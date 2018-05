Zu geringer Abstand: Ford fährt auf VW auf

Zu einem Auffahrunfall wurde die Tölzer Polizei am Dienstagabend gerufen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Jachenau - Unfall auf dem Weg in die Jachenau: Nach Angaben der Polizei fuhr eine Jachenauerin (24) am Dienstag gegen 18 Uhr mit ihrem Ford auf der Staatsstraße 2072 von Lenggries nach Jachenau. Vor ihr waren weitere Fahrzeuge in der selben Richtung unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Tannern bog ein Tieflader nach rechts in eine Hofeinfahrt ab, die Kolonne musste abbremsen. Die junge Frau übersah dies – wohl wegen zu geringem Sicherheitsabstand – und fuhr auf den vor ihr fahrenden VW Caddy eines Greilingers (42) auf. Niemand wurde beim Aufprall verletzt, beide Autos konnten weiterfahren. Aber es entstand an den Fahrzeugen jeweils Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.