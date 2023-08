Über 40 Jahre Streit um Zufahrt zum Jachenauer Ortsteil Rauthäusl: „Ein Weg, der fast keiner ist“

Von: Andreas Steppan

Es führt kein Weg nach Rauthäusl. Zumindest kein guter. Denn beide theoretisch möglichen Zufahrten zu dem kleinen Jachenauer Ortsteil führen – auf teils abenteuerliche Art – über Nachbaranwesen. Um eine verträgliche Lösung wird seit Jahrzehnten gerungen. Ohne Erfolg.

Jachenau – Im Gemeindegebiet der Jachenau gibt es manche eher abgelegene Adressen. Wer aber die beiden Anwesen im Ortsteil Rauthäusl erreichen will, der muss – Stand jetzt – eine besonders abenteuerliche Strecke zurücklegen. Von der Staatsstraße 2072 führt der Weg zunächst zum Ortsteil Petern.

Jachenau: Abenteuerliche Strecke zum Ortsteil Rauthäusl führt dicht an Privatgrund vorbei

Dort muss man mit dem Auto dicht an den dortigen Anwesen und knapp am Blumentrog vorbei und hat das Gefühl, quasi über eine Privatterrasse und unmittelbar an einer Haustür entlangzufahren – als Ortsunkundiger traut man sich fast nicht weiter. Dann geht es knapp 400 Meter über einen schmalen, nicht ausgebauten Feldweg weiter – nach den Worten von Bürgermeister Klaus Rauchenberger „ein Weg, der fast keiner ist“.

Vertrackte Situation: Die Zufahrt zum Jachenauer Weiler ist ein Problem, für das seit 40 Jahren keine befriedigende Lösung gefunden wurde. Vorhandene Wege gibt es nur über die Nachbarweiler Petern und Ort, wobei man jeweils mitten durch die jeweiligen Anwesen fährt. Eine Kompromissroute über die „Peterer Gasse“ (Mitte), die entsprechend gewidmet und ausgebaut werden müsste, scheiterte bislang. © Screenshot Google Maps/Arndt Pröhl

Eine Alternativstrecke gäbe es – aber nur theoretisch. Denn diese zweite Route ist rechtlich ausschließlich dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten. Sie führt ebenfalls zwischen den Gebäuden einer Hofstelle hindurch und wird seit Anfang des Jahres nicht mehr toleriert.

Zufahrt nach Rauthäusl (Jachenau): Seit 40 Jahren und mehreren Generationen keine Lösung

Die Zufahrt nach Rauthäusl ist ein Problem, für das seit mittlerweile 40 Jahren und über Generationen hinweg keine gute Lösung zustande gekommen ist. Ein neuer Anlauf, um eine Verbesserung zu erreichen, ist gerade wieder gescheitert.

Das Thema reicht zurück bis ins Jahr 1983. Da bewilligte der Gemeinderat den Antrag von Nikolaus Danner auf Errichtung eines Wohnhauses mit Garage neben dem alteingesessenen Anwesen „Beim Schreiner“. Das liegt einsam nahe der Jachen und den dahinter beginnenden Wäldern. Zur Staatsstraße 2072 sind es Luftlinie geschätzte 400 Meter. Aber eine direkte Verbindung gibt es nicht. Die wäre nach Auskunft des Bürgermeisters schon aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig. Denn dann gäbe es auf einem kurzen Streckenabschnitt drei Querstraßen von der Staatsstraße aus Richtung Jachen zu jeweils nur einzelnen Anwesen. So führen nach Rauthäusl also theoretisch nur die Wege über die Nachbarweiler Ort und Petern.

In der Baugenehmigung ist als offizielle Zufahrt ein „öffentlicher Feld- und Waldweg“ angegeben – es ist die beschriebene Route über die Petererhöfe (Ortsteil Petern). In der Praxis genutzt wurde diese nicht ausgebaute und für den Schwerlastverkehr außerdem zu schmale Strecke aber praktisch nie. Schon beim Bau nahmen die Baufahrzeuge nach dem zweiten oder dritten Arbeitstag eine andere Strecke: über die etwas nördlichere Abfahrt von der Staatsstraße über den „Ortererhof“ (Ortsteil Ort).

So schildert es Hans Schwaiger, der heutige Eigentümer des „Ortererhofs“. Das Problem: Der Weg von Ort bis Rauthäusl darf laut Widmung ausschließlich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden. Und er führt über die Hofstelle der Familie Schwaiger.

Bei jedem Auto hat die Oma besorgt aus dem Küchenfenster nach den Kindern geschaut.

Trotzdem bürgerte sich diese Strecke auf Dauer als Zufahrt nach Rauthäusl ein. Große Verkehrsströme waren es nie. Doch es läpperte sich. „Der ganze Lieferverkehr, die Feriengäste, der Postbote, der Zeitungsausträger, dazu Jäger und der land- und forstwirtschaftliche Verkehr“, zählt Hans Schwaiger auf. Etwa 15 Fahrzeugbewegungen seien es Tag für Tag gewesen, die unmittelbar an seinem Hof zwischen den Gebäuden des Anwesens hindurchrollten – auf einem Stück auch über seinen Privatgrund. „Manche sind da mit 50, 60 Sachen durch“, schildert er. „Bei jedem Auto hat die Oma besorgt aus dem Küchenfenster nach den Kindern geschaut.“

40 Jahre lang sei diese Strecke „illegal“ befahren worden. Seine Familie habe das aus Gutmütigkeit geduldet. „Ohne Entschädigung und ohne Dankeschön“, beklagt Hans Schwaiger. Das sei eine „Ungerechtigkeit“ gewesen. Versuche, eine andere Lösung zu finden, habe es immer wieder gegeben. „Aber wir haben einfach kein Gehör gefunden bei der Gemeinde.“ Im Gegenteil habe der damalige Bürgermeister Benedikt Riesch 1986 sogar einmal fälschlicherweise schriftlich bekundet, die Zufahrt nach Rauthäusl sei sowohl über Petern als auch über Ort möglich.

Rauthäusl: Geändert aber hat sich unterm Strich nichts

Noch viele weitere gescheiterte Gespräche, Äußerungen von der einen oder anderen Seite, teils auch Vorwürfe stehen im Raum. Im Lauf der Jahre hat sich einiges aufgestaut. Geändert aber hat sich unterm Strich nichts.

Bis 2022. „Irgendwann war Schluss“, so Schwaiger. Er setzte nach eigenen Angaben eine letzte Frist: Nur bis 31. Dezember ließ er die Durchfahrt durch seine Hofstelle zu. Seitdem dürfen die Anlieger der Anwesen in Rauthäusl nicht mehr durch Ort fahren. Wie Hans Schwaiger berichtet, hat er jüngst noch ein Kfz-Verbotsschild aufgestellt. „Alle halten sich daran.“ Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr bleibt auf dieser Strecke aber frei. Für alle anderen bleibt nur mehr die Möglichkeit, an den Petererhöfen entlang zu kurven.

Dabei hatte es über längere Zeit einen anderen vielversprechenden Ansatz gegeben. Noch in der Amtszeit von Bürgermeister Georg Riesch, der die Geschicke der Gemeinde bis 2020 leitete, wurde ein Projekt mit dem Amt für ländliche Entwicklung angestoßen. Wie der jetzige Bürgermeister Klaus Rauchenberger erklärt, sollte dieses Projekt ein ganzes Paket an Maßnahmen beinhalten.

Alternativ-Planung scheitert an Zustimmung der Anwohner: „Das Projekt ist gestorben“

Für die Zufahrt nach Rauthäusl war eine neue Variante vorgesehen: nämlich über die sogenannte Peterer Gasse. Die zweigt kurz vor Petern nach links über die Wiesen ab und schwenkt dann hinüber nach Rauthäusl. Aktuell ist das laut Rauchenberger eine „Triebgasse, die mit der Zeit aufgekiest wurde“. Man hätte sie ausbauen und entsprechend widmen können, so Rauchenberger.

Im Zuge des Projekts des Amts für ländliche Entwicklung sei auch eine großflächige Geländemodellierung vorgesehen gewesen, um die Überschwemmungsgefahr der Anwesen in dem Bereich zu verringen. Auch eine Radwegplanung wäre dabei gewesen. Der Freistaat hätte all das „zu einem sehr hohen Prozentsatz gefördert“, der Rest wäre auf die Beteiligten vor Ort entfallen. „Es wäre ein freiwilliges Projekt gewesen“, sagt der Bürgermeister. Ohne die Zustimmung der Betroffenen ging also nichts – und daran scheiterte es letztlich. „Das Projekt ist dieses Frühjahr gestorben“, so Rauchenberger.

Die Gemeinde habe daraufhin noch einmal einen Anlauf gestartet, um doch noch isoliert die Widmung der Peterer Gasse mit einem Fahrtrecht für die Anlieger der zwei Anwesen in Rauthäusl voranzutreiben. Die Gemeinde habe in den Widmungsvorschlag „viel Zeit investiert“, sagt der Bürgermeister. Die nötigen Unterschriften der Beteiligten gab’s am Ende aber nicht.

Es hilft nichts, dann lassen wir es so, wie es ist.

Was sagen die Betroffenen dazu? Gertraud Danner, Anwohnerin in Petern, kommentiert trocken: „Es hilft nichts, dann lassen wir es so, wie es ist.“ Der Verkehr, der sich dicht an ihrem Anwesen vorbeizwängen muss, sei ja auch „moderat“, meint sie. Sie könne damit leben. Das Wegerecht sei nun einmal eindeutig, und es sei „das gute Recht“, von Hans Schwaiger, die Durchfahrt über Ort zuzumachen.

Um die Variante über die „Gasse“ zu ermöglichen, hätte sie ja auch durchaus „ein paar Meter Grund abgegeben“, erklärt sie. Dann hätte sie im Gegenzug von den Peterer Nachbarn aber auch etwas Grund gewollt, um eine bessere Zufahrt zu ihrer eigenen Garage zu bekommen. Das sei so nicht zustande gekommen.

Einer der Hauptleidtragenden des Ist-Zustands ist Nikolaus Danner. „Für uns ist es nicht toll, dass es jetzt so bleibt“, sagt er. „Wir fahren nicht gern bei den Häusern in Petern durch.“ Er habe aber auch Verständnis dafür, dass Hans Schwaiger, mit dem er im übrigen „ein gutes Verhältnis“ habe, „den Verkehr von seinem Haus wegbringen“ wollte.

Wir sind das einzige ständig bewohnte Anwesen in der Jachenau, das nicht über eine Gemeindestraße erschlossen ist.

„Wir stehen dazwischen“, sagt Nikolaus Danner. Wie die ganze vertrackte Situation entstanden ist, sei schwer ergründbar, meint Nikolaus Danner. Er sieht das Grundproblem in den Widmungen der Wege schon in den 1960er-Jahren. Fakt sei jedenfalls: „Wir sind das einzige ständig bewohnte Anwesen in der Jachenau, das nicht über eine Gemeindestraße erschlossen ist.“ Hier sei „der Gleichheitsgrundsatz nicht gewahrt“, kritisiert Nikolaus Danner.

Das wiederum möchte Bürgermeister Rauchenberger nicht so stehen lassen. Es gebe schon noch andere Jachenauer Anwesen, zu denen keine Gemeindestraße führe, sagt er, etwa im Ortsteil Fleck oder hinter dem Autohaus Gerg. Auch andere Vorwürfe, die sich auf die Vergangenheit beziehen, spielen für ihn keine Rolle. „Ob meine Vorgänger etwas verkehrt gemacht haben, dazu kann ich nichts sagen. Für mich zählt nur, was jetzt Fakt ist.“ Aktuell sei es aber „eine Situation, mit der alle nicht recht glücklich sind“, findet der Bürgermeister. Und der echte Härtetest komme erst noch. Im Winter. (ast)

