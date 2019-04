Drei Container Altpapier und tonnenweise Kleidung gesammelt

Wenn viele Menschen miteinander anpacken, dann kann so einiges gelingen: Jugendliche aus Benediktbeuern und Bichl haben nun wieder mehrere Tonnen Altpapier und Kleidung gesammelt.

Benediktbeuern/Bichl–Der Erlös kommt der offenen Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl sowie den Pfadfindern zu Gute.

„Bereits im Vorfeld wurden von vielen Ehrenamtlichen Flyer und Säcke verteilt“, berichtet Rudi Mühlhans vom Vorstandsteam. „Besonders schön: In Bichl übernahmen das teils Leute, die weder mit dem Förderverein noch mit den Pfadfindern direkt verbunden sind, sondern den guten Zweck unterstützen wollten.“

Vor der Sammlung wurde der Container, in dem man das ganze Jahr über spenden kann, verladen. „Auch wenn das viel Arbeit bedeutete: Dank eines Helfers mit einem geeigneten Gerät ging es viel leichter als in den vergangenen Jahren.“ Am Sammlungstag selbst waren wieder fast 100 Hände damit beschäftigt, die gespendeten Papierbündel und Kleidersäcke aufzusammeln und zu verladen. Die Engagierten fuhren durch Benediktbeuern, Bichl, Ried, Ober- und Untersteinbach sowie nach Rain. „Gerade die jungen Helfer hatten bei der Aktion viel Spaß“, sagt Mühlhans. Der Erfolg waren wie in den zurückliegenden Jahren drei gut gefüllte Container mit Papier und einige Tonnen Kleidung im Lastwagen. Zur Stärkung gab’s eine Brotzeit am Vormittag, am Abend fand ein Helferessen im Don-Bosco-Club statt.

Die Verantwortlichen des Fördervereins und der Pfadfinder freuen sich über die große Unterstützung von Spendern, Fahrern und Helfern im Loisachtal. Im kommenden Jahr wird am 4. April gesammelt. Bis dahin kann Papier jeden Freitag (außer in den Ferien) von 17 bis 20 Uhr am Container an der Utzschneiderstraße (nahe Don-Bosco-Club) entsorgt werden. (tk)

