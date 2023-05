Jakob Haller verstärkt das Team der Metzgerei Ludwig Haller als frischgebackener Geselle

Teilen

Die jüngste Verstärkung der Metzgerei Ludwig Haller: Jakob Haller © Metzgerei Ludwig Haller

Anfang Mai erhielt die Metzgerei Ludwig Haller zum achten Mal den Bundesehrenpreis, die höchste Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft. Jakob Haller verstärkt das Geschäft ab sofort.

Das Metzgerhandwerk liegt ihm im Blut. Das sah man schon ganz früh. Bereits als kleines Kind war er nicht nur dabei, sondern mitten drin und verfolgte mit großer Aufmerksamkeit die einzelnen Prozesse in der Produktion. Inzwischen ist Jakob Haller 20 Jahre alt, frisch ausgebildeter Metzgergeselle und seit wenigen Wochen Teil des Teams der Metzgerei Ludwig Haller. Zur Freude seines Onkels Christian Haller, der bereits seit Jahren auf seinen Neffen Robert Hutter setzen kann. Die fast 130 Jahre alte Familientradition wird also gewiss fortgeschrieben.



Hier geht‘s zum Online-Shop der Metzgerei Haller

Das Metzgerhanderwerk liegt bei Metzgerei Haller im Blut

Schon früh wusste Jakob Haller, welchen Weg er einmal einschlagen möchte. „In der siebten oder achten Klasse“, meint der 20-Jährige. Er wollte ins Metzgerhandwerk. Und ja, seine Familie hat sicherlich auch einen gewissen, nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet. Schließlich war und ist Jakob Haller in seiner Familie umgeben von Metzgern. Schon mit fünf, sechs Jahren, „als kleiner Bua“, sei er dabei gewesen. Er tippt und wischt über sein Smartphone. Das Fotoalbum auf seinem Handy ist nicht nur mit neuen Fotos gefüllt, auch ein recht altes Bild findet sich darin. Es zeigt Jakob Haller mit gerade einmal fünf, sechs Jahren zwischen zwei Mitarbeitern, die gerade wursten. Auch sein Onkel Christian Haller erinnert sich genau an dieses Bild, es bringt ihn zum Lächeln. Früh übt sich eben, gerade dann, wenn schon früh Begeisterung geweckt wurde. Die Entscheidung für das Handwerk dürfte Jahre später, nach Jakobs Schulabschluss, also niemanden überrascht haben.



Schon als „kleiner Bua“ war Jakob Haller in der Metzgerei dabei. © Metzgerei Ludwig Haller

Jakob Haller zog es nach seinem Abschluss ins Ostallgäu, in Roßhaupten absolvierte er in zweieinhalb Jahren die Ausbildung zum Metzgergesellen. „Gar nicht so schlecht“, fand Christian Haller die Entscheidung seines Neffen, fernab der Heimat die Lehre zu absolvieren, in einem Betrieb, der die „ganze Bandbreite“ abdecke. Dort habe Jakob, mit Abstand von der bekannten Umgebung, „seine Entwicklung selber beschreiten können“. Er selbst habe den Familienbetrieb nie verlassen, meint Christian Haller auf seine eigene Vita geblickt. „Es war eine gute, es war die richtige Entscheidung“, sagt der Onkel nun zu Jakobs Weg. Das belegen auch die Leistungen des 20-Jährigen: Abschlussnote 1,4 – Innungssieger.



Seit dem ersten April arbeitet der 20-Jährige nun in der Metzgerei Ludwig Haller. Gerade in Zeiten mit Nachwuchs- und Fachkräftemangel ein Segen für Christian Haller, der derzeit auf ein Team mit über 80 Mitarbeitenden setzen kann. Die Arbeit an sich mache ihm „an Haufen Spaß“, sagt Jakob Haller. Auch wenn er früh ausstehen und früh ins Bett gehen müsse. Tage in der Produktion beginnen schließlich bereits um vier Uhr morgens. Doch der 20-Jährige schwärmt von der Vielseitigkeit des Berufes. Man begleite viele verschiedene Produktionsschritte, „vom halben Vieh bis zum Schnitzel“. Zerlegung, Produktion, Versand, in allen Bereichen habe sein Neffe nach wenigen Wochen im Betrieb bereits gearbeitet, erzählt Christian Haller. Generell, ergänzt Robert Hutter, setze man Mitarbeitende in der Metzgerei Ludwig Haller, wenn möglich, dort ein, wo „sie am liebsten sind – und am produktivsten“. Wie Jakob lernte auch Christans Neffe Robert Hutter nicht im Familienbetrieb, in den es ihn jedoch später zog. 2021 wurde der Metzgermeister schließlich in die Geschäftsleitung geholt.



Auf dem Weg zum Metzgermeister

Die Metzgerei Ludwig Haller erhielt in diesem Jahr zum achten Mal den Bundesehrenpreis. © Metzgerei Ludwig Haller

Wie Robert und Christian möchte auch Jakob Haller seinen Meister machen. Auf jeden Fall. Aber nicht sofort. Er möchte erst einmal noch mehr praktische Erfahrungen sammeln. Sein Onkel begrüßt diese Entscheidung. Es heiße nicht ohne Grund, „Meister werden ist nicht schwer, Meister sein umso mehr“, meint der Metzgermeister. Vor der Meisterprüfung brauche es eine umfassende Einarbeitung als Geselle, findet Christian Haller, der selbst noch in ganz in anderen Zeiten lernte und einst Bayerns jüngster Metzgermeister war. Jakob steht am Anfang dieser Einarbeitung. Er schlage sich dabei sehr gut und habe sich auch schon beweisen dürfen, verrät sein Onkel. Und kurz nach seinem Einstieg wurde dem 20-Jährigen bereits ein klares, objektives Bild von der hohen Qualität der Produkte vor Augen geführt. Anfang Mai wurde das Familienunternehmen nämlich mit dem Bundesehrenpreis, der höchsten Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft, prämiert. Und das bereits zum achten Mal. Denn ja, auch Auszeichnungen haben in der Metzgerei Ludwig Haller eine lange Tradition.



Mehr Infos über die Metzgerei Haller

. © Metzgerei Haller

Kontakt

Metzgerei Haller Bad Tölz OHG

Fachgeschäft

Königsdorfer Str.73

83646 Bad Tölz

Telefon: 0 88 41 / 61 67 - 0

E-Mail: info@haller-metzgerei.de

Web: www.haller-metzgerei.de