen kontinuierlichen positiven Trend aus: Ihre Arbeit zur Umweltsensibilisierung fruchtet offenbar.

Walchensee-Ranger im vierten Jahr im Einsatz

Ausreißer gibt es freilich immer wieder. Walchensee-Rangerin Gaby Kammerloher steckt der Ärger noch in den Knochen, als sie sich mit dem Tölzer Kurier zum Gespräch trifft. Am Morgen hat sie am Weg Richtung Sachenbach einen Mann angetroffen, der mit seinem Auto mitten auf einer Wiese am Ufer geparkt und darin übernachtet hatte. Sie wundert sich über die Ausreden, die sie zu hören bekam: „Der Mann sagte, dass er auf dem Heimweg aus dem Süden völlig übermüdet war, dass er im Dunklen die Schilder nicht hätte sehen können und dass er ja auch immer an den Naturschutzbund spenden würde.“ Für Kammerloher rechtfertigt das alles nicht, dass man sich zum Übernachten gezielt ein Fleckchen direkt am See und mitten im Naturschutzgebiet sucht, wo das Übernachten verboten ist. „Ich habe ihm erklärt, dass es hier 40 geschützte Arten gibt. Und dass es, wenn sich alle verhalten wie er, bald gar keine mehr sind.“

Doch Fälle wie dieser sind seltener geworden, das bestätigt auch ihr Kollege Hans Adlwarth, der bereits den vierten Sommer als Walchensee-Ranger in Einsatz ist. „Früher haben wir in einer Nacht bis zu 100 oder 110 Nachtparker am Walchensee angetroffen und noch einmal 20 bis 30 an der Mautstraße Vorderriß-Wallgau“, sagt er. „Wenn es heute insgesamt fünf oder sechs sind, dann ist es schon viel.“ Es habe sich offenbar herumgesprochen, dass die Ranger auch nachts in dem Bereich unterwegs seien und Verstöße aufnehmen. Genauso schnell merke man es aber, wenn es einmal weniger Kontrollen gebe, weil die Ranger-Riege personell schlechter aufgestellt sei. „Dann werden es gleich wieder etwas mehr Nachtparker.“

Auch werde mittlerweile weniger Feuer gemacht und gegrillt, so Adlwarth. „Aber das ist immer noch ein Problem.“ Gerade tags zuvor hat er eine Truppe angetroffen, die am Strand einen schweren Gaskocher aufgestellt hatte. „Jede Art von Feuer oder Grillen ist nicht gestattet“, stellt Franz Steger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Tölzer Landratsamt, klar. „Und wenn dann noch jemand die vermeintlich kalte Asche ins Gebüsch kippt. . .“ Die Waldbrandgefahr sei einfach zu hoch, abgesehen davon gehe es auch um Rücksichtnahme auf andere Badegäste – und um die Hinterlassenschaften. „Manch einer lässt seinen Einweggrill einfach am See stehen“, sagt Adlwarth.

Hans Adlwart: „Die Füchse spezialisieren sich darauf und tragen den Müll überall in den Wald.“

Doch mit Gesprächen und Aufklärungsarbeit lasse sich viel bewirken. Manche Großfamilie, die sich früher gern am Ufer zum Grillen niederließ, überrasche ihn mittlerweile mit ihrer Auswahl an mitgebrachten höchst appetitlichen kalten Speisen. Ein „großes Thema“, so Steger, sei hingegen weiterhin der Müll. Der werde teilweise einfach an die Straße gestellt. „Für mich ist unverständlich, dass man das, was man zum See gebracht hat, nicht auch selbst wieder mitnehmen kann“, sagt er. „Die Füchse spezialisieren sich darauf“, erklärt Adlwarth. „Sie reißen die Mülltüten auf und tragen den Abfall überall in den Wald.“ Deswegen bittet er die Besucher auch darum, keine Mülltüten außen an ihren Fahrzeugen oder anderswo aufzuhängen. Ein Ärgernis ist laut Steger, dass die Toilettenhäuschen immer wieder mit Müll vollgestopft würden. Was laut Gaby Kammerloher dagegen „in die richtige Richtung“ geht: „Die Besucher bleiben tendenziell länger und kommen nicht mehr so oft nur kurz für ein Foto vorbei.“ Solche Gäste seien in der Regel dann auch „rücksichtsvoller als der schnelle Konsument“, ergänzt Adlwarth.

Umweltbildung nimmt immer breiteren Raum ein

Die Natur dankt es, stellt Kammerloher immer wieder fest. Weil nachts weniger Menschen das Naturschutzgebiet stören, nehme der Wildwechsel zu. Geschützte Pflanzen wie Knabenkraut oder das Weiße Waldvögelein seien wieder zu sehen. „Man merkt einfach, dass das Potenzial da ist.“ Damit das so bleibt, bilden Umweltbildung und -sensibilisierung einen immer wichtigeren Teil der Arbeit der insgesamt 13 Ranger, die im Landkreis an Isar und Walchensee im Einsatz sind. Sie bieten Führungen für Studenten und Schüler an, es gibt Ferienpass-Aktionen oder Veranstaltungen wie kürzlich die Woche „Nachhaltig wandern mit den Rangern am Walchensee“.

Da zeigten Kammerloher und Adlwarth den zwölf Teilnehmern – Urlaubern und Einheimischen – zum Beispiel auch, wie die extensive landwirtschaftliche Nutzung auf der Halbinsel Zwergern aussieht. Es wird nur einmal im Jahr, im August, gemäht. Das gibt geschützten Arten wie dem Heilziest, dem Herzblatt oder dem Ameisenbläuling eine Chance. Es ging aber auch um die nachhaltige Forstwirtschaft am Katzenkopf. Oder eine Fischtreppe an der Obernach.

Die Zusammenarbeit mit örtlichen Bauern, mit dem Forstbetrieb und den Bürgern ist den Rangern ein besonderes Anliegen – und die entwickle sich durch die Bank gut, sagt Adlwarth. Ein schönes Beispiel sei, dass der Forstbetrieb am Südufer einen 1,2 Kilometer langen Amphibienzaun gebaut habe – und dass im Frühjahr viele Walchenseer mitgeholfen hätten, insgesamt 4000 Amphibien über die Straße zu tragen. Kommendes Jahr sind weitere Freiwillige willkommen.

