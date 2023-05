Wiese am Walchensee mit Rosenblättern aus Plastik übersät: Kinder und Eltern sammeln mühsam vielerlei Müll auf

Von: Andreas Steppan

Teilen

Mit Rosenblättern aus Kunststoff übersät war eine Wiese am Walchensee-Südufer. Für eine Gruppe von Kindern und zwei Erwachsenen war es beim Ramadama eine Sisyphos-Arbeit, sie alle einzusammeln. © Sara Herfurth

Unzählige Rosenblätter aus Polyester, verstreut auf einer 1000 Quadratmeter großen Wiese: Diese naturbelastende Hinterlassenschaft fanden Kinder beim Ramadama am Walchensee-Südufer. Auch der sonstige Müll zeugt von wenig Respekt gegenüber dem Landschaftsschutzgebiet.

Jachenau – Für ein verliebtes Paar war es vermutlich ein romantischer Moment – doch was davon übrig blieb, zeugt nicht von Liebe, sondern von Missachtung, und zwar gegenüber der Natur. Beim Jachenauer Ramadama haben Kinder am Walchensee-Südufer unzählige Rosenblätter aus Polyester gefunden, die auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern verstreut am Boden lagen.

Alles im Sack: Die aufgeklaubten Rosenblätter. © Sara Herfurth

Seit im ersten Corona-Frühjahr kein Ramadama stattfand, läuft die Aktion in der Jachenau etwas anders ab. Säuberten früher nur die Kinder des Skiclubs die Loipe, sind mittlerweile alle Jachenauer Eltern aufgerufen, für sich und ihre Kinder ein oder mehrere Gebiete herauszusuchen, um dort sauber zu machen. Das passiert dann in einem Zeitraum von drei Wochen bis Georgi – ab da schadet ein Betreten der Wiesen dem Pflanzenwuchs. 48 Kinder beteiligten sich nach Angaben der Gemeinde heuer und wurden jeweils mit einem Zehn-Euro-Gutschein für den Dorfladen belohnt.

Chipstüten, Bierflaschen, Windeln und Zigarettenstummel

Zu den vielen Helfern zählten auch Sara Herfurth und ihre drei Kinder (10, 7 und 5). Sie übernahmen am Walchensee-Südufer den Abschnitt zwischen Wasserwacht und Einsiedl, während eine weitere Familie von Niedernach bis zur Wasserwacht aufräumte.

„Müll, wohin man sieht, und das in einem Landschaftsschutzgebiet – oder gerade deshalb?“, fasst Sara Herfurth ihre Eindrücke zusammen. Sie wundert sich: Alle Besucher dieses beliebten Naherholungsgebiets verbinde doch die „Sehnsucht nach naturbelassener Landschaft“. Gleichzeitig würden sie jede Menge Müll produzieren. „Da sind die leer getrunkenen Wasser- oder Bierflaschen und ihre Deckel, die Zigarettenstummel, die Snuspäckchen, die leeren Chipstüten, die Verpackungen von Fertignahrung und Kaugummidosen, kaputt gegangene Flip-Flops, Kinderschaufeln oder Badekleidung“, zählt sie auf.

Mutter sauer: „Mühsam, anstrengend und zeitraubend“

Viele Menschen wüssten um den Wert einer Landschaft, die „in ihrem natürlichen Zustand belassen“ sei. „Einige andere jedoch sind von einem Tag in der Jachenau oder am See so entspannt und beglückt, dass die konsequente Mitnahme des eigenen Mülls einfach zu viel ist“, schreibt sie in einem Bericht über das Ramadama.

Die Hinterlassenschaften einer „romantischen Feierlichkeit auf einer „wunderschön gelgenen und von der Straße aus zugänglichen Wiese am See“ seien das beste Beispiel. „Nicht nur im Gras, sondern auch zwischen den Steinen der Uferbebauung sowie im angrenzenden Wald fanden sich Hunderte dieser Plastikblätter“, schildert die 39-Jährige. Um alle Polyester-Rosenblätter aufzusammeln, zog Herfurth noch ihren Bruder und dessen zwei Kinder hinzu – eine Sisyphosarbeit, für die zwei Erwachsene und fünf Kinder über eine Stunde brauchten. „Jeder, der schon mal das Konfetti einer Kinder- oder Faschingsfeier eingesammelt hat, weiß, wie das ist – mühsam, anstrengend und zeitraubend!“ Auch viele zerplatzte Luftballons hätten die Kinder in dem Bereich gefunden.

Eine weggeworfene Salamipackung im Wald - war beileibe nicht die einzige. © Sara Herfurth

Viel Müll auch an den Toilettenhäuschen

Dazu kamen die Hinterlassenschaften weiterer Ausflügler. „Windeln werden gerne hinter der Straße im Wald entsorgt, ebenso wie ganze Müllsäcke“, berichtet Herfurth. Auch die Toilettenhäuschen missverstünden offenbar einige Zeitgenossen als „Einladung, dort Müll stehen zu lassen“.

Dabei weist sie darauf hin, dass dies eine große Gefahr für die Wildtiere darstelle. „Angelockt vom Geruch, schnappen sich die Tiere insbesondere die Nahrungsmittelverpackungen und verschwinden damit im Wald.“ Im ganzen Süduferbereich fänden sich von Tieren angebissene Verpackungen mit Salami, Grillwurst, Kässpätzle und anderem. Auf dem neun Kilometer langen Abschnitt am Südufer sammelten die Kinder laut Herfurth 16 Säcke voll Müll.

Region ist ein Landschaftsschutzgebiet

Insgesamt hatte die Gemeinde 20 Gebiete in die Ramadama-Aktion aufgenommen. Dazu gehörten diverse Wanderwege, Ortsteile, Parkplätze und der Radweg vom Ortsteil Raut Richtung Lenggries. Allein auf diesem vier Kilometer langen Stück wurden zwei Müllsäcke vollgemacht.

Sara Herfurth erinnert daran, dass es laut der Verordnung des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen über das Landschaftsschutzgebiet „Walchensee“ verboten ist, „die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu zerstören oder nachteilig zu verändern“. Sie hat daher einen großen Wunsch: „Damit die schöne Landschaft in Jachenau und am Walchensee möglichst naturbelassen bleibt, darf sich jeder Besucher an der eigenen Nase fassen und zukünftig konsequent seinen kompletten Müll wieder mit nach Hause nehmen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.