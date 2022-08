Raiffeisenbank im Oberland eG bietet Karrierechancen für Quereinsteiger

Aus der Region, für die Region – die Raiffeisenbank im Oberland eG bietet Quereinsteigern tolle Karrierechancen. © Harry Zdera

Die Raiffeisenbank im Oberland eG bietet tolle Karrierechancen für Quereinsteiger. Wer schnell mit Menschen ins Gespräch kommt, sich gerne für Kunden engagiert, ist hier richtig.

Small Talk fällt Ihnen leicht? Sie engagieren sich gerne für andere sowie für deren Ziele und Wünsche? Sie haben Lust auf persönliche und fachliche Weiterbildung? Dann sind Sie bei der Raiffeisenbank im Oberland eG genau richtig. Denn die Raiffeisenbank bietet tolle Karrierechancen für Quereinsteiger. Werden Sie jetzt Teil einer starken Gemeinschaft.

Raiffeisenbank im Oberland eG: Kundennähe wird hier großgeschrieben

Die Raiffeisenbank im Oberland eG ist – wie der Name bereits sagt – im Oberland zu Hause. Vom Irschenberg bis in die Jachenau, von Egling bis Fischbachau betreibt die Raiffeisenbank hier in 14 Geschäftsstellen ihre Bankgeschäfte direkt vor Ort. Kunden erhalten dort persönliche Beratung in Sachen Geldanlage, Altersvorsorge, Kredite und andere Finanzthemen.

Doch die Raiffeisenbank steht nicht nur für Bankgeschäfte: An drei weiteren Standorten werden Kunden, Bauherren und Landwirte mit notwendigen Baustoffen, Agrarprodukten und Werkzeugen versorgt. Insgesamt betreut die Raiffeisenbank also 17 Standorte im Oberland, doch alle haben ein Motto: „Gemeinsam stark im Oberland!“

Steffi Thierfelder hatte Lust auf eine Veränderung: „Für mich war es wichtig, es einfach mal auszuprobieren und ich durfte ganz unkompliziert probearbeiten.“ Seit eineinhalb Jahren ist sie Serviceberaterin. © Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG: Aus der Region – für die Region

Dank der regionalen Verwurzelung weiß die Raiffeisenbank um die Bedürfnisse ihrer Kunden. Diese erhalten maßgeschneiderte Lösungen. Darüber hinaus engagiert sich die Raiffeisenbank im Oberland eG als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe für die Region, sorgt für nachhaltige Wirtschaftsstrukturen und leistet so einen Beitrag zum Bewältigen der globalen Herausforderungen.

Dieses Engagement spürt man auch bei den Mitarbeitern. Sie handeln ehrenwert und sind mit Freude für ihre Kunden da – zum Teil über mehrere Jahre. Doch das Unternehmen ist nicht nur für seine Kunden da.

Seppi Förderer war auf der Suche nach einem regionalen Job und sah zufällig die Stellenanzeige der Raiffeisenbank. Danach ging alles sehr schnell. Seit über zwei Jahren arbeitet er nun im Kundenservice-Team. © Raiffeisenbank im Oberland eG

Tolle Karrierechancen für Quereinsteiger

Die Raiffeisenbank im Oberland eG ist seit vielen Jahrzehnten Ausbildungsbetrieb. Aus-, Fort- und Weiterbildung werden großgeschrieben. Auch für Quereinsteiger bietet sich hier eine einmalige Chance. Bewerben Sie sich jetzt!

Folgende Stellen sind aktuell ausgeschrieben:

Serviceberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Aktive Ansprache und sicheres Auftreten gegenüber den Kunden

Eigenständige Betreuung von Servicekunden

Serviceorientierte Abwicklung des Zahlungsverkehres

Überleitung und Unterstützung der Kunden in der Nutzung des digital-persönlichen und digitalen Bankings

Aktive Signalerkennung und -weiterleitung an die zuständige Funktion

Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen bei der Betreuung von Kunden

Systematischer Einsatz der angebotenen Vertriebskanäle

Anlassbezogene Information im Rahmen von Vertriebskampagnen und Steigerung der SB- und Online-Quote

Betreuung der SB-Geräte und ggf. Kassenvertretung in der Geschäftsstelle

Mitarbeiter (m/w/d) für unser Kundenservice-Team (Voll- oder Teilzeit ab 30 Wochenstunden)

Erste/r Ansprechpartner*in bei allen Kundenanliegen per Telefon, E-Mail und weiteren Kommunikationskanälen

Hilfestellung für unsere Kunden im Bereich Onlinebanking/Kartengeschäft (First-Level-Support)

Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen, möglichst fallabschließend

Aktives Erkennen von Kundensignale und Angebot der passenden Lösungen

Kundenberatung zu Standardprodukten und Vertragsabschluss soweit möglich

Terminvereinbarung für unsere Berater*innen (im Inbound & Outbound)

Spaß an der Umsetzung von innovativen Ideen

Ich hätte mir das im Leben selbst nicht vorstellen können, dass ich mal in einer Bank arbeite und Kunden berate. Von Anfang an hat es mir einen riesen Spaß gemacht und nach 1 ½ Jahren ist es immer noch so.

Das bietet die Raiffeisenbank im Oberland eG Ihren Quereinsteigern

Quereinsteiger erhalten bei der Raiffeisenbank eine tolle Karrierechance. Neben den Aus-, Fort- und Weiterbildungen können Sie sich auf einen starken und zuverlässigen Arbeitgeber verlassen. Bewerben war dabei nie einfacher. Sie müssen kein formelles Anschreiben erstellen, auch ein Lebenslauf ist nicht nötig. Bewerben Sie sich einfach per Mail. Das schätzen Quereinsteiger bei der Raiffeisenbank:

Sicherer Arbeitsplatz

Work-Life-Balance

Keine Wochenendarbeit

Faire Bezahlung

Pünktliches Gehalt

Aufstiegs- und Fortbildungschancen auch für Quereinsteiger

Arbeit in der Heimat

Teamgeist

Genossenschaftliche Werte

Für Serviceberaterin Renate Hoeft wurde ein Mädchentraum war. Sie hatte mit 50 Jahren mehrere Initiativbewerbungen an Banken geschickt. „Die Raiffeisenbank im Oberland hat sich dann auch getraut.“ © Raiffeisenbank im Oberland eG

Kontaktdaten

Raiffeisenbank im Oberland eG

Albert-Schäffenacker-Straße 5

83646 Bad Tölz

Telefon: 08041-7931-0

Fax: 08041-7931-2999

Mail: trau-dich@oberlandbank.de

Web: www.oberlandbank.de