Aufguss-Meisterschaft im Trimini: Wenn Handtücher durch die Sauna tanzen

Saunaaufgüsse der etwas anderen Art durften am Donnerstag die Besucher des Kristall-Trimini erleben: Zu lauter Musik wedelten 18 Profis ihre Handtücher durch die Luft und brachten ihre Gäste ein ums andere mal dazu, intensiv Beifall zu klatschen.

Kochel am See– Vor den großen Fenstern der Herzogstand-Sauna tut sich ein beeindruckendes Winterpanorama auf. In dem Mega-Schwitzkasten im obersten Stockwerk der Therme am Kochelsee herrscht geschäftiges Handtuchwedeln. Dieses für einen Saunatempel eher ungewöhnliche Szenario liegt an den „Masters im Freestyle Aufguss“, die noch bis zum Sonntag in Kochel am See ausgetragen werden. Bei dieser Meisterschaft treten jeweils acht männliche und acht weibliche Aufgussprofis aus ganz Europa gegeneinander an, um in 32 sogenannten Battles ihre Meister zu ermitteln.

Je zwei Protagonisten müssen bei dem Wettbewerb einen Aufguss gemeinsam gestalten und dabei eine zehnköpfige Jury, bestehend aus internationalen Saunafachleuten, von sich überzeugen. Kriterien sind unter anderem Interaktion mit dem Publikum, professionelles Aufgießen, Handtuchwedeltechnik und Zusammenarbeit, um nur ein paar zu nennen.

„Was die Jungs und Mädels da machen, ist Leistungssport“, erklärt Mitveranstalter Rob Keijzer aus Holland. Etwa zwölf Minuten lang bei knapp 80 Grad ständig in Bewegung zu sein, verlange schon eine gute Konstitution, so der ehemalige dreifache Aufgussweltmeister.

„Nicht nur die Wettkämpfer an diesem Wochenende sind aus ganz Europa, sondern auch unsere Gäste“, erzählt Angela Scheinost, Betriebsleiterin des Kristall-Trimini. Die Masters, die heuer zum zweiten Mal stattfinden, würden Besucher weit über die Landesgrenze hinaus anlocken. Und so kommen pro Wettkampftag bis zu 1500 Besucher in die Saunen. „Wir haben festgestellt, dass unsere Gäste diese besondere Art an Saunaaufgüssen mittlerweile wünschen“, sagt Scheinost. Und diesem Wunsch komme man natürlich gerne nach. Zumal das ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für das Kristall-Trimini sei.

Die 16 internationalen Profis werden an diesem Wochenende nicht nur bei den Wettkämpfen ihr Können zeigen. Neben den „Battles“ werden die Handtuch-Jongleure auch viele weitere Aufgüsse gestalten. Ganz Freestyle sozusagen. (arp)