Junge Flüchtlinge gastieren mit Tölzer Musikschülern im Kurhaus

Alle jungen Künstler begeisterten das Publikum im Tölzer Kurhaus. © . Botzenhart

Junge Kriegsflüchtlinge und einheimische Musikschüler gaben im Tölzer Kurhaus gemeinsam ein bewegendes Benefizkonzert.

Bad Tölz – Ein solch bewegendes Benefizkonzert hat es im Tölzer Kurhaus wohl noch nie gegeben: Junge Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine boten den zahlreich erschienenen Zuhörern ein erstaunliches Programm. Ihnen zur Seite musizierten weitere Schüler der hiesigen Musikschule. 2500 Euro kamen am Ende an Spendeneinnahmen zusammen.

Einige der jungen, hochbegabten Musiker aus der Stadt Charkiw werden mittlerweile an der Tölzer Musikschule unterrichtet (wir berichteten). Nach weniger als zwei Monaten stellten alle Beteiligten – allen voran sei Natalia Panina genannt, Musiklehrerin am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern – ein fulminantes Programm für ein Benefizkonzert auf die Beine. Bekannte Komponisten wie Bach, Strawinsky, Liszt oder Poulenc kamen zur Aufführung – auf Klavier, Posaune, Klarinette oder Cello. Das Publikum konnte erahnen, wie hilfreich Musik für die Geflüchteten sein kann. Alle traten bescheiden, aber voller Bewusstsein und mit Hingabe für ihr Instrument auf und begeisterten die Zuhörer.

Der neunjährige Ilya hatte erst vor Wochen zum ersten Mal eine Blockflöte in die Hand genommen, schilderte Judith Geißler-Herzog von der Musikschule. Nun spielte er auswendig einen Satz aus einer Barocksonate von James Hook, begleitet von der Pianistin Uliana Pinaieva, die bereits an der Münchner Hochschule für Musik aufgenommen wurde. Die junge Pianistin führte hinreißend Franz Liszt auf.

Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind dem Krieg entrissen. Manch ein Zuhörer spürte so etwas wie Wackersteine im Magen, als der Sänger und Chordirigentenschüler Evan Yashchenko mit Hingabe ein ukrainisches Volkslied alleine vorsang. Es handelte von einem Mädchen, das nicht nach Hause zurückkehren konnte. Der 14-jährige Kyrylo trug ein Stück aus Strawinskys Klarinettensolo vor sowie ein Stück von Poulenc für Klavier und Klarinette, zusammen mit seiner älteren Schwester Aleksandra. Der 15-jährige David beschloss den Abend mit einem „Concertino“ von Carl Maria von Weber. Musikschulleiter Harald Roßberger, neuer stolzer Lehrer des Schülers, erklärte, dass das Stück sonst eigentlich nur von erwachsenen Profis vorgetragen würde. (B. Botzenhart)

Spenden für Deutschkurse an der vhs Bad Tölz

Eine weitere Festivalteilnehmerin aus Japan, Misaki Tampo, brachte den Zuhörern den japanischen Komponisten Tokuyama nahe. „Music Nara“ wechselte von strenger japanischer Melodie zu Jazzanklängen. Ein ungewöhnliches Duett stellten Christoph Strickstrack (Querflöte) und Moritz Gehr (Gitarre) dar. Die Tölzer Gymnasiasten des musischen Zweigs spielten drei Sätze des tschechischen Komponisten Truhlàr und zeigten sich als bestens eingespieltes Team. Die Spenden des Abends werden für Deutschkurse an der Tölzer Volkshochschule verwendet.

