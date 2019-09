Zu schräg in die Kurve gelegt: Motorradfahrer stürzt am Kesselberg

Erneut gab es am Kesselberg einen Unfall mit einem beteiligten Motorradfahrer. Der Mann wurde leicht verletzt.

Kochel am See - Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Montag bei einem Unfall am Kesselberg zu. Laut Polizei fuhr ein Wolfratshauser (20) mit seiner Maschine der Marke KTM bergaufwärts. In einer engeren Rechtskurve kam in so starke Schräglage, dass der Hebel der Fußbremse auf der Fahrbahn aufsetzte. Daraufhin stürzte der junge Mann und seine Maschine rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der in dem Augenblick entgegen kommende 81-Jährige aus Maxdorf in einem VW konnte den Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Der Wolfratshauser wurde leicht verletzt, an der KTM entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, am VW, der abgeschleppt werden musste, in Höhe von etwa 2000 Euro. (mel)

