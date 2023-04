Wie der Tango in die Jachenau kam

Von: Andreas Steppan

Teilen

In Tangoschuhen mit Blick auf den Walchensee: So wirbt ein Plakat für die neuen Tanzabende im „Schützenhaus“. Gemalt hat es der in der Jachenau lebende Künstler René Birkner. (Zur vollständigen Ansicht bitte auf das Bild klicken). © Birkner

Das „Schützenhaus“ versucht in Jachenau, ein Kulturprogramm zu etablieren. Es gibt auch kostenlose Tango-Tanzkurse.

Jachenau – Die Jachenau und Argentinien liegen beide weit im Süden – haben auf den ersten Blick aber sonst nicht viel gemeinsam. Trotzdem ist das „Schützenhaus Jachenau“ seit Kurzem eine neue Anlaufstelle für Freunde des argentinischen Tango. Die Tanzkurse und Tangoabende, die dort seit Kurzem angeboten werden, gehören zum Konzept des neuen Wirts Gregor Klug, das „Schützenhaus“ außer als Traditionswirtschaft und Saal für Jahrtage und Hochzeiten nebenbei auch als Kulturveranstaltungsort zu etablieren. Noch aber muss sich das erst herumsprechen.

Anfang im Lokal war nicht leicht

Vergangenen Sommer ist der gelernte Bankkaufmann Klug mit seiner Frau Anja aus dem unterfränkischen Kreis Miltenberg in die Jachenau umgezogen, um das „Schützenhaus“ zu übernehmen (wir berichteten). Voller Ideen wagte er den Neustart. Wie er auf Anfrage des Tölzer Kurier einräumt, sieht er sich seitdem freilich auch mit Widrigkeiten konfrontiert, die vielen Gastronomen zu schaffen machen. „Das größte Problem ist die Personaldecke, das ist ja allgemein in der Gastronomie so“, sagt er. In der Küche sei das „Schützenhaus“ mittlerweile aber auf alle Fälle so aufgestellt, „dass ich sagen kann, es funktioniert und wir bringen ordentliches Essen raus“, so Kluge. Das sei das A und O.

Wetter spielt eine große Rolle

Auch das Wetter meinte es in seiner ersten Saison noch nicht so gut mit dem Inhaber eines Lokals, das normalerweise viel von Ausflüglern angesteuert wird – immerhin liegt ja ein großer, beliebter Wanderparkplatz vor der Tür. „Der September, der uns eigentlich ein Polster für den Winter bescheren sollte, war leider total verregnet“, sagt Kluge. Im Winter dann fiel kaum Schnee, die Loipe konnte so gut wie gar nicht gespurt werden, die Langläufer blieben aus, auch als „Schützenhaus“-Gäste. Dass es auch anders laufen kann, erlebte der Wirt am Ostermontag. Bei endlich einmal warmem sonnigen Wetter „war alles unterwegs, was Beine hatte“, sagt Klug. „Das war eine Lawine.“

Kulturprogramm läuft an

Voll war der Saal zuletzt auch bei den Vorstellungen der Jachenauer Theaterer, die an mehreren Terminen das Stück „Gleisgeisterei“ zeigten. Da war gefühlt die ganze Jachenau da. Über solche Traditionsveranstaltungen hinaus hat der Wirt aber auch mit einem Kulturprogramm mit Musik und Kabarett begonnen. Er setzt dabei auf Künstler, die aus der näheren und etwas weiteren Region kommen. So trat Ende März die Gruppe „Maxjoseph“ – bestehend aus Musikern aus Reichersbeuern, Ascholding und dem Allgäu – mit „progressiver Volksmusik“ im „Schützenhaus“ auf.

Bisher sei der Zuspruch bei solchen Veranstaltungen etwas zögerlich, „Es sind die üblichen Startschwierigkeiten, es muss sich alles erst noch rumsprechen“, sagt der Wirt. Vor allem hofft er auf noch mehr einheimisches Publikum. Klug will das Kulturprogramm „vorsichtig, aber vorsichtig optimistisch“ fortführen. In der Kabarettistin Barbara Weinzierl, die am 29. April im „Schützenhaus“ auftritt, sieht er ein „Zugpferd“. Für den Sommer überlegt er, ob sich die ein oder andere musikalische Darbietung vielleicht in den Biergarten verlagern lässt.

Tangokurse im Angebot

Jetzt schon eine Besonderheit im „Schützenhaus“ sind die regelmäßigen Tangokurse. Für die Organisation zuständig ist Alicja Podgórska Birkner. Die aus Polen stammende Künstlerin, die Skulpturen und Design-Geschirr aus Porzellan fertigt, lebt seit fünf Jahren in der Jachenau. Den Tango entdeckte sie vor zwölf Jahren in München für sich. „Ich habe den Tango ins Herz geschlossen, und ich habe die Jachenau ins Herz geschlossen“, sagt Podgórska Birkner. Die Tangoveranstaltungen seien deswegen ein echtes Herzensprojekt.

Im kleinen Saal können alle Interessierten alle paar Wochen samstags am Nachmittag an einem Anfängerkurs im künstlerischen „Tango Argentino“ bei den Lehrern Sergio und Sabine teilnehmen. „Eine Tango-Stunde in München kann 60 Euro kosten, bei uns ist der Unterricht kostenlos“, sagt die Organisatorin. Im Anschluss gibt es abends dann eine Milonga, also einen Tango-Tanzabend. Noch tanzt man eher im kleinen Kreis, doch Podgórska Birkner hofft, dass sich mehr daraus entwickelt und es dabei zum Beispiel auch Live-Musik gibt. Im Sommer etwa möchte sie für Tanzinteressierte, die von etwas weiter herkommen, „Tango Plus“ in der Jachenau anbieten: tagsüber eine Wanderung oder Baden im Walchensee, abends als „Sahnehäubchen“ eine Milonga im „Schützenhaus“.

Der nächste Tango-Termin ist am Samstag, 22. April, ab 15.45 Uhr. Der Tangokurs beginnt um 16.45 Uhr, die Milonga um 18 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.