Jochberg: Schnee hat nicht alle Glutnester beseitigt

So sieht es am Dienstagmorgen am Jochberg aus.

Erkundungsflug über dem Brandbereich

Kochel am See - Katastrophenfall am Jochberg, Tag 3: Der nächtliche Schneefall konnte die letzten Glutnester nicht vollständig vernichten. Der Chef der Bayerischen Staatsforsten will sich am Dienstag am Brandort umsehen.

Zwei Wanderer aus München haben in der Silvesternacht mit einem Lagerfeuer einen Großbrand am Jochberg/Graseck ausgelöst. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Flammen griffen auf rund 100 Hektar Bergwald und -wiesen über.

Seit Neujahr ist der Katastrophenfall ausgerufen, die Helfer sind auch am Dienstag im Einsatz im schwer zugänglichen Gelände.

+++ 10.05: Die B11 musste auch heute gesperrt werden. Die eingerichtete Flugverbotszone in einem Radius von fünf Kilometern rund um den Kesselberg besteht weiterhin.

+++ 10 Uhr: Abgesagt ist für heute der angedachte Bodeneinsatz von Feuerwehrleuten. „Durch das Löschen aus der Luft und die Niederschläge hat sich die Lage entspannt“, sagt René Mühlberger von der Feuerwehr. Fünf bis zehn Zentimeter Schnee sind in der Nacht gefallen. Der macht den Bodeneinsatz aber gleichzeitig auch unmöglich. „Das ohnehin schwierige Gelände ist so noch schwerer zu begehen. Das hat keinen Sinn.“

+++ 9.57 Uhr: So sieht das weitere Vorgehen heute aus: Gelöscht wird bis Mittag noch aus Luft - in reduziertem Umfang. Die Bell eines österreichischen Unternehmens ist unterwegs. 1500 Liter Wasser kann sie pro Runde zum Einsatzort transportieren. Der Polizeihubschrauber untersucht den Untergrund zeitgleich auf Glutnester. Mittags werden die Erfolge kontrolliert.

+++ 9.40 Uhr: Die Ergebnisse der Erkundungsflüge liegen vor. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. „In den Randbereichen wurde keine Aktivität mehr festgestellt, so dass aktuell keine Ausbreitung zu befürchten ist“, sagt René Mühlberger, Pressebeauftragter der Örtlichen Einsatzleitung im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Die schlechte Nachricht: Die Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers zeigt nach wie vor rund 100 Glutnester. „An einem Baum gibt es zudem noch offenes Feuer, und an verschiedenen Stellen raucht es“, sagt Mühberger.

+++ 8.45 Uhr: Im Moment läuft der Erkundungsflug über dem Brandbereich. Mit einer Wärmebildkamera wird versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Über Nacht hat es ziemlich geschneit. Das könnte die Lage verbessern. Für 9 Uhr ist die nächste Lagebesprechung der Einsatzkräfte vorgesehen. Danach wird entschieden, wie es weitergeht.

+++ 7.30 Uhr: Der Schneefall seit Montagabend könnte beim Löschen des Brandes geholfen haben. Ob wirklich alle Glutnester beseitigt sind, können die Einsatzkräfte jedoch erst bei Tageslicht beurteilen, wie eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen sagte.

+++ 7 Uhr: Am Dienstag wollen sich die Bayerischen Staatsforsten den betroffenen Wald ansehen. An einem Gegenhang, von dem aus das Brandgebiet gut einsehbar ist, will sich der Vorstandschef des landeseigenen Unternehmens, Martin Neumeyer, ab 10 Uhr ein Bild von der Lage machen. Danach will er in Kochel am See gemeinsam mit Forst- und Einsatzexperten über die Löscharbeiten und die Zukunft des betroffenen Waldes informieren.

100 Hektar Wald am Jochberg verbrannt

Zwei Männer hatten in der Silvesternacht auf dem beliebten Wanderberg nahe Kochel am See ein Feuer gemacht, das nach Einschätzung der Polizei außer Kontrolle geriet. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Auf 100 Hektar Staats- und Privatwald breiteten sich die Flammen aus.

Wie groß der Schaden genau sei, könne man wohl erst im nächsten oder übernächsten Jahr genau sagen, sagte ein Sprecher der Staatsforsten. Erst dann sei zu sehen, wie viele der alten Bäume beschädigt seien. Im Staatswald sei vor allem so genannter Schutzwald betroffen - er soll vor Erosion, Lawinen und Muren schützen.