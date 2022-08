Ausrufezeichen nach Sportpause: Evi Gudelius gewinnt Karwendellauf

Von: Nick Scheder

„Noch nie so etwas gemacht“: Premiere beim Karwendellauf für die Jachenauerin Evi Gudelius – hier bei der Passage durch die Eng – und dann gleich der Gesamtsieg. © privat

Jachenauerin Evi Gudelius Frauen-Gesamtsiegerin beim Karwendellauf – Huber gewinnt M 60

Scharnitz/Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie hat die Berge für sich wieder entdeckt. Nach einer kinderbedingten Auszeit will es Evi Gudelius wieder wissen: Sieg beim Ötzi Alpin Marathon in diesem Jahr, Dritte beim Blomberglauf heuer und jetzt: Frauen-Gesamtsieg beim Karwendellauf. „Wettkämpfe haben mich schon immer gereizt“, sagt die Jachenauerin lachend. Doch so etwas wie den Karwendellauf habe sie noch nie gemacht: 52 Kilometer, 2281 Höhenmeter, und Gudelius ganz vorne. „Das kam etwas unverhofft, aber es freut mich sehr“, jubelt die 36-Jährige. Gerade einmal 5:25:24 Stunden brauchte die Jachenauerin bis ins Ziel am Achensee.

Ausrufezeichen nach Sportpause

Die Ultra-Laufveranstaltung im Karwendel in Tirol scheint auch anderen Bergläufern aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gut zu liegen. Sie lieferten unter 750 Teilnehmern starke Leistungen ab (siehe Ergebnisse unten). Beachtlich vor allem auch der Auftritt von Anton Seewald (SC Gaißach), der nur 4:15 Stunden benötigte und Dritter in einem Trio wurde, das dicht beisammen lag. Winfried Huber, unermüdlicher HNO-Arzt aus Greiling, hat sich gut von seiner Schultereckgelenksprengung und Rippenserienfraktur vor sechs Wochen bei einem Vespa-Sturz erholt und siegte in der AK 60 mit einem dicken Polster von 51 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. „Ich bin vor allem froh, dass ich nach meiner Verletzung gut durchgekommen bin“, sagt Huber.

Lauri Mangold lässt aufhorchen

Aufhorchen ließen auch der junge Laurentius Mangold aus Tölz als Gesamtzwölfter und Zweiter in der Männer-Wertung sowie Stefanie Scherer aus Greiling als Sechste in der AK 40 weiblich. Etwas dahinter landete das Greilinger Ehepaar Claudia und Benedikt Weber, deren Ziel es war, gemeinsam ins Ziel zu kommen.

Zur Auswahl standen zwei Streckenlängen: die lange Runde (52 km) von Scharnitz über Schafstallboden und Karwendelhaus, Kleiner Ahornboden und Falkenhütte runter in die Eng. Dort war das Ziel der kürzeren Strecke (35 Kilometer). Diese Distanz entschied der Walchenseer Marcel Höche vom Adidas-Team für sich (2:41:49 Stunden).

Für die anderen ging es weiter über Binsalm, Hochleger, Gramaialm und Falzturnalm hinunter ins Ziel in Pertisau am Achensee. Für Wanderer gab es eine Extra-Wertung (Karwendelmarsch).

Sieg für Gudelius überraschend

Für Gudelius kam der Sieg etwas überraschend. Die Mutter zweier Kinder und bis in die Jugend ambitionierte Skirennläuferin meldete sich erst im Vorjahr nach einer Pause wieder intensiver beim Sport zurück. Nachdem sie einen Lauf im Salzkammergut, den ersten Wettkampf seit Langem, gleich gewonnen hat, ging es Knall auf Fall. Sie bestritt weitere Rennen – auf Skiern, auf dem Mountainbike und in Laufschuhen, oder auch wie beim Ötzi oder beim Erl Bike & Run eine Kombination aus allen Disziplinen im Team. „Und irgendwie hat’s mich wieder gepackt“, sagt die 36-Jährige. Das nächste Rennen hat sie sich nach dem Erfolg im Karwendel deshalb schon herausgesucht.

Saitner kann Favoritenrolle nicht ausüben

Für Sandra Saitner war der Wettkampf eine Enttäuschung: Sie konnte nicht teilnehmen. Die LC-Tölzer-Land-Läuferin war in einer Top-Verfassung, musste sich schon 2019 nur Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier geschlagen geben, wurde im Vorjahr Dritte und hätte diesmal sicher Gudelius starke Konkurrenz gemacht. Doch ein Infekt setzte Saitner kurz vor dem Rennen außer Gefecht. Möglicherweise ist sie beim Achenseelauf am kommenden Wochenende wieder fit und kann Wiedergutmachung betreiben. Doch einen verpassten Start beim Karwendelmarsch zu kompensieren, sei schwierig, meint Huber: „Da haben die Tiroler wieder mal eine wunderbare Veranstaltung hinbekommen.“

Ergebnisse der Landkreis-Starter

Karwendellauf

52 Kilometer

3. Anton Seewald (M 30, SC Gaißach) 4:15:51 Stunden, 9. Gustav Aberg (M 30, LC Tölzer Land) 4:41:54, 12. Laurentius Mangold (2. Männer, Tölz) 4:48:14, 15. Winfried Huber (M 60, Greiling) 4:55:48, 30. Martin März (M 40) 5:15:38, 44. Evi Gudelius (1. Gesamt Frauen, 1. W 30, SSC Jachenau) 5:25:24 86. Johannes Stehr (M 40, LC Tölzer Land) 5:50:51, 124. Martin Bussmann (M 40, LC Tölzer Land) 6:06:55, 144. Uli Heim (M 50, LC Tölzer Land) 6:12:22, 155. Stefanie Scherer (W 40, Sportraum) 6:15:59, 159. Markus Schlager (M 50, LC Tölzer Land) 6:17:25, 239. Markus Peceny (M 50, Wolfratshausen) 6:46:12, 341. Christian Päge (M 40, LC Tölzer Land) 7:23:43, 390. Andreas Gerg (M 30, Gaißach), 7:46:37, 394. Benedikt Weber (M 30, Greiling) 7:48:12, 395. Claudia Weber (W 30, Greiling) 7:48:14.

35 Kilometer

1. Marcel Höche (Männer, Walchensee) 2:41:49, 23. Luisa Mangold (Frauen, DAV Tölz) 5:08:34.

Karwendelmarsch

41. Peter von der Wippel (M 30, SC Bad Tölz) 7:07:18.

Souveräner Sieg sechs Wochen nach einem Vespa-Unfall: Winfried Huber (3. v. li.) gewinnt die AK 60 mit mehr als 50 Minuten Vorsprung. © privat

Die schnellste Frau beim Karwendellauf: Evi Gudelius mit Männer-Gesamtsieger Thomas Farbmacher. © privat